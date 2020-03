Kako korona utječe na dejtanje i seksualni život? Tu su appovi!

Prošlo je gotovo dva tjedna od kada je život u Beču prestao biti onakvim kakvim smo naviknuli do tada. Home office ne funkcionira kao kada bi od doma radili u nekim starim dobrim vremenima jer ljudi nisu na liniji, kao da su nastale smetnje na vezi. Kao da je ona potpuno pukla! Podsjeća na one dane kada ste znali raditi nedjeljom, kada ste vi htjeli ići dalje, a sve oko vas je stalo.

Kada vas korona prisili da upoznate divne ljude

Sve je stalo poslovno, ali i privatno. Stalo je i za mene i moju (ne)suđenu cimericu koja je također sasvim slučajno iz Zagreba. Povezala nas je vlasnica stana preko oglasa. Naime, do prije 3 tjedna sve je trebalo izgledati jednostavno. Ja ću se useliti, a ona iseliti. Nekoliko dana ćemo se preklapati i to ćemo kompromisno provesti skupa. Korona je doslovno preko noći uzela maha, otkazali su letove, zatvorili države, stavili veto na njezinu avanturu života s jednosmjernom kartom za Maleziju ... i zapele smo skupa! Ja koja sam stigla u Beč i ona koja ide iz Beča. I to je na kraju ispalo i više nego pozitivno jer bi se u javnom prostoru doslovno morala polaktariti da dođem do tako genijalne osobe. Rekla sam si da neću više nikada pristati na dijeljenje stana s nekom nekim nepoznatim pa bio to i u sky neboder iznad vode sa plinskim kaminom na terasi. No, nakon trauma koje sam prolazila tijekom kompromitiranja životnog prostora u Amsterdamu ovo je došlo kao izlječenje. Crno i bijelo su dobili među tonove, a ja sam počela gledati na dobre strane korone dok sa svojom privremenom cimericom veselo kuham i šalim se kako ćemo iz izolacije izaći sa kojom kilom više.

Kašalj sve tjera

Izlasci su se sveli na odlazak u super market. I oni su postali misija za koju je bilo potrebno razviti posebnu tehniku. Dosta ljudi zaboravi držati udaljenost od propisanih 1,5 metra pri kupnji jer ih ponese potraga za namirnicom. Bilo je potrebno razviti efikasnu tehniku samozaštite. Čim uđem u dućan dobro se nakašljem u lakat. Prostor se odmah raščisti. Zakašljem se i na sredini dućana da budem zapažena onima koji me nisu primijetili pri ulasku. Ukoliko netko pokuša ući u moj prostor detektiram uljeza na alarmantna 2 metra i nakašljem kako bi se samovoljno povukao na distancu. Isto je i na cesti.

U samoizolaciji nakon gotovo dva tjedna svakakve stvari vam počnu padati na pamet. Da, pogodili ste, upravo one koje inače ne bi.

Prihvatiš home office, suđenu cimericu, nedostatak gotovih jela u supermarketu, ne plaćanje faktura od strane klijenata, hedonistički pristup hrani, piću i uklanjanju dlaka sa određenih dijelova tijela ... no jedno je neprihvatljivo, a zove se biološki sat. Obzirom da sam u poodmaklim tridesetima zaključila sam nemam ja vremena za gubiti. Dakle, nemam ja vremena za koronu!

Preseljenje u Beč taman se zahuktalo genijalnim poslom, društvenim životom i izlascima. Kad ono ''šah mat'' ' reče Korona.

Treći dejt s genijalnim frajerom pao je u vodu samo dan nakon što je Kurz proglasio restrikcije. Tada je naočiti gospodin odlučio odgoditi dogovoreno jer su kafići i restorani zatvoreni. U ovim godinama nisam se dala lako omesti. Predložila sam butelju vina u privatnoj atmosferi njegova doma. Ideja nije dobila ovacije zbog Kurza! Kancelar je rekao pa je tako i frajer rekao ...

Raspad sistema na svim nivoima

Kada smo kod predviđanja rasta nataliteta ili Tzv. korona babies, za sada su saznanja u praksi potpuno suprotna. Naime, javljaju mi se ljudi koji žele okončati svoju vezu. Tijekom nekoliko dana koje su morali provesti s partnerom zapravo su skužili kako nisu jedno za drugo. Trebale su im godine na uoče ovako naizgled očite stvari. Negdje stvari postaju ozbiljne pa je tako frendica zvala da ju suzdržim kako mužu ne bi zabila vilicu u koljeno tijekom obroka koje ona, smatra se prema automatskoj dužnosti, redovito kuha. ''Nisam mu ja mama'' ' derala se s one strane telefona i stišavala djecu koja su se upravo potukla.

Suđena cimerica je jučer otišla u patrolu ''rame za plakanje'' jer su njezina frendica i dugogodišnji dečko ovih dana shvatili da definitivno nisu jedno za drugo te da ne mogu više boraviti u istom prostoru. On se, u jeku korona virusa, spakirao i odselio kod prijatelja.

Kako dejtati u vrijeme korone

Prijatelj, koji je inače pravi šarmer, zapeo je u probleme u aktivnostima svog seksualnog života jer niti jedna on djevojaka s njegove liste ne želi skoknuti do njegovog stana. Tvrdi kako se zaista potrudio pa čak i pod cijenu aktivacije kontakata uz koje je stajala zabilješka ''ne javljati se''.

- Došlo je do toga da one meni govore ''Ne''- jadao se.

Prema pravilima korona virusa, socijalna distanca je zapravo prije svega fizička distanca. Njega je to pak nagnalo da promjeni životnu filozofiju, izjavio je kako je sada zaista spreman za vezu i kompromise. Sve to samo da ne bude sam. On to zaista i je izuzmemo li činjenicu da je utjehu pronašao u tome da većinu vremena boravi kod majke s kojom redovito radi jogu, a ona, kao često ističe i odlično kuha.

Ja sam još jednom podvukla crtu o mjerama sigurnosti te zaključila da se propis o fizičkoj udaljenosti ne odnosi i na socijalnu distancu. Umjesto poteza da izvlačim instant kosture iz ormara poput mog prijatelja Davida smatrala sam kako je korona zapravo pravi blagoslov za upoznavanje nekoga na daljinu. Do fizičkog kontakta može doći i poslije kada se zaista i upoznamo, nakon ukidanja restrikcija koje nalaže Vlada na svim poljima vašeg i našeg života. Sada su moje tvrdnje o tome da mi nitko neće govoriti s kim da idem ili ne idem u krevet također opovrgnute. Ne ideš s nikim i točka.

Back to basic - ostvarimo kontakt

Odabrala sam najzgodnijeg tipa s Instagrama kojega znam iz viđenja po Amsterdamu. Razgovor se otvorio, sve je teklo glatko, poprilično površno sve do momenta kada nisam predložila da napišemo i razmijenimo 10 stvari koje bi željeli napraviti ukoliko bi smak svijeta bio najavljen za mjesec dana. Frajer je nestao! Mislim, ja sam se samo držala popisa. Prva stvar na popisu mi je bila ''kontaktiraj naj hot frajera'' kojeg znaš na Instagramu.

Samokažnjavanje o tome kako frajere iz plitke zemlje Nizozemske nije pametno pitati duboke stvari trajalo je nekoliko sati do kada nisam došla na ideju istražiti dejtaju li zapravo ljudi preko appova. Srećom Tinder sam imala instaliran još iz Amsterdama i vremena kada sam radila istraživanje za članak ''Gdje se krije romantika u 21 stoljeću'' koji je objavljen u časopisu Sensa. Unatoč tome što je zaključak bio da ju ne možete naći na Tinderu nisam se dala omesti.

U samo nekoliko pokreta i kratkih razgovora shvatila sam da se tamo, u skladu s mojim prijašnjim istraživanjem, ne krije romantika, ali se zato krije platforma gdje možete biti društveno aktivni pa i ostvariti fizički kontakt u vremenu kada je to taboo. Od pet interakcija putem poruka u samo jednom danu svi su predložili da se nađemo u šetnji gradom ili provozamo biciklom u prirodi. Možda nećete upoznati nekoga na poslu ili tijekom izlaska u klub ili kafić još uvijek se možete zbližiti putem appova. A ja? Ja sam appovima dala još jednu priliku uz beskrajnu zahvalnost što postoje.