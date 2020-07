Kako razmišljaju terminalni bolesnici? Jedni očajavaju, a nekima je 'pao teret s leđa'

Terminalnni bolesnici otkrili su kako su se osjećali kada su saznali da im je život skraćen, a za neke ta vijest i nije bila tako poražavajuća kako većina ljudi misli

<p>Na stranici Q&A; Quora, ljudi iz cijelog svijeta koji pate od neizlječivih bolesti podijelili su svoje priče u odgovorima na pitanje: 'Je li nenormalno to što mi je drago da mi je dijagnosticirana terminalna bolest?' Mnogi su rekli da ih je, nakon početnog šoka, ta vijest motivirala da iskoriste maksimum od svojih preostalih dana i govorili o tome kako su odjednom imali osjećaj 'slobode', jer im svakodnevne brige više nisu bile važne.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Serijal Bez stigme</p><p>Jedan čovjek koji ima rak mozga i kostiju rekao je da je, kada se suočio s lošim vijestima, imao osjećaj kao da mu se sav teret maknuo s leđa. Drugi su rekli kako su prihvatili svoju dijagnozu jer im je potvrdila bojazan da im je narušeno zdravlje i na kraju ih oslobodila svake nesigurnosti.</p><p>Jedan čovjek je napisao: 'Imam karcinom mozga i rak kostiju, no prvo sam osjetio samosažaljenje, nikad nisam to poricao. Ili prihvatite situaciju ili ćete se utopiti u boli', napisao je i dodao: 'Ta situacija vam se ne mora svidjeti, ali nakon što ju prihvatite i pomirite se sa činjenicom da niste neuništivi kao što ste mislili, dobar je osjećaj da vam se svijet 'maknuo' s leđa. Na neki čudan način, spoznajom da je moja bolest neizlječiva, sav silni stres je nestao'.</p><p>Druga žena s Floride rekla je da je njezina prijateljica koja je u 30-ima i ima dijagnosticiran karcinom imala istu reakciju jer je shvatila da jednostavno više ne mora trpjeti stvari koje su je opterećivale.</p><p>- Rekla mi je da su joj prve reakcije bile uobičajene, šok, poricanje, 'zašto ja?'... Zatim je nakon nekoliko dana rekla da osjeća slobodu. Rekla je da je shvatila da, budući da joj je ostalo malo vremena, ima puno stvari za koje prije nije imala vremena - objasnila je žena.</p><p>Druga žena s Floride odgovorila je na pitanje rekavši da nije 'nenormalno osjećati se sretno' kada joj je bila dijagnosticirana neizlječiva bolest.</p><p>- Moje je uvjerenje da dolazite ovdje, u ovu školu koja se zove zemlja, da otkrijete tko ste i učinite ono po što ste ovdje došli i kada osjetite da ste završili svoju misiju, radosno odlazite - rekla je.</p><p>Drugi su tvrdili da osjećaj sreće proizlazi iz olakšanja konačnog dobivanja dijagnoze koja je potvrdila vaše strahove. Jedna žena iz Europe napisala je da joj je bolest dijagnosticirana nakon 'dugog i bolnog puta' i da je to bila potvrda da je 'ono što prolazi stvarno'. Dodala je i da dijagnoza također navodi ljude da dobiju pomoć i podršku koja im je potrebna, te ih se napokon 'vidi i čuje'.</p><p>- Pa da, biti sretan je potpuno normalno. Dobivanje dijagnoze često znači da imate prava, podršku i pomoć da se nosite s tim - rekla je. Druga osoba iz Australije složila se da je dobivanje potvrde o dijagnozi pruža osjećaj olakšanja ako dugo vremena patite.</p><p>- Olakšanje kada se utvrdi da vam nije sve u glavi i da nećete živjeti 'zauvijek' može biti ogromno - tvrdi.</p><p>Druga žena s rakom u IV fazi objasnila je da se u početku osjećala kao 'jelen uhvaćen u zasljepljujućim farovima', ali rekla je da je unatoč situaciji važno pronaći sreću. 'Kada je šok od dijagnoze prestao, sve je postalo stvar stava', dodala je.</p><p>- Održavanje pozitivnog stava dugo ide prema borbi i rješavanju neizlječive terminalne bolesti - objašnjava.</p><p>Međutim, drugi nisu dijelili ta mišljenja i rekli su da su bili devastirani kada su čuli vlastitu dijagnozu.</p><p>- Žao mi je što vi svi imate neizlječivu bolest, a još više mi je žao što vam je drago zbog toga - napisao je umirovljena učiteljica iz SAD-a kojem je dijagnosticirana Parkinsonova bolest.</p><p>- I ja imam jednu, a to je Parkinsonova bolest koja ubija polako. Ali nisam sretna zbog toga. Prihvaćam ju jer nemam izbora, tako je kako je - rekla je. Žena s rakom dojke otkrila je da je pitala svog onkologa može li plakati kada je čula svoju dijagnozu, prije nego što se slomila nekoliko minuta kasnije.</p><p>- Tko želi imati smrtnu bolest kada ste spremni živjeti svoj život punim plućima? Upravo sam završila doktorat i bila sam na tragu dobre radne pozicije na sveučilištu - dodala je, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8497737/People-open-diagnosed-terminal-illness.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>