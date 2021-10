Podloga, odnosno puder je jedna od najvažnijih stavki u rutini šminkanja i može izgledati ili lijepo i sjajno, baš poput druge kože ili kredasto, brašnasto - ukratko, jako loše.

POGLEDAJTE VIDEO: Makeup umjetnik

Zapravo je cilj da podloga ne izgleda kao podloga, pa tako nanošenje savršene baze zahtijeva i određene vještine. Pronalaženje prave formule samo je polovica izazova jer alati koje odaberete uvelike mogu promijeniti konačni ishod, isto kao i pokreti koje koristite tijekom nanošenja.

- Iako osobne preferencije zasigurno igraju ulogu u tome za kojim alatom za nanošenje šminke posežete, strategija bi također trebala biti odlučujući faktor - kaže slavna vizažistica Cara Lovello. Ako raspravljamo o vremenu, prsti bili bi najbrža metoda za nanošenje podloge. No, ujedno i najneuredniji. Budući da za svaku tehniku ​​nanošenja postoje prednosti i nedostaci, valja objasniti kada i kako koristiti svaki alat za nanošenje na temelju ciljeva šminkanja. Bez obzira koju metodu odabrali, uvijek počnite s čistim licem i tankim slojem hidratantne kreme kako biste ujednačili teksturu kože. Također pričekajte najmanje 15 minuta da se sve upije, prije nego što nastavite sa šminkanjem.

Kako nanijeti podlogu prstima?

Naši su prsti vjerojatno najkorišteniji kozmetički alat. No, to nije nužno loša stvar. Naime, prema Lovell, nanošenje podloge prstima najbolji je način za postizanje prirodnog izgleda bez previše šminke. Tako se proizvod super brzo upija i dobit ćete kontroliranije nanošenje. To je ujedno i najbrži način za šminkanje lica, ali budući da ruke ne mogu pravilno raspodijeliti podlogu, morate biti posebno oprezni pri blendanju.

Za početak provjerite jesu li vam prsti potpuno čisti. Zadnje što želite su prištići zbog prljavih prstiju. Uzmite tekuću podlogu i nanesite je na ruku - to će vam pomoći zagrijati proizvod. Umočite svoj prstenjak (najbolje je koristiti prstenjak za nanošenje proizvoda jer koristi najmanji pritisak) i nježno razmažite proizvod po koži. Počnite od T-zone i blendajte prema van. Također, imajte na umu da se podloga ne smije nanositi poput hidratantne kreme - uvijek tapkajte i nikada ne trljajte kako biste izbjegli neravnomjernu raspodjelu.

Kako nanijeti podlogu četkicom?

Četkice za šminku omogućuju koncentrirano nanošenje, pa su odlične ako želite dobiti veliku prekrivnu moć. Nedostatak je to što četkice mogu ostavljati male pruge i crte na licu. Da biste to izbjegli, odaberite sintetičku četku s tankim dlačicama. Guste dlačice će ostaviti linije na koži, a prirodne mogu upiti više proizvoda.

- Nikada ne koristim ravne četkice za podlogu, samo četkice za nanošenje ili miješanje. Za razliku od tradicionalnih četkica za podlogu koje imaju jedan sloj dlaka, četkice za puder imaju dva. Gornje dlake pomažu pokupiti proizvod, dok donje, gušće dlake proizvod prislanjaju na kožu - kaže Lovello.

Kada stavljate puder, podlogu nanosite u obliku sitnih točkica koje su toliko blizu jedna drugoj da se stapaju. Prstima nanesite nekoliko točaka podloge na lice, a zatim uzmite četkicu za podlogu i tapkajte duž kože kako biste sve ujednačili. Podlogu možete graditi dok ne dobijete ravnomjerni sloj prekrivanja po cijelom licu. Dodajte više proizvoda, ovisno o pokrivnosti koju želite.

Kako nanijeti podlogu beauty blenderom?

Ako želite najprofesionalniju podlogu, Lovello kaže da su beauty blenderi (ili bilo koja druga spužva za nanošenje pudera u obliku jaja) pravi put.

- Beautyblender će vam dati prozračan izgled, a istu spužvu možete upotrijebiti za miješanje svih kremastih proizvoda. Također možete koristiti ovu spužvu i za nanošenje pudera u prahu ili 'baking' ako želite - savjetuje. Prvo namočite spužvu i istisnite višak vode sve dok voda ne prestane kapati (što će uzrokovati udvostručavanje njene veličine).

- Većina ljudi ne navlaži beauty blender dovoljno, pa zato spužva upije previše proizvoda - kaže Lovello.

Zatim jaje umočite u tekuću podlogu koju ste stavili na stražnju stranu ruke i laganim pokretima tapkajte po cijelom licu (nikada ne razmazujte). Zašiljenim vrhom spužve izblendajte podlogu oko nosa i očiju. Imajte na umu da većina ljudi na licu ima drugačiji ton kože od vrata, stoga ne zaboravite spustiti podlogu do kraja kako biste izbjegli linije na bradi i oko čeljusti, piše Real Simple.