Kako možete znati da je istekao rok trajanja kozmetici i kada ju više nije sigurno koristiti?

Sva šminka treba biti označena slikom otvorene staklenke, zatim brojem iza kojeg slijedi slovo, što označava koliko mjeseci nakon otvaranja proizvodu ističe rok trajanja. Korisno je zapamtiti otprilike koji mjesec ste ga otvorili. Maskara i ostala šminka za oči imaju kraći rok trajanja, uglavnom 6 mjeseci, dok korektor obično traje oko 12. Miris može trajati i do 5 godina.

Kako biste bili sigurni da je proizvod ispravan, prvi korak je pomirisati šminku. Ako nešto čudno miriše, bacite. Pogledajte i je li promijenio boju. Na primjer, mnogi korektori će oksidirati i postati malo narančasti. Obratite pozornost na to je li se tekstura promijenila i bacite proizvod ako se drugačije osjeća na vašoj koži.

Što je s proizvodima za njegu kože?

Proizvodi za njegu kože imaju rok trajanja koji mora biti označen. Sve u staklenci ili ono što dolazi s kapaljkom, poput seruma, često je izloženo zraku i bakterijama na rukama te ga treba baciti nakon otprilike 9 mjeseci. Proizvodi koji dolaze s pumpicom mogu trajati i do godinu dana.

Nakon isteka roka trajanja, aktivni sastojci neće optimalno djelovati pa je proizvod potrebno zamijeniti. Budite posebno oprezni s rokom trajanja SPF-a i kreme za sunčanje.

Ako redovito koristite svoje proizvode, ne biste trebali imati problema s njihovim korištenjem prije isteka roka trajanja jer ćete ih potrošiti prije toga. Ako planirate koristiti proizvode za njegu kože samo povremeno, mini putne bočice mogu biti odlična opcija.

Kada baciti šminku?

Šminku biste trebali svakako baciti nakon isteka roka trajanja. Međutim, ove brojke su prosječne, pa ako koristite korektor nekoliko dana nakon 12 mjeseci, vjerojatno neće biti ništa.

Obratite posebnu pozornost na određene prirodne proizvode za šminkanje i njegu kože, koji mogu biti bez konzervansa te zato mogu imati i kraći rok trajanja.

Ako imate infekciju oka, poput konjunktivitisa, odmah bacite šminku jer vjerojatno sadrži iste bakterije koje su uzrokovale infekciju.

Osim roka trajanja, stanje kozmetike ovisit će i o načinu na koji ju čuvate. Kozmetiku ne biste smjeli izlagati jakom suncu i velikoj vrućini, trebali biste je držati na sobnoj temperaturi te na suhom, po mogućnosti i mračnom prostoru.