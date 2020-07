Sophia ka\u017ee kako je njeno zanimanje za razgovore s ljubavnim trenerima potaknula jedna radna ve\u010dera, u restoran u Notting Hillu, u\u00a0zapadnom\u00a0Londonu, gdje je i\u0161la proslaviti otvaranje tvrtke koja se bavi vibratorima.

Njena prijateljica\u00a0Jackie slavila je novi\u00a0posao te\u00a0obe\u0107ala besplatnu ve\u010deru i besplatan vibrator, pa je odlu\u010dila biti 'otvorena uma' i oti\u0107i. Sjedila je pored \u017eene koja joj\u00a0je ispri\u010dala \u0161to joj se nedavno dogodilo: Nakon \u0161to je nekoliko godina ranije zatrudnjela s tada\u0161njim de\u010dkom, on ju je na pola trudno\u0107e ostavio samu i upla\u0161enu.

- Potpuno slomljenog srca, oti\u0161la je porazgovarati s\u00a0ljubavnim\u00a0trenerom\u00a0koji joj je predlo\u017eio da napi\u0161e popis kvaliteta koje tra\u017ei u partneru - od osobina li\u010dnosti, pa\u00a0do fizi\u010dkih atributa. Tako je i u\u010dinila, duga\u010dak popis od oko 40 stavki,\u00a0\u00a0od visine do ljubaznosti, te od\u00a0 'solventnosti' do \u017eelje za djecom.

- 'I tada sam ga upoznala!' -\u00a0rekla mi je na toj ve\u010deri sva ozarena. Naime, navodno je mu\u0161karac koji odgovara svemu onome \u0161to je tra\u017eila jednostavno u\u0161ao u njen \u017eivot, prihvatio njenog sin\u010di\u0107a kao svog i nikad nije bila sretnija. Naravno, odu\u0161evila me ta ideja. Zvu\u010di pomalo kao New Age, ali vjerovanje da mo\u017eete do\u010darati pravu osobu fokusiranjem na ono \u0161to tra\u017eite tako\u0111er je izgledalo \u010darobno, pa sam napisala\u00a0roman o tome - ka\u017ee Sophia.

Tako je krenula u potragu za ljubavnim trenerima, ili trenerima za odnose, pa je napisala knjigu\u00a0'The Wish List'.\u00a0

James Preece je jedan od poznatih 'ljubavnih trenera'.

- Ja sam jedan od onih koji se najdu\u017ee bave ovim poslom. I o\u017eenjen sam - odgovara\u00a0James na pitanje o tome \u0161to ga kvalificira za takvu titulu. Ka\u017ee da je prije petnaest godina pomogao prijatelju na jednoj zabavi za samce, gdje je shvatio\u00a0da ima samopouzdanje i talent da pomogne drugima u njihovim neuspjelim ljubavnim \u017eivotima.

Poradio je na svojim vje\u0161tinama i\u00a0 od tada ne prestaje raditi.\u00a0

- Pisanje popisa \u017eelja koje imate prema partneru je OK, no biti ljubavni trener zna\u010di poticati ljude da rade na sebi. Navodimo ih da prepoznaju koje su njihove dobre osobine, koje negativne stvari mogu utjecati na to da ih ljudi ne percipiraju kao partnere, kao i da razmisle\u00a0\u0161to trebaju promijeniti u \u017eivotu. Na primjer, ako netko cijeli dan sjedi,\u00a0gleda serije na Netflixu i\u00a0ne izlazi van, sigurno ne\u0107e na\u0107i nikoga. Ukratko, poma\u017eemo ljudima da postanu najbolja verzija sebe - odgovorio je James na Sophijina pitanja.\u00a0

Obi\u010dno radi kroz razgovor 'jedan na jedan', koji stoji\u00a0oko 1400 kuna. No, osnova suradnje nije samo to, ve\u0107 i 'vje\u017ebanje' nekih situacija. Tako, na primjer, mo\u017ee anga\u017eirati glumca da bi njegovog klijenta doveo u situaciju za flertanje u kafi\u0107u, kako bi vidio kako \u0107e reagirati. Tada i glumac pi\u0161e izvje\u0161taj klijentu, s nekoliko savjeta o tome na \u010demu trebaju poraditi da bi flertali uspje\u0161nije.\u00a0

Sophia je ostala pomalo zbunjena kad\u00a0je James nakon razgovora putem Zooma dao svoju dijagnozu toga za\u0161to ona ne mo\u017ee prona\u0107i partnera.\u00a0

- Zaklju\u010dio je da\u00a0volim preuzeti kontrolu i koristiti humor da odvratim razgovor s bilo \u010dega ozbiljnog ili previ\u0161e osobnog, te da zato odajem 'mu\u0161ku energiju'. Rekao mi je: 'Pretpostavljam da je u vama djevoj\u010dica koja o\u010dajni\u010dki \u017eeli biti oslobo\u0111ena i \u00a0voljena i zamalo ste je zarobili\u00a0u sebi. Pla\u0161ite se da ne bude povrije\u0111ena'. Tu sam se malo povukla u razgovoru. No, nakon\u00a0dvije veze u kojima su me partneri ostavili, istina je da sam\u00a0nervozna zbog mogu\u0107nosti da me netko opet povrijedi, ili da ja nekog povrijedim, zbog \u010dega\u00a0sam bila\u00a0na samo\u00a0dva spoja u gotovo dvije godine - pri\u010da Sophia.

James ka\u017ee kako je vjerojatno ve\u0107 vrijeme da po\u010dne izlaziti, ali i da uredi svoj profil na Hingeu.\u00a0

- Slikanje selfija\u00a0u ogledalu izgleda kao da nemate prijatelje koji bi vas slikali. Da to objavi mu\u0161karac, pomislili biste da je gubitnik. Osim toga, izgledate pomalo nervozno i \u200b\u200bnespretno, a izgleda i kao da imate vjen\u010dani prsten - iznenadio je James Sophiju prvim komentarima na njen profil. Da, iako nema vjen\u010dani prsten, tako se \u010dini zato \u0161to je fotografirala svoj odraz u ogledalu, pa izgleda kao da se slikala na brzinu, dok suprug nije bio u sobi.\u00a0\u00a0

I ve\u0107inu drugih slika je iskritizirao - zbog stava, tamne i ru\u017ene pozadine, \u010dudnih sun\u010danih nao\u010dala... Uvjeren je da \u0107e, ako promijeni detalje na profilu u skladu s onim \u0161to je rekao, uskoro izlaziti s potencijalnim partnerima, pa joj odmah daje i savjete za \u0107askanje.\u00a0

- Va\u0161e je vrijeme dragocjeno, pa prvi sastanak mo\u017ee biti samo pi\u0107e, maksimalno sat i pol. Nema ve\u010dere, previ\u0161e je pritiska ako dru\u017eenje potraje, jednostavno ostavite mu\u0161karca da \u017eeli ne\u0161to vi\u0161e. Nemojte razgovarati o\u00a0Brexitu. Mo\u017eete razgovarati o Covidu-19, ali se usredoto\u010dite na pozitivne aspekte\u00a0- o tome kako u\u017eivate u mogu\u0107nosti da se opustite kod ku\u0107e, ili vremenu za u\u010denje novih vje\u0161tina - savjetuje James.\u00a0

Jo Barnett je jo\u0161 jedna\u00a0ljubavna\u00a0trenerica na britanskom tr\u017ei\u0161tu\u00a0koja\u00a0misli da morate biti 'prisutni'\u00a0na aplikacijama za izlaske\u00a0ako ste sami\u00a0i tra\u017eite partnera. Jednostavno, ako niste u utrci, nemate \u0161anse za pobjedu, ka\u017ee. Ona je postala ljubavni trener nakon \u0161to se prije sedam godina razvela. Ka\u017ee, udala se za pogre\u0161nu osobu, pa je postala strastvena u tome da drugima pomogne da izbjegnu takvu gre\u0161ku.\u00a0

Prije razgovora sa Sophijom i sama je bila na spoju.

- Htjela sam \u010dak i otkazati, nisam imala osje\u0107aj da bi ne\u0161to moglo biti, no bilo je lijepo - ka\u017ee te dodaje kako je va\u017eno ostati otvoren, dati ljudima priliku. Nasmijala se na Sophijinu primjedbu da je znala otkazati spoj nakon \u0161to bi na fotografijama vidjela da ima cipele koje joj se ne svi\u0111aju.\u00a0

- Nemojte to \u010diniti, ostanite otvoreni - ka\u017ee.\u00a0

Pisanje popisa \u017eelja je dobra praksa, no puno ovisi i o vrsti popisa, dodaje.\u00a0

- Zdravi popis sadr\u017ei stvari poput ljubaznosti, inteligencije i neovisnosti. Nezdrava lista ima stavke poput: 190 cm visine, tamna kosa, plave o\u010di... Trebate imati predod\u017ebu o tome kakve osobine tra\u017eite kod nekoga, a ne se baviti detaljima vezanim za izgled - ka\u017ee.\u00a0

Persia Lawson, zadnja ljubavna trenerica s kojom je Sophia razgovarala ima 34 godine i imala je tu sre\u0107u da je upoznala pravog partnera nakon \u0161to je sama sastavila 'listu \u017eelja'. Imala je puno problema u potrazi za partnerima. Njeni\u00a0roditelji bili su ovisnici o drogama, zbog \u010dega je jo\u0161 kao tinejd\u017eerica tra\u017eila pa\u017enju koju od njih nije dobila.

Nakon nekoliko destruktivnih odnosa u kojima je varala ili su oni varali nju, po\u010dela je odlaziti na sastanke anonimnih seksualnih ovisnika o seksu i ljubavi - program u 12 koraka. To ju je potaklo da upi\u0161e studij bihevioralne terapije, nakon \u010dega se upustila u to da savjetuje ljude koji imaju problema s pronalaskom partnera.

Dok\u00a0 je 2015. pisala knjigu o svojoj pro\u0161losti 'The Inner Fix', sastavila je popis od 100 kvaliteta koje je tra\u017eila u partneru.\u00a0Dva dana kasnije upoznala je svog zaru\u010dnika Joea, na festivalu u pustinji u Oxfordshireu.

- To je bila\u00a0ljubav na prvi pogled. Na\u0161 odnos nije savr\u0161en, ali oboje smo posve\u0107eni radu na njemu i to ga \u010dini sve boljim - ka\u017ee.\u00a0Persia dodaje\u00a0da vidi puno \u017eena u dobi od 30 godina koje o\u010dajni\u010dki \u017eele biti u vezi, ali imaju vrlo nezdrave obrasce ljubavi. Mnoge od njih djeluju iz svoje mu\u0161ke strane, poku\u0161avaju\u0107i\u00a0manevrirati i dr\u017eati konce u rukama na svakom koraku, \u0161to ne daje rezultata u njihovom ljubavnom \u017eivotu.\u00a0\u00a0

Na Sophijino pitanje \u0161to bi njoj preporu\u010dila kad bi dogovorile suradnju, ka\u017ee kako je to paket od 797 funti, ili oko 6500 kuna. To bi bio 16-tjedni program 'Love for Leaders', u okviru kojeg bi ju korak po korak vodila \u00a0kroz promjene koje bih mogao napraviti u svom \u017eivotu.Sve bi zavr\u0161ilo 'satom boginje'. Time da isklju\u010di\u00a0telefon, uklju\u010dite glazbu koja poma\u017ee da se opusti i\u00a0\u00a0upali\u00a0svije\u0107e, te u\u017eiva u \u010ditanju knjige uz \u010da\u0161u vina.

- Mo\u017eda biste trebali odjenuti ne\u0161to svileno, tako da o\u017eivite \u017eensku energiju i ponovo se pove\u017eete sa sobom. To \u010dini ogromnu razliku - tvrdi Persia.

- Dakle, prema ljubavnim trenerima s kojima sam razgovarala, moram biti otvorenija, ulo\u017eiti vi\u0161e napora u dru\u017eenje, prestati se brinuti o tome \u0161to mu\u0161karci nose na nogama\u00a0i nabaciti\u00a0malo svile. Nisam sigurna niti da ju imam - zaklju\u010duje u \u0161ali Sophia. No, nakon razgovora s ljubavnim trenerima, ipak osje\u0107a ne\u0161to vi\u0161e samopouzdanja i vjeruje da\u00a0nekoliko lo\u0161ih sastanaka nisu kraj svijeta. A i promijenila je sve fotografije koje je James kritizirao na njenom profilu, nakon \u010dega je dobila vi\u0161e lajkova i direktne poruke dvojice mu\u0161karaca kojima se svi\u0111a, prenosi Daily Mail.\u00a0

Vrijedi probati, pa makar i ne vjerovali u 'filozofiju' koju 'prodaju' ljubavni savjetnici,\u00a0 zar ne?\u00a0

- Nakon brijanja ne ostavlja dlake u umivaoniku



- Treba biti sportski tip\u00a0



- Mora voljeti pse



- Treba imati dobar odnos s roditeljima



-\u00a0Ne izvla\u010di se na vrhovima\u00a0prstiju iz\u00a0kuhinje, pretvaraju\u0107i se da perilica rublja jo\u0161 radi, pa jo\u0161 nije vrijeme za pospremanje posu\u0111a\u00a0



- Ne smije biti opsjednut mobitelom



- Trebao bi biti barem\u00a0malo vi\u0161i od mene



- Duhovit



-\u00a0Ljubazan



-\u00a0Vjeran



- Trebao bi imati\u00a0zanimljiv posao do kojeg\u00a0mu je stalo



- Voli putovati



- Ne nosi ru\u017ene\u00a0cipele - \u0161iljaste, ili one sa\u00a0\u010dipkastim rubovima i povi\u0161enom petom, kao ni neke\u00a0vragolaste sandale.

