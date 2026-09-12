Kako produžiti vijek trajanja parfema na koži: Ovo je 13 rješenja koja zaista djeluju

10. Kupite pravu koncentraciju: Ako miris i dalje nestaje unutar dva sata nakon što ste isprobali sve trikove, vjerojatno je problem u samom formatu za vašu kožu, a ne u tehnici nanošenja. Prijeđite s toaletne vode na parfemsku vodu ili s parfemske vode na parfem. Dodatno mirisno ulje čini više za istinsku dugotrajnost mirisa nego što će to ikada učiniti bilo koja pojedinačna tehnika nanošenja. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija