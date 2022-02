Svi želimo vidjeti svježu hranu u trgovinama i supermarketima, ali ponekad namirnice kojima je istekao rok trajanja stoje pored svježih na policama trgovina i nije ih lako razlikovati. Kako biste izbjegli trovanje hranom te kako biste uzeli svježe namirnice, ovi savjeti pomoći će vam da naučite razliku između svježih i pokvarenih namirnica.

1. Riba

Svježa riba nikad nema jak miris po ribi, već samo blagu karakterističnu aromu. Svježe ulovljena riba može se prepoznati i po škrgama koje bi trebale biti crvene ili ružičaste.

Smrznuta riba treba imati isti miris kao i svježa riba. Međutim, svježu ribu je najbolje konzumirati u roku od 2 dana, a smrznutu ribu možete čuvati u zamrzivaču do 3 mjeseca.

2. Meso

Kada kupujete meso, obratite pažnju na nekoliko čimbenika: boju, miris, pa čak i osjećaje kada dodirnete meso. Svježe meso je uvijek čvrsto, a kada ga pritisnete, udubljenje se brzo vraća u prvobitni oblik. Ako ostane udubljenje na mesu, to bi moglo značiti da meso nije sigurno za jesti.

3. Mlijeko

Glavni kriteriji za svježinu mlijeka su miris, okus i boja. Iako se prve dvije stvari mogu provjeriti tek nakon kupnje mlijeka, njegovu boju možete vidjeti odmah u trgovini. Svježe mlijeko ima čistu bijelu boju sa žućkastom nijansom.

4. Žitarice

Žitarice također imaju svoj rok trajanja. Žitarice poput kukuruza, pšenice, riže i zobi ostaju svježe do 5 mjeseci, ali samo ako se čuvaju u hladnjaku. Ako ih držite na sobnoj temperaturi, ostat će svježe samo 1 mjesec.

5. Patlidžan

U većini slučajeva možete zaključiti koliko je svježe voće i povrće gledajući imaju li točkice i jesu li jako mekani, patlidžani imaju još jednu značajku po kojoj možete provjeriti njihovu svježinu, a to su peteljke. Ako stabljika porumeni i promijeni boju iz zelene u crvenkastu, vrijeme je da bacite patlidžan.

6. Maslac

Iako neotvoreni maslac može izdržati i do 9 mjeseci u zamrzivaču, prije upotrebe odrežite mu komadić i pogledajte boju. Ako je unutarnja strana maslaca iste boje kao i vanjska strana, to znači da je maslac svjež i siguran za konzumiranje. Ako je unutrašnjost maslaca svjetlija od vanjske, to znači da je oksidirao i više nije svjež.

7. Japanska jabuka (kaki)

Kaki mora biti tamno narančaste ili crvene boje. Tamne mrlje na koži obično su bezopasne osim ako meso pored njih nije udubljeno ili slomljeno, što je znak propadanja.

Ako vam se ne sviđa opor okus, prije upotrebe provjerite jesu li jabuke zrele. Zrelo voće je toliko mekano da mu se do mesa može doći i kroz kožicu.

8. Kamenice

Svježina kamenica može se odrediti po njihovoj boji i mirisu: obično su debeljuškaste, sjajne i žute boje. Loše kamenice, izgledaju suho, a imaju i jak miris ribe.

9. Kavijar

Najbolji način da provjerite svježinu kavijara je da ga pomirišete. Svježi kavijar gotovo da nema mirisa, dok pokvareni ima riblji miris. Ako i dalje sumnjate je li kavijar svjež, pokušajte ga staviti u čašu i uliti vodu. Svježi bi kavijar trebao potonuti na dno, dok će onaj kojem je istekao rok trajanja isplivati ​​na površinu, piše Brightside.