Kako pozvati arkanđela da vam pomogne: U ljubavi, na poslu...

Znanstvenici različitih profila, fizičari i kemičari, uspjeli su objasniti većinu zakonitosti koje čine naš svijet tako posebnim i neponovljivim. No unatoč svemu, i unatoč svim jednadžbama koje objašnjavaju pojave koje nas okružuju i zadivljuju, nisu uspjeli objasniti otajstvo ljubavi.

Ljubav, taj veličanstveni osjećaj koji čini čuda, u središtu je svih svjetskih religija, ali i ponekog sukoba (sjetimo se samo lijepe Helene zbog koje je započeo Trojanski rat).

Koliko god čeznuli za njom, često smatramo da je nismo dostojni. Ipak žudimo za ljubavlju, žudimo da je dajemo i primamo, čeznemo za tim sveobuhvatnim osjećanjem pripadanja i sigurnosti koji samo prava ljubav pruža.

Foto: 123RF

A ako je nemamo, kao slamka smo na vjetru, izgubljeni. A silne su nebeske vojske stvorene da nam pomognu na našem putu prema cilju u kojem nas vuče srce, za koje često nismo sigurni možemo li mu vjerovati. Ljudskom su oku nevidljive ali ih možete osjetiti u trenucima kad ih pozovete u pomoć i dopustite im da vam pomognu. Prizovite, dakle, amore, kerubine, anđele, arkanđele... u pomoć kad zataje misli, kad vas izda govor.

Jer u svojoj su biti anđeli stvorenja od ljubavi i svjetlosti, čista energija Božje milosti kojom je obuhvaćen cijeli univerzum. Ali kad osjetimo da nam je potrebna istinska pomoć iz samog božanskog izvora ljubavi, čini se da je jedini dostojan glasnik i pomagač arkanđeo.

Foto: Dreamstime

U kabali Šamuel (kao Kamael) označava ustrajnost i hrabrost u teškoćama. Predstavlja vrlinu Geburah, što znači snaga, na Drvu života. Ta vrlina uključuje izražavanje ‘teške’ ljubavi u vezama koje povezuju mudrosti i povjerenje koji dolaze od Boga. Šamuel će sve učiniti da poveže ljude koji vole jedno drugo na način koji je zdrav i koristi oboma.

Kabalisti smatraju Šamuela jednim od serafa, što je najviša razina u zborovima anđela. Kao “onaj koji vidi Boga”, Šamuel ima sveznajuću viziju, vidi vezu između svega i svakoga, što mu pomaže da u provođenju svete misije, a to je postizanje univerzalnog mira i ljubavi. Sa svoga visokog povlaštenog mjesta, kao s nebeske osmatračnice, Šamuel može vidjeti gdje je svaki izgubljeni predmet i vidjeti rješenje svakog problema.

Iako je postavljen na izrazito visoko mjesto, ovaj je arkanđeo vrlo prizemljen i dostupan, može se usporediti s mudrim čovjekom koji je ostao posve skroman. Ispunjava sličnu zadaću ujedinjavanja ljudi s izgubljenim predmetima, baš kao što u katoličanstvu sveti Ante pomaže da se pronađu izgubljene stvari, od predmeta svakidašnjeg života, preko važnih dokumenata do same vjere.

Posebno su, kao zaštitnici ljubavi, uspješni u nalaženju izgubljenih stvari koje povezuju zaljubljene i one koji se vole, poput izgubljenog vjenčanog prstenja.

Arkanđela Šamuela možete zamoliti za pomoć pri traženju riječima: “Arkanđele Šamuelu, pomozi mi naći...” – tu navedite detaljno ono što tražite. Možda ćete tada osjetiti da vam oči same skreću prema nekom mjestu ili predmetu. Baš kao i sveti Ante koji vraća vjeru i Šamuel ima moć da vam pomogne naći izgubljenu životnu svrhu, bolji posao ili kuću, pravu ljubavnu vezu i sve, ezoterično ili profano, što god zatražite. Jer i propali odnosi, raskinute ljubavne veze, razdvojeni ljubavnici i razvodi sadrže u sebi nešto izgubljeno, nešto što je bilo, što smo imali, pa smo izgubili.

Foto: Dreamstime

Zato se ovaj arkanđeo, za kojeg se vjeruje da gleda izravno u Boga, smatra zaštitnikom ljudi koji su prošli kroz razvod i zbog toga osjećaju silan gubitak. Ohrabruje ljude i pročišćava njihove stavove i djelovanje kako bi stvarali bolje odnose i kako bi im prioritet bila ljubav i poštivanje ljubavi iznad svega jer bez nje nema mirnih i smirujućih odnosa.

Dokle god vaše želje uključuju ljubav, suosjećanje, milost, kreativnost i opraštanje, tražite Šamuela i pomoći će vam riješiti se sebičnih osjećaja, samopredbacivanja, loših misli o samome sebi i niskog samopouzdanja. Zamolite ga da vam pomogne naći nove prijatelje nakon preseljenja, na primjer, da popravi narušene veze i odnose, te da se bolje slažete s drugima.

Možete ga i zamoliti da vam pomogne protiv nerazumijevanja i da vas zaštiti od zlobe koju je vaša sreća u ljubavi izazvala. Ljubav je često nježna, pomislite samo na majčinu ljubav prema djetetu, ali može biti i silovita jer se često za ljubav i da bi ju se zaštitilo treba boriti.

Tada Šamuel navlači svoj sjajan oklop da bi se borio s protivnicima ljubavi i onima koji ljubav žele uništiti. Te se snage mogu opisati kao okrutne, pune mržnje, ovisnosti, depresije i kompulzivna ponašanja.

Sve su to neprijatelji ljubavi i kad osjetite u sebi žudnju da posegnete za cigaretom ili opijatom ili kad vam je nisko samopoštovanje, možete izreći snažnu zapovijed Šamuelu i njegovim anđelima ljubavi: “U ime Boga, JA SAM KOJI JESAM, u ime Šamuela: Nestanite sile neljubavi...“

Možete ponoviti ovaj zadnji dio “nestanite snage neljubavi“ nekoliko puta. Ako osjetite iznenadnu navalu topline, ‘leptiriće u trbuhu’ ili valove samopouzdanja, to može biti znak da je Šamuel blizu i da vam ulijeva snagu, kažu oni koji vjeruju.

Foto: Thinkstock

Sedam svjetlosnih bića

Riječ arkanđeo dolazi od grčkih riječi archo, što znači vladati i upravljati, i angelos, što znači glasnik. Označava anđela višeg reda koji za Boga obavlja posebne zadatke, a u nekim sustavima razmišljanja nazivaju ih anđelima koji obasjavaju. U kumranskim rukopisima spominju se tri, u rabinskoj tradiciji šest ili sedam, a u židovsko-kršćanskoj predaji sedam arkanđela.

Imena im završavaju s “el” što znači “u Bogu”, a prvi dio imena znači ono što svaki arkanđeo predstavlja. Oni mogu biti istodobno na više mjesta i nikad ne trebate osjećati da vaš problem nije dovoljno važan da bi se oni njime “zamarali”, niti mogu biti zauzeti nekim drugim “poslom” kad ih pozovete. Oni su tu zato da nam pomognu, da nam pomognu napredovati i rasti u ljubavi.

Foto: Fotolia

Kad vas jednom posjeti anđeo ili arkanđeo ljubavi, slika svijeta se mijenja, sve počinjete gledati drugim očima, odjednom ste puni snage i energije, budniji i sretniji.

Najpopularniji su arkanđeli Mihael, Rafael, Gabrijel i Urijel jer se spominju u Bibliji. Tu su i Šamuel, Jofijel i Zadkijel. To su najpoznatiji arkanđeli koji predvode sedam velikih zraka Božjih.

Ružičasti anđeo utjehe i suosjećanja

Kad ljubav stegne u grudima, ali kad vam se čini da je magla prekrila vaš put i ne znate više kako dalje, pozovite u pomoć arkanđela Šamuela.

Foto: Unsplash

Njegovo ime - koje može glasiti i Camael, Camiel, Camiul, Camniel, Cancel, Jahoel, Kemuel, Khamael, Seraphiel, Shemue - znači “Onaj koji traži/vidi Boga”, a neki smatraju da dolazi od hebrejske riječi lenachem što znači utjeha i suosjećanje. Pripadajući mu je planet Mars. Odašilje vibracije ružičaste boje, točnije radi s trećom zrakom neograničene i bezuvjetne ljubavi koja je ružičasta, te izražava snagu utjehe.

Širi plamen ljubavi

Šamuela molimo za pomoć da nam se otvori željeno srce, ali i naše srce za druge i on će nam tu molbu ispuniti uz bezuvjetnu ljubav.

“Zazivam moćnog arkanđela Šamuela da proširi plamen ljubavi u mom srcu. Molim te, pomozi mi da nađem samilost i oprost za sebe i za sve kojima sam ikad naudio svjesno ili nesvjesno, ili tko je mene povrijedio. Molim da mi srce biti otvoreno na osobnoj i kozmičkoj razini. Molim za trenutak da arkanđeo Šamuel može završiti taj posao i da može prenijeti sve što želi.”

Foto: themoviedb.org

Tako može početi zazivanje arkanđelove pomoći jer nam ona pomaže da u sebi nađemo suosjećanje, ljubav i opraštanje. Taj Božji glasnik ljubavi koja nadilazi svako razumijevanje osvjetljava i raspiruje plamen ljubavi u srcu i čini nas spremnima da prigrlimo Božansku ljubav.

Ako vam stare negativne emocije smetaju da se otvorite novom i ne ostavljaju dovoljno mjesta za ljubav, arkanđeo Šamuel će vam, ako ga pozovete, pomoći da ih preobrazite. Šamuel također brani progonjene i siromašne, rastapa negativnu energiju.

Promatra svijet kako bi ga zaštitio od strahom nabijenih nižih energija. Iscjelitelj je svijeta i ljudi, te pomaže nam da nađemo srodne duše – prijatelje i partnere.

Njegova je srodna duša arkanđeo Gabrijel jer se odlično nadopunjuju kad je riječ o prosuđivanju, karmi i smrti. Šamuela osim toga smatraju jednim od najljepših arkanđela jer ima 12 krila za razliku od ostalih arkanđela koji imaju po šest.

Ponedjeljkom ili utorkom

Foto: Thinkstock

Šamuel će vas ispuniti poštovanjem kako biste se lakše približili i predali moru beskrajne Božje milosti. On nas podiže emocionalno, te ispunjava ljubavlju i radošću. Njegova je energija povezana sa srčanom čakrom i posebno usklađena sa Zemljom ponedjeljkom, a neki smatraju da je jača utorkom.

Zato su ti dani najpogodniji da se obratite Šamuelu i zatražite njegovu pomoć. Objasnite mu sve što vas muči i zahvalite na svemu što radi za vas.

Molitva za ljubav

Foto: Unsplash

“Zahvaljujem Bogu što te je učinio tako moćnim izvorom pomoći ljudima u njihovoj vezi s Bogom i s drugim ljudima. Molim te, pomozi mi da otkrijem više o Božanskoj ljubavi i nađem mir koji proizlazi iz toga što ću osobno iskusiti Božju Ljubav. Vodi me dok pokušavam riješiti sukobe s drugima ljudima. Ulij mi snage koju trebam da oprostim onima koji su me povrijedili i uvrijedili. Pomozi mi naći i njegovati zdravu i pravu romantičnu ljubav. Nadahni me da pomažem ljudima u nevolji kojima je moja pomoć potrebna. Amen.“

Prvo molitveno obraćanje Šamuelu

“Dragi božanski arkanđele Šamuelu, Volim te, slavim te, cijenim te i tražim tvoju pomoć danas. Pomozi mi da ostanem otvoren i u stanju ljubavi kroz sve što ću iskusiti i da tražim ljubav i dobrotu u svima koje sretnem. Vječno sam zahvalan za sve što činiš za mene. Hvala ti, hvala ti, hvala ti.“