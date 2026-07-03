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NAKON PORAZA NA SP-u

Kako se nositi s nogometnom traumom? Psihologinja je objasnila četiri faze tugovanja

Piše Marijana Matković,
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Kako se nositi s nogometnom traumom? Psihologinja je objasnila četiri faze tugovanja
Zagreb: Navijači na Trgu bana Jelačića prate utakmicu Hrvatska - Portugal | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Nakon prvotnog šoka i nevjerice javlja se faza ljutnje zbog nepravde sudaca, onda faza otpora prema nogometu, tek tad počinjemo tugovati i tražiti izlaz iz tuge, kaže psihologinja Zvjezdana Dragojević

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Odlično smo igrali, posebno Perišić, ali svim našim dečkima svaka čast! Suci su nas pokrali, to je očito: poništili su 3 gola, a onda sudio penal za Portugal, a bili smo bolji - to je opći zaključak navijača hrvatske reprezentacije koji su se u petak ujutro suočavali s porazom hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu zbog kojeg se nogometaši vraćaju kući. S obzirom na to da sva takva natjecanja pratimo s velikom nadom da ćemo doživjeti kolektivnu potvrdu Hrvata kao jake nacije koja može najvećima i najjačima na svijetu  uz bok, pitali smo psihologinju Zvjezdanu Dragojević iz tvrtke za savjetovanje Prava formula kako se sada nositi s time da potvrde neće biti. 

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Navijači spremni za utakmicu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

-  Proći ćemo kroz faze kroz koje čovjek uvijek prolazi nakon nekog gubitka:  Fazu nevjerice, u okviru koje se prvo javi šok. Potom slijedi faza ljutnje, u kojoj tražimo krivce za izgubljenu nadu. U toj se fazi obično pozivamo na nepravdu. Nakon toga javit će se i faza otpora, ono kad odmahnete rukom i kažete: „Ma, neću više nikad gledati nogomet, samo se živciram bez veze, što mi to uopće treba”,  a na kraju slijedi prihvaćanje poraza i traženje izlaza iz tuge. Jednostavno, doći će i taj trenutak kad ćemo se okrenuti i nekim dobrim stvarima. No, prije toga moramo proći tu neku katarzu intenzivne ljutnje, tuge i emocionalnog pražnjenja, kaže sugovornica.
Kad sve prođe, dodaje, možda ćemo sve ono što je naša reprezentacija prošla moći sagledati iz nekog drugog kuta, tako da hladnije glave razgovaramo o greškama u pristupu protivnicima i možda naučimo nešto iz njih, jer sport je jednostavno takva aktivnost da se morate okrenuti razmišljanju o budućnosti, dodaje. Ta racionalizacija na kraju pomaže da se izborimo s tugom i krenemo korak dalje. 

Foto: Pixsell//

Euforija i želja za pobjedom bila je ogromna 

- Čini mi se da i sami igrači prolaze kroz isti proces. Vidjeli ste u prvim izvještajima, svi su bili jako tužni, neki su i zaplakali, no na konferenciji za novinare već se moglo čuti da tugu moraju ostaviti iza sebe, jer ih čekaju nova natjecanja. Sport tako funkcionira, pa sportaši emocije moraju 'proraditi' brzo, možda čak i brže od navijača. No, možda nam to sada u vrijeme godišnjih odmora bude i jednostavnije, jer smo okupirani pripremama za odlazak na put ili već uživamo na moru, pa imamo priliku odmaknuti od analiza utakmica i poraza. Čak i ako još niste na odmoru, pomalo zovu neke druge aktivnosti, pa će ta distrakcija – kad pažnju dijelimo i na druge stvari - biti korisna, pojašnjava Dragojević.

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S vremenom, dodaje, jednostavno se moramo prisjetiti činjenice da unatoč šoku i otporu prema porazu u konačnici nemamo nikakav utjecaj na tu situaciju, niti je možemo promijeniti, pa ćemo na kraju jednostavno morati prihvatiti poraz.

-To je dio života, znam da smo se svi nadali i da je želja bila jaka, no sad moramo uključiti tu racionalizaciju i reći: dobro smo igrali, to znači da reprezentacija ima potencijal da na idućim natjecanjima postigne bolji rezultat. To je sportski način razmišljanja, zakljčuje sugovornica.
 

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