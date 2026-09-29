Kako se ovo uopće nosi? C-tange zbunile sve, biste li ih probali?

Ako ste mislili da ste već vidjeli sve moguće varijante ženskog donjeg rublja, jedan neobičan model mogao bi vas iznenaditi. Na društvenim mrežama ponovno se priča o takozvanim C-gaćicama, koje svojim izgledom više podsjećaju na zakrivljenu traku nego na klasične gaćice.

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Pokretanje videa... 00:37 Video: 24sata/pixsell

Srpska stranica Prodaja veša DIVA objavila je na svom Instagram profilu video u kojem objašnjavaju upravo o kakvom je modelu riječ i čemu služi. Kako navode, riječ je o tangama oblikovanima poput slova C, koje nemaju klasične bočne trakice ni stražnji dio.

Umjesto klasične konstrukcije, ovaj model ima savitljivu žicu koja omogućuje da se gaćice prilagode tijelu. Postavljaju se između guzova, dok prednji dio prekriva intimno područje.

Upravo je njihov neobičan dizajn razlog zbog kojeg su privukle toliko pažnje. Za razliku od klasičnih tangi, C-gaćice nemaju trake koje se vide ispod odjeće, pa su zamišljene kao rješenje za kombinacije uz vrlo pripijenu ili prozirniju odjeću.

Model se može dodatno oblikovati savijanjem ugrađene žice kako bi bolje prianjao uz tijelo, a na tržištu se pojavljuje u različitim bojama, materijalima i izvedbama.

Foto: Instagram/online_prodaja_vesa_diva

A što vi mislite o ovim gaćicama, biste li ih nosili? Recite nam u anketi.