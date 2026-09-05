Kako oporaviti oštećenu kosu nakon ljetovanja? Ovih sedam kućnih tretmana vraćaju sjaj

Vratili ste se s mora preplanuli, s boljim tenom, odmorni i zadovoljni - no vaša kosa ne izgleda tako. Često pranje, sol, klor... sve to ostavlja vidljiv trag na kosi. Može postati suha bez sjaja, teško se raščešljava, a vrhovi se lome. Dobra vijest je da joj uz pravilnu njegu možete vratiti mekoću i sjaj, bez kompliciranih i skupih tretmana.

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Pokretanje videa... 04:15 Zagreb: Proces tretmana za kosu | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

Nakon ljetovanja dobro je napraviti malu pauzu od agresivnog stiliziranja kose i vrućih tretmana i posvetiti više pažnje hidrataciji i njezi, pogotovo vrhova. Također, ove domaće maske mogu pomoći da kosa bude mekša, ali ne mogu popraviti ozbiljno oštećenu dlaku. Ako se krajevi intenzivno listaju i lome, šišanje je jedini način.

1. Maska od meda i maslinovog ulja

Med se često koristi u kućnoj njezi zbog sposobnosti da privlači i zadržava vlagu, dok maslinovo ulje može pomoći da kosa bude mekša i lakša za raščešljavanje.

Pomiješajte žličicu meda sa dvije žličice maslinovog ulja, pa smjesu nanesite na dužinu i krajeve kose. Ostavite oko 20 do 30 minuta, a zatim dobro isperite i operite kosu blagim šamponom. Ako imate jako masnu kosu, masku nemojte nanositi na tjeme.

2. Maska od jogurta i meda

Pomiješajte dvije žličice punomasnog jogurta i jednu žličicu meda. Nanesite na dužinu kose i ostavite 20-ak minuta. Nakon toga kosu dobro isperite mlakom vodom i operite kao inače. Ovakav tretman može pomoći kada je kosa nakon ljeta oštra i gruba na dodir.

3. Kokosovo ulje za suhe vrhove

Kokosovo ulje se često koristi u njezi oštećene i suhe kose, posebno za vrhove kojima je potrebna dodatna njega.

Dovoljna je mala količina ulja, koju treba zagrijati među dlanovima i nanijeti na vrhove. Ostavite ga 20 do 30 minuta, a zatim kosu operite šamponom. Više nije i bolje, pa ne pretjerujte s količinom, jer kosa može ostati masna i teško se isprati.

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4. Maska od avokada i maslinovog ulja

Za izrazito suhu kosu možete napraviti kremastu masku od pola zrelog avokada i jedne žlice maslinovog ulja. Masku nanesite na dužinu i vrhove, ostavite oko 20 minuta i potom dobro isperite. Ovaj tretman je namijenjen prvenstveno suhoj kosi, a ne tjemenu.

5. Aloe vera za dodatnu hidrataciju

Ako kod kuće imate gel aloe vere namijenjen za kozmetičku upotrebu, možete ga koristiti kao jednostavan tretman za suhu kosu. Nanesite malu količinu na dužinu i vrhove, ostavite 15 do 20 minuta, a zatim isperite. Nakon toga možete staviti i uobičajeni regenerator.

Kod kućnih preparata važno je koristiti proizvod koji je namijenjen za kožu i kosu, a ne neobrađeni sok direktno iz biljke.

6. Maska od banane i meda

Banana može biti zanimljiv dodatak domaćoj maski za kosu jer daje kremastu teksturu, dok med pomaže hidraciji. U jednu zgnječenu zrelu bananu dodajte žlicu meda. Sve dobro izmiksajte kako bi smjesa bila potpuno glatka i nanesite je na dužinu. Ostavite 15 do 20 minuta i potom temeljito isperite.

7. Najjednostavniji tretman - regenerator

Ne morate uvijek koristiti veliki broj sastojaka. Ako je kosa nakon ljetovanja suha i oštećena, kvalitetan regenerator ili maska za kosu mogu biti praktičniji izbor od brojnih kućnih recepata. Nakon pranja nanesite veću količinu proizvoda na dužinu i vrhove, ostavite ga koliko piše u uputama, a zatim dobro isperite.