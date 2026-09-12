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TAJNE MIRISA

Kako produžiti vijek trajanja parfema na koži: Ovo je 13 rješenja koja zaista djeluju

Većina ljudi gubi sate nošenja mirisa zbog malih, lako popravljivih navika, a ne zbog zaista slabog parfema. Ova rješenja ne koštaju ništa, a zajedno mogu dodati tri ili četiri sata trajanja istom mirisu koji već posjedujete.
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Perfume bottle and vintage fragrance on glamour vanity table at
U nastavku pogledajte kako produžiti rok trajanja parfema. | Foto: Anneleven.com
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U nastavku pogledajte kako produžiti rok trajanja parfema. | Foto: Anneleven.com
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