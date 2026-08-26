Kako postići otpornost na sve snažnije klimatske promjene u središtima europskih gradova

Zbog klimatskih promjena mnogi su europski gradovi prisiljeni preispitati način na koji su projektirani i na koji se njima upravlja. Infrastruktura izgrađena za vremenske uvjete iz prošlosti izložena je sve obilnijim kišama, toplijim ljetima i češćim ekstremnim vremenskim pojavama. Prema rezultatima nedavne globalne ankete, više od 80 % gradova suočava se s ozbiljnim klimatskim nepogodama.

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Dr. Clemente Fuggini, talijanski inženjer koji se u svojim istraživanjima uglavnom bavi otpornošću gradova i kritične infrastrukture, smatra da gradovi i zajednice koje u njima žive moraju hitno početi surađivati kako bi se uspješno suočili s izazovima klimatskih promjena.

„Otpornost se temelji na složenoj interakciji pojedinaca, zajednica, institucija i infrastrukture”, izjavio je. „U praksi to znači da moramo razumjeti ne samo to što se događa sa zgradama u uvjetima klimatskih nepogoda, već i to kako promet, komunalne usluge, javne službe i ljudi koji o njima ovise mogu nastaviti funkcionirati kada dođe do poremećaja.”

Fuggini je koordinator istraživačke inicijative MULTICLIMACT (2023. – 2027.), financirane sredstvima EU-a, u okviru koje se istražuju praktični načini pomoći gradovima kako bi bolje razumjeli svoje ranjivosti, pripremili se za višestruke klimatske nepogode i odlučili gdje je prilagodba najpotrebnija.

Nema univerzalnog rješenja

Foto: DAVID RYDER/REUTERS

Tim MULTICLIMACT okuplja istraživače, inženjere i predstavnike lokalnih tijela iz devet europskih zemalja čiji je zadatak procijeniti niz izazova s kojima se suočavaju europski gradovi.

Umjesto predlaganja univerzalnog rješenja, stručnjaci razvijaju fleksibilne metode koje gradovi mogu prilagoditi vlastitom zemljopisnom položaju i infrastrukturi te specifičnim klimatskim rizicima s kojima se suočavaju.

Kako bi vidjeli kako to funkcionira u praksi, odabrali su četiri pilot-lokacije u Europi, a svaka je primjer drukčijeg klimatskog problema.

„Odabrali smo te lokacije jer su tipične za određene zajedničke europske složene osobine i specifične klimatske i okolišne uvjete života”, rekao je Fuggini.

Jedna od njih je u Nizozemskoj, gdje su aktivnosti usmjerene na opasnost od poplava i na najbolje načine predviđanja sve ekstremnijih događaja.

„Razvili smo digitalni sustav praćenja, koji upotrebljava nekoliko senzora za otkrivanje vodnog stresa, promjena temperature i istjecanja. Na taj način nadležna tijela ranije primaju upozorenje o eventualnim slabostima u obrani od poplava”, izjavio je dr. Juan Pablo Aguilar López, docent na Tehnološkom sveučilištu u Delftu.

Druga je lokacija Barceloni, gdje postoje drukčiji izazovi. Kako temperature rastu, zbijene gradske ulice zadržavaju toplinu, zbog čega su uvjeti tijekom ljeta sve neugodniji i potencijalno opasni za osjetljive osobe. Bujične poplave također su sve opasnije jer u slučaju obilnih kiša gradski sustavi odvodnje nisu dostatni.

U suradnji s gradskim tijelima istraživači ispituju prirodna rješenja za hlađenje urbanih područja, smanjenje rizika od poplava i poboljšanje kvalitete života za vrijeme toplinskih valova.

Rješenja bi mogla biti odvodni kanali u kojima rastu trava i grmlje, koji apsorbiraju kišnicu i filtriraju onečišćujuće tvari, kao i otoci drveća i zelena vegetacija koji bi mogli pomoći u hlađenju okolnih ulica.

Posebna briga za posebne zgrade

Foto: Canva (Ilustrativna fotografija)

Otpornost na klimatske promjene poseban je izazov kad je riječ o povijesnim zgradama u Europi jer poboljšanje sigurnosti i energetske učinkovitosti mora ići ruku pod ruku s očuvanjem stoljetne kulturne baštine.

U Camerinu, gradiću u središnjoj Italiji, istraživači pomažu u obnovi povijesnih zgrada oštećenih u potresima 2016. Umjesto da jednostavno obnavljaju ono što je izgubljeno, istražuju načine za ojačanje tih objekata protiv budućih opasnosti, a da se pritom zadrži njihov izvorni karakter.

„Naša zamisao nije samo popraviti oštećenja”, rekao je Fuggini. „Želimo pronaći rješenja kojima ćemo povećati otpornost, a pritom očuvati identitet tih povijesnih mjesta.”

Sa sličnim su izazovom stručnjaci suočeni i u Rigi, glavnom gradu Latvije, čije je povijesno središte zbog svoje iznimne secesijske arhitekture zaštićeno kao dio UNESCO-ove svjetske baštine. Ondje se pri svakoj izmjeni mora postići precizna ravnoteža između prilagodbe zgrada klimatskim promjenama i zaštite arhitektonske baštine, koja taj grad čini jedinstvenim.

Nika Podziņa, stručnjakinja za urbanističko planiranje i koordinatorica projekta pri Agenciji za energetiku u Rigi, smatra da je ta ravnoteža od iznimne važnosti za uspjeh projekta.

Na lokaciji pod zaštitom UNESCO-a svaka je intervencija izazovna. „Rješenja za postizanje klimatske otpornosti moramo uskladiti sa strogim zahtjevima”, rekla je. „Ne možemo jednostavno postaviti uobičajene solarne panele ili tehnološka rješenja. Moramo pronaći načine za poboljšanje učinkovitosti ne ugrožavajući pritom kulturne i arhitektonske vrijednosti zgrada.”

Camerino i Riga primjer su izazova s kojim će se mnogi povijesni europski gradovi vjerojatno suočiti u sljedećim desetljećima, a to je kako poboljšati sigurnost i energetsku učinkovitost tih dragocjenih zgrada, kao i njihovu otpornost na buduće klimatske rizike, a da se pritom očuvaju karakter i baština koji ih određuju.

Pomoć gradovima u donošenju boljih odluka

Najveći doprinos tog istraživanja vjerojatno su dokazi koji se tijekom njega prikupljaju za izgradnju zajedničkog okvira koji se može prilagoditi okolnostima u drugim gradovima i dijelovima Europe.

Kako javna tijela rijetko imaju dovoljno sredstava za poboljšanje svake osjetljive zgrade ili dijela infrastrukture odjednom, stručnjaci nastoje pomoći urbanistima pri utvrđivanju područja u kojima će ograničena ulaganja imati najveći učinak.

Objedinjavajući informacije o zgradama i infrastrukturi, kao i one prikupljene praćenjem okoliša i primjenom klimatskih modela, tim MULICLIMACT stvara jasniju sliku o tome kako poremećaji u jednom dijelu grada mogu kaskadno utjecati na osnovne usluge na nekom drugom mjestu.

Taj sustavni pristup odraz je velike promjene u razmišljanju o otpornosti gradova. Grad može imati mnogo dobro projektiranih zgrada, ali ako prometne mreže zakažu, bolnice ostanu bez struje ili komunikacijski sustavi prestanu raditi, zajednice su i dalje ranjive.

„Moramo razmišljati izvan okvira pojedinačnih objekata”, rekao je Fuggini. „Želimo razumjeti kako se čitavi urbani sustavi ponašaju pod stresom i kako možemo poboljšati njihovu sposobnost oporavka.”

Podziņa se slaže s njim. „Moramo promatrati stvari iz perspektive sustava. Podatke koje već imamo povezujemo sa znanjem stečenim tijekom naših istraživanja i dijelimo ih sa svojim partnerima. Zahvaljujući tom suradničkom pristupu, raspolažemo boljim informacijama za donošenje odluka.”

Projektiranje gradova za neizvjesnu budućnost

Diljem Europe donositelji politika sve su svjesniji činjenice da se otpornost ne može postići isključivo izgradnjom većih brana protiv poplava ili jačih zgrada. Ona ovisi i o stvaranju zdravijih javnih prostora, integraciji prirode u gradove, poboljšanju energetske učinkovitosti i projektiranju četvrti koje mogu nastaviti funkcionirati i tijekom kriznih razdoblja.

U tom se pristupu odražavaju i šire ambicije misija EU-a „Prilagodba klimatskim promjenama” i „Klimatski neutralni i pametni gradovi”, čiji je cilj pomoći zajednicama da povećaju svoju održivost i bolje se pripreme za posljedice klimatskih promjena.

Fuggini smatra da otpornost postaje jedno od ključnih pitanja za europske gradove.

„U konačnici, nije važna otpornost pojedinačnih zgrada, nego otpornost ljudi i zajednica koje ovise o njima”, naglasio je.

Kako se klimatske promjene ubrzavaju, pitanje s kojim se suočavaju europski gradovi više nije hoće li češće doživjeti šokove, nego koliko će za njih biti spremni.

Istraživanje MULTICLIMACT pomaže tijelima da razumiju gdje postoje slabosti i gdje se ograničenim resursima može postići najveći učinak te doprinosi planiranju održivijih i otpornijih gradova u Europi.

Autor: Valérie Gillet

Članak je izvorno objavljen u časopisu Horizon, posvećenom istraživanjima i inovacijama u EU-u. Istraživanja navedena u ovom članku financirana su iz EU-ova programa Obzor.

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