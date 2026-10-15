Kako ojačati i oblikovati mišiće nakon 40. godine? Ove vježbe možete raditi i kod kuće

Očuvanje mišića važno je i zbog zdravlja, a ne samo izgleda. Snažni mišići olakšavaju svakodnevne aktivnosti, pridonose ravnoteži i pokretljivosti te mogu smanjiti rizik od padova i ozljeda. Stručnjaci za portal DailyOM objašnjavaju koji čimbenici utječu na mišićnu masu nakon 40. godine te izdvajaju učinkovite vježbe koje se mogu izvoditi i bez odlaska u teretanu.

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Zašto s godinama gubimo mišićnu masu?

Gubitak mišićne mase prirodan je dio starenja. Istraživanja pokazuju da nakon 30. godine odrasle osobe mogu izgubiti približno tri do osam posto mišićne mase tijekom svakog desetljeća, a taj se proces često ubrzava nakon 60. godine.

Osobni trener i svjetski prvak u powerliftingu Robert Herbst objašnjava da ljudi s godinama uglavnom postaju manje aktivni, što dodatno pridonosi slabljenju mišića.

Naime, sjedilački način života, manjak vremena za vježbanje i svakodnevne obveze mogu dovesti do postupnog smanjenja mišićne mase. Taj se proces naziva sarkopenija, a povezan je sa smanjenjem mišićne snage i funkcionalnosti.

Ipak, redovita tjelesna aktivnost može pomoći u usporavanju tih promjena, a mišićna masa može se povećavati i u kasnijoj životnoj dobi.

Važnu ulogu imaju i hormoni

Na izgradnju i očuvanje mišića utječu i hormonalne promjene koje se događaju tijekom starenja.

Kod žena promjene postaju posebno izražene tijekom perimenopauze i menopauze, kada dolazi do pada razine određenih hormona, uključujući estrogen. To može otežati održavanje mišićne mase.

Muškarci u pravilu imaju veću mišićnu masu zbog više razine testosterona, no to ne znači da žene ne mogu postići značajne rezultate treningom snage.

Herbst ističe da i muškarci i žene mogu poboljšati mišićnu definiciju redovitim vježbanjem s opterećenjem.

Jačanje mišića osobito je važno za žene jer nakon menopauze raste rizik od osteoporoze, odnosno smanjenja gustoće kostiju.

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Bez kvalitetnog sna nema ni dobrog oporavka

Tjelovježba je važna, ali jednako je bitno omogućiti tijelu dovoljno vremena za oporavak. Stručnjaci preporučuju najmanje sedam sati sna tijekom noći te uključivanje dva do tri dana odmora tjedno, ovisno o intenzitetu treninga.

Tijekom odmora organizam obnavlja mišićno tkivo i prilagođava se fizičkom naporu. Nedostatak sna može negativno utjecati na mišićnu snagu, oporavak i ukupnu sportsku izvedbu.

To ne znači da se tijekom dana odmora treba potpuno odreći kretanja. Lagane šetnje i druge manje zahtjevne aktivnosti mogu biti dobar način održavanja pokretljivosti bez pretjeranog opterećivanja tijela.

Prehrana je jednako važna kao i vježbanje

Za održavanje i povećanje mišićne mase posebno je važan dovoljan unos proteina.

Matt Claes, trener i osnivač platforme Weight Loss Made Practical, objašnjava da su proteini potrebni za obnovu i rast mišića nakon fizičke aktivnosti.

Za prosječnu odraslu osobu koja se pretežno ne bavi fizičkom aktivnošću opća preporuka iznosi približno 0,8 grama proteina po kilogramu tjelesne mase dnevno. Međutim, fizički aktivnim osobama i starijim odraslim osobama često je potreban veći unos.

Dobar izvor proteina mogu biti riba, jaja, meso, mliječni proizvodi, mahunarke i druge namirnice bogate ovim hranjivim tvarima.

Osim dovoljnog unosa proteina, važna je i ukupna kvaliteta prehrane, kao i unos energije koji odgovara individualnim potrebama.

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Koje su vježbe najbolje za oblikovanje mišića?

Fizioterapeutkinja Grace Song iz Brentwood Physio objašnjava da se izrazi oblikovanje mišića i izgradnja mišićne mase često koriste

Oblikovanje mišića obično podrazumijeva povećanje njihove vidljivosti i definicije, što se postiže jačanjem mišića i, prema potrebi, smanjenjem potkožnog masnog tkiva. S druge strane, izgradnja mišića odnosi se na povećanje njihove veličine, snage i ukupne mase.

Stručnjaci izdvajaju tri vrste aktivnosti koje mogu pomoći u postizanju tih ciljeva.

1. Trening snage

Vježbe s utezima ili vlastitom tjelesnom težinom među najučinkovitijim su načinima za povećanje mišićne mase i snage.

Posebno su korisne vježbe koje istodobno aktiviraju nekoliko velikih mišićnih skupina, poput čučnjeva i mrtvog dizanja.

Herbst preporučuje i vježbe koje ciljano jačaju pojedine mišiće, primjerice pregib ruku s utezima za bicepse.

Za povećanje mišićne mase može biti koristan raspon od osam do dvanaest ponavljanja po seriji, uz odgovarajuće opterećenje.

Pritom je važno odabrati težinu koja predstavlja izazov, ali istodobno omogućuje pravilno izvođenje svakog pokreta.

2. Aerobne aktivnosti

Trčanje, vožnja bicikla i druge aerobne aktivnosti također imaju važnu ulogu u održavanju tjelesne forme.

Iako ne pridonose izravno rastu mišića u jednakoj mjeri kao trening snage, pomažu poboljšati kondiciju, izdržljivost i zdravlje srca.

Osim toga, mogu pridonijeti smanjenju viška masnog tkiva, zbog čega mišići mogu postati izraženiji.

Song preporučuje kombiniranje različitih vrsta aktivnosti jer uravnotežen pristup vježbanju donosi više koristi od oslanjanja na samo jednu vrstu treninga.

3. Joga

Joga možda nije najučinkovitiji način za povećanje mišićne mase, ali može biti korisna za fleksibilnost, ravnotežu i opću pokretljivost.

To je posebno važno tijekom starenja jer dobra ravnoteža može smanjiti rizik od padova.

Istraživanje provedeno među osobama u dobi od 55 do 79 godina pokazalo je da osmotjedni program hatha joge može poboljšati funkcionalnu sposobnost.

Joga može biti posebno prikladna za ljude koji ne mogu ili ne žele izvoditi zahtjevnije vježbe s utezima.

Foto: 123RF

Tri vježbe koje možete raditi kod kuće

Za jačanje mišića nije nužno odlaziti u teretanu niti kupovati skupu opremu. Trener Matt Claes izdvaja tri vježbe koje se mogu izvoditi kod kuće, uz minimalna pomagala.

1. Sklekovi

Sklekovi su jedna od najpoznatijih vježbi za jačanje gornjeg dijela tijela. Posebno aktiviraju prsne mišiće, tricepse i prednji dio ramena.

Osobe koje tek počinju vježbati mogu izvoditi jednostavniju verziju oslanjajući se na koljena ili na stabilnu povišenu površinu.

Napredniji vježbači mogu povećati zahtjevnost podizanjem stopala na stabilnu klupicu ili korištenjem dodatnog opterećenja.

Između serija moguće je zadržati položaj planka, čime se dodatno aktiviraju mišići trupa.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

2. Veslanje u pretklonu

Ova vježba posebno je korisna za jačanje leđa i ruku, uključujući bicepse i mišiće gornjeg dijela leđa. Izvodi se tako da se koljena lagano saviju, trup nagne prema naprijed, a leđa zadrže u neutralnom položaju. Zatim se uteg ili prikladan predmet podiže prema tijelu i kontrolirano spušta. Ako nemate utege, možete upotrijebiti čvrstu torbu ili ruksak napunjen predmetima odgovarajuće težine.

Važno je izbjegavati nagle pokrete i pretjerano savijanje kralježnice.

3. Iskoraci unatrag

Iskoraci unatrag izvrsna su vježba za jačanje mišića nogu i stražnjice. Posebno aktiviraju kvadricepse, stražnju ložu i mišiće stražnjice, a istodobno pridonose razvoju ravnoteže. Vježba se izvodi tako da iz uspravnog položaja jednom nogom zakoračite unatrag, savijete koljena i zatim se vratite u početni položaj. Pokret se ponavlja naizmjenično s obje noge.

Claes ističe da su iskoraci unatrag korisni i zato što se tijekom izvođenja velik dio tjelesne težine oslanja na jednu nogu, što dodatno aktivira mišiće i pomaže očuvanju stabilnosti. Početnici se mogu pridržavati za stabilan oslonac kako bi lakše održavali ravnotežu.

Nikada nije kasno za početak

Iako se sposobnost izgradnje i očuvanja mišićne mase s godinama mijenja, redovita tjelovježba može donijeti značajne rezultate i nakon 40. godine. Stručnjaci naglašavaju da su dosljednost, kvalitetna prehrana, dovoljno sna i pravilan odabir vježbi važniji od pretjerano intenzivnih treninga. Jednako je važno prilagoditi vježbanje vlastitim mogućnostima, postupno povećavati opterećenje i obratiti pozornost na pravilno izvođenje pokreta. Cilj pritom ne mora biti isključivo bolji fizički izgled, već očuvanje snage, samostalnosti i sposobnosti za svakodnevne aktivnosti tijekom godina koje dolaze.