Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
OŽIVITE KOSU

Kako oporaviti oštećenu kosu nakon ljetovanja? Ovih sedam kućnih tretmana vraćaju sjaj

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Kako oporaviti oštećenu kosu nakon ljetovanja? Ovih sedam kućnih tretmana vraćaju sjaj
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon izlaganja suncu, soli i kloru iz bazena, kosa može biti suha i oštećena. Ne brinite, ne morate ju skratiti. Saznajte kako je možete njegovati prirodnim maskama i tretmanima i vratiti je u život

Admiral

Vratili ste se s mora preplanuli, s boljim tenom, odmorni i zadovoljni - no vaša kosa ne izgleda tako. Često pranje, sol, klor... sve to ostavlja vidljiv trag na kosi. Može postati suha bez sjaja, teško se raščešljava, a vrhovi se lome. Dobra vijest je da joj uz pravilnu njegu možete vratiti mekoću i sjaj, bez kompliciranih i skupih tretmana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Proces tretmana za kosu 04:15
Zagreb: Proces tretmana za kosu | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

Nakon ljetovanja dobro je napraviti malu pauzu od agresivnog stiliziranja kose i vrućih tretmana i posvetiti više pažnje hidrataciji i njezi, pogotovo vrhova. Također, ove domaće maske mogu pomoći da kosa bude mekša, ali ne mogu popraviti ozbiljno oštećenu dlaku. Ako se krajevi intenzivno listaju i lome, šišanje je jedini način.

1. Maska od meda i maslinovog ulja

Med se često koristi u kućnoj njezi zbog sposobnosti da privlači i zadržava vlagu, dok maslinovo ulje može pomoći da kosa bude mekša i lakša za raščešljavanje. 

Pomiješajte žličicu meda sa dvije žličice maslinovog ulja, pa smjesu nanesite na dužinu i krajeve kose. Ostavite oko 20 do 30 minuta, a zatim dobro isperite i operite kosu blagim šamponom. Ako imate jako masnu kosu, masku nemojte nanositi na tjeme.

POMOĆ ZA KOSU Dermatolozi savjetuju kako možete ubrzati rast kose promjenom loših navika
Dermatolozi savjetuju kako možete ubrzati rast kose promjenom loših navika

2. Maska od jogurta i meda

Pomiješajte dvije žličice punomasnog jogurta i jednu žličicu meda. Nanesite na dužinu kose i ostavite 20-ak minuta. Nakon toga kosu dobro isperite mlakom vodom i operite kao inače. Ovakav tretman može pomoći kada je kosa nakon ljeta oštra i gruba na dodir.

3. Kokosovo ulje za suhe vrhove

Kokosovo ulje se često koristi u njezi oštećene i suhe kose, posebno za vrhove kojima je potrebna dodatna njega.

Dovoljna je mala količina ulja, koju treba zagrijati među dlanovima i nanijeti na vrhove. Ostavite ga 20 do 30 minuta, a zatim kosu operite šamponom. Više nije i bolje, pa ne pretjerujte s količinom, jer kosa može ostati masna i teško se isprati.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Maska od avokada i maslinovog ulja

Za izrazito suhu kosu možete napraviti kremastu masku od pola zrelog avokada i jedne žlice maslinovog ulja. Masku nanesite na dužinu i vrhove, ostavite oko 20 minuta i potom dobro isperite. Ovaj tretman je namijenjen prvenstveno suhoj kosi, a ne tjemenu.

5. Aloe vera za dodatnu hidrataciju

Ako kod kuće imate gel aloe vere namijenjen za kozmetičku upotrebu, možete ga koristiti kao jednostavan tretman za suhu kosu. Nanesite malu količinu na dužinu i vrhove, ostavite 15 do 20 minuta, a zatim isperite. Nakon toga možete staviti i uobičajeni regenerator.

Kod kućnih preparata važno je koristiti proizvod koji je namijenjen za kožu i kosu, a ne neobrađeni sok direktno iz biljke.

ČUVAJTE JE! I kosa stari: Evo kako se mijenja s godinama i što možete učiniti
I kosa stari: Evo kako se mijenja s godinama i što možete učiniti

6. Maska od banane i meda

Banana može biti zanimljiv dodatak domaćoj maski za kosu jer daje kremastu teksturu, dok med pomaže hidraciji. U jednu zgnječenu zrelu bananu dodajte žlicu meda. Sve dobro izmiksajte kako bi smjesa bila potpuno glatka i nanesite je  na dužinu. Ostavite 15 do 20 minuta i potom temeljito isperite.

7. Najjednostavniji tretman - regenerator

Ne morate uvijek koristiti veliki broj sastojaka. Ako je kosa nakon ljetovanja suha i oštećena, kvalitetan regenerator ili maska za kosu mogu biti praktičniji izbor od brojnih kućnih recepata. Nakon pranja nanesite veću količinu proizvoda na dužinu i vrhove, ostavite ga koliko piše u uputama, a zatim dobro isperite.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Od bešćutnog do dobrice: Ovi horoskopski znakovi najskloniji su slomiti nečije srce
NEKI SU BEZ MILOSTI

Od bešćutnog do dobrice: Ovi horoskopski znakovi najskloniji su slomiti nečije srce

Biti slomljenog srca je teško, ali na kraju se uvijek 'izliječimo' i postanemo još jači. Postoje određeni horoskopski znakovi koji će vam slomiti srce, a to sve leži u njihovoj osobnosti - tako kažu zvijezde
Dobre i loše karakteristike svakog znaka Zodijaka: Tko je dobar, tko je loš, a tko zao?
KOJE RIJEČI IH OPISUJU

Dobre i loše karakteristike svakog znaka Zodijaka: Tko je dobar, tko je loš, a tko zao?

Svaki znak ima svoj uspostavljeni skup karakteristika koje su nam korisne za znati, kako bismo bolje upoznali sebe i druge ljude. Pogledajte koje su vaše
FOTO Sjećate li se ovih crtića iz 60-ih, 70-ih, 80-ih i 90-ih - koji su obilježili vašu mladost?
NOSTALGIJA S TELEVIZORA

FOTO Sjećate li se ovih crtića iz 60-ih, 70-ih, 80-ih i 90-ih - koji su obilježili vašu mladost?

Crtići dotiču nešto ispod površine… pomažu nam prisjetiti se razdoblja našeg djetinjstva. Zato ćemo vas povesti na putovanje kroz vrijeme, prisjećajući se nekih animiranih serija iz 70-ih, 80-ih i 90-ih godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026