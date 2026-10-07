Kako izgledati 'bogato' bez trošenja bogatstva? Ovi trikovi podižu svaki outfit

Za elegantan i skupocjen izgled nije nužno potrošiti bogatstvo na dizajnersku odjeću. Mnogo veću razliku mogu napraviti kroj, dobro održavana odjeća, jednostavne boje, urednost i nekoliko pažljivo odabranih detalja. Ključ je u tome da cijeli izgled djeluje promišljeno, a ne nužno skupo
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U nastavku pogledajte kako uz nekoliko jednostavnih trikova postići da vaš outfit izgleda skuplje i elegantnije, bez velikog budžeta.
U nastavku pogledajte kako uz nekoliko jednostavnih trikova postići da vaš outfit izgleda skuplje i elegantnije, bez velikog budžeta. |
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U nastavku pogledajte kako uz nekoliko jednostavnih trikova postići da vaš outfit izgleda skuplje i elegantnije, bez velikog budžeta.
ODJEĆA PO MJERI. Čak i jeftiniji komad može izgledati mnogo skuplje ako dobro pristaje tijelu. Predugi rukavi, široka ramena ili hlače koje se gužvaju oko cipela mogu pokvariti dojam, dok male krojačke preinake često potpuno promijene izgled odjevnog predmeta.
| Foto: 123RF
BIRAJTE KLASIKU. Dobro krojen sako, bijela košulja, klasične hlače, jednostavna haljina ili baloner komadi su koji ne izlaze brzo iz mode. Umjesto kupovanja velikog broja trendovskih stvari, isplativije je imati nekoliko komada koje možete kombinirati na različite načine.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PAZITE NA MATERIJALE. Odjeća često djeluje skuplje kada tkanina lijepo pada, zadržava oblik i ne gužva se pretjerano. Pamuk, vuna, lan i kvalitetne mješavine mogu izgledati profinjenije od tankih sintetičkih materijala koji se brzo istroše.
| Foto: Zara
NEUTRALNE BOJE. Crna, bijela, bež, siva i tamnoplava jednostavno se kombiniraju i često ostavljaju elegantniji dojam. Neutralna paleta također omogućuje da ista odjeća izgleda drukčije uz promjenu torbe, cipela ili nakita.
| Foto: Reserved
MONOKROMATSKI OUTFIT. Odijevanje u jednu boju ili nekoliko vrlo sličnih nijansi može vizualno povezati cijeli outfit i učiniti ga dotjeranijim. Posebno jednostavne kombinacije u crnoj, bijeloj, bež ili tamnoplavoj mogu djelovati vrlo elegantno.
| Foto: 123RF
MANJE LOGOTIPA. Veliki logotipi ne znače automatski da outfit izgleda luksuzno. Diskretni, jednostavni komadi bez upadljivog brendiranja često djeluju sofisticiranije, a ujedno su i lakši za kombiniranje.
| Foto: 123RF
UREDNA OBUĆA. Cipele mogu podići ili pokvariti cijelu kombinaciju. Nije presudno koliko koštaju, već da su čiste, očuvane i primjerene ostatku outfita. Klasične mokasinke, gležnjače ili jednostavne kožne cipele lako mogu ostaviti skuplji dojam.
| Foto: 123RF
NE PRETJERUJTE S NAKITOM. Nekoliko jednostavnih i dobro odabranih komada često izgleda bolje od velike količine nakita. Diskretne naušnice, sat, lančić ili narukvica mogu biti sasvim dovoljni.
| Foto: H&M
DODACI ČINE RAZLIKU. Kožni remen, marama, jednostavna torba ili klasičan sat mogu podići i sasvim osnovnu kombinaciju. Umjesto mnogo različitih dodataka, bolje je odabrati nekoliko koje ćete često nositi.
| Foto: 123RF
ULOŽITE U JEDAN BOLJI KOMAD. Ne mora cijeli outfit biti skup. Jedan kvalitetniji kaput, torba, par cipela ili drugi upečatljiv komad može podići i ostatak kombinacije sastavljen od pristupačnije odjeće.
| Foto: Pinterest/Canva
ODRŽAVAJTE ODJEĆU. Zgužvana, zamrljana ili oštećena odjeća rijetko izgleda elegantno bez obzira na cijenu. Pravilno pranje, glačanje ili korištenje parnog glačala te pažljivo spremanje odjeće mogu joj znatno produljiti vijek i sačuvati uredan izgled.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
PAZITE NA UREDNOST. Frizura, nokti, koža i opća higijena jednako su važni kao odjeća. Uredan izgled i pažnja prema sitnicama često ostavljaju snažniji dojam od skupog komada odjeće.
| Foto: 123RF
PRONAĐITE SVOJ MIRIS. Suptilan parfem ili kolonjska voda mogu zaokružiti cijeli dojam. Nije potrebno nanositi veliku količinu – cilj je da miris bude ugodan i nenametljiv.
| Foto: Freepik
KUPUJTE PAMETNO. Rasprodaje, outlet trgovine, second hand i trgovine rabljene dizajnerske odjeće mogu biti dobra mjesta za pronalazak kvalitetnih komada po znatno nižim cijenama. Važnije je pronaći nešto što dobro pristaje i što ćete stvarno nositi nego kupovati samo zbog etikete.
| Foto: Thinkstock
SAMOPOUZDANJE. Na kraju, način na koji nosite odjeću također mijenja dojam. Uspravno držanje, sigurnost i opuštenost mogu učiniti da i jednostavna kombinacija izgleda mnogo bolje.
| Foto: Pexels