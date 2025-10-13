Kako smanjenje otpada mijenja industriju hrane

Što u praksi znači smanjenje otpada u prehrambenom lancu

Smanjenje nastajanja otpada započinje dizajnom proizvoda i procesa. Održiva proizvodnja prioritizira optimalnu upotrebu materijala, vode i energije te transparentne tokove sirovina. Umjesto da se otpad tretira kao neizbježan nusprodukt, primjenjuje se model kružne ekonomije koji potiče ponovnu uporabu i recikliranje. U preradi ribe to podrazumijeva iskorištavanje nusproizvoda (kostiju, kože i trimminga) kao vrijednih sirovina za nove proizvode, čime se povećava ukupna vrijednost resursa i smanjuje količina za odlaganje.

U maloprodaji i ugostiteljstvu najviše se gubi zbog nepravilnog planiranja, neadekvatnog skladištenja ili prevelikih porcija. Rješenja su u preciznom planiranju potrošnje, standardizaciji porcija i edukaciji osoblja o pravilnom gospodarenju otpadom. Kvalitetno vođen hladni lanac i jasne deklaracije s preporukama o čuvanju čine razliku između proizvoda koji se savršeno iskoristi i onog koji završava u košu.

Tehnologije i pristupi koji donose promjene

Tehnološke inovacije ubrzavaju tranziciju prema održivoj potrošnji i proizvodnji. Najveći učinak donose:

Prediktivna analitika i planiranje potražnje, koji smanjuju zalihe i zastarjele proizvode.

Napredna ambalaža (MAP, vakuum, monomaterijali) koja produljuje svježinu i olakšava recikliranje.

Precizno porcioniranje i pakiranja prilagođena različitim kanalima prodaje, što smanjuje bacanje hrane.

Digitalni nadzor temperature tijekom transporta i skladištenja, čime se čuva kvaliteta i sigurnost proizvoda.

Važan element su logistička rješenja: optimizirane rute, konsolidirane isporuke i pouzdana hladna distribucija smanjuju potrošnju goriva i gubitke uzrokovane prekidima u hladnom lancu. Kada je logistika sofisticirana i brza, proizvod brže dolazi do kuhinje ili police, a otpad se prirodno smanjuje.

Izazovi HoReCa sektora i kako ih riješiti

Ugostiteljski segment suočava se s fluktuacijama potražnje, sezonalnošću i visokim standardima kvalitete. Smanjenje otpada u tom okruženju zahtijeva agilnu nabavu i pouzdane partnere. Ključni koraci su:

Precizne narudžbe temeljene na stvarnim podacima o prometu.

Fleksibilni formati pakiranja i porcionirani proizvodi koji olakšavaju kontrolu troška po obroku.

Jasni protokoli skladištenja, ispravna rotacija zaliha i praćenje roka trajanja u realnom vremenu.

Uparivanje jelovnika s dostupnim sezonskim asortimanom kako bi se smanjile neiskorištene zalihe.

Kada distributer razumije ritam kuhinje, smanjenje otpada postaje mjerljivi rezultat, a ne apstraktan cilj.

Primjer dobre prakse: održiv fokus Marikomerca

Marikomerc, kao hrvatski lider u distribuciji morskih plodova i smrznute hrane, svoj razvoj gradi na načelima odgovorne nabave i učinkovitog gospodarenja otpadom. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u preradi ribe i sofisticiranoj logistici, tvrtka kombinira kvalitetu proizvoda s rješenjima koja prirodno podržavaju smanjenje otpada.

Posebnu vrijednost donosi širok asortiman svježih, smrznutih, dimljenih i usoljenih proizvoda, ali i promišljeni formati pakiranja. Porcionirani fileti, standardizirane težine i praktična pakiranja pomažu HoReCa korisnicima i trgovcima da isplaniraju potrošnju bez viškova. Digitalno praćenje temperature i brza, pouzdana isporuka čuvaju integritet hladnog lanca, što izravno smanjuje gubitke i osigurava da proizvod zadrži kvalitetu do posluživanja.

Foto: Marikomerc

U okviru kružne ekonomije Marikomerc razvija pristupe koji povećavaju iskorištenje vrijednih sirovina i smanjuju opterećenje okoliša. Optimizacijom procesa, pažljivim odabirom materijala za ambalažu te suradnjom s odgovornim dobavljačima, tvrtka podržava ciljeve održivog razvoja i jača povjerenje partnera. Takav model pretvara smanjenje otpada u konkurentsku prednost: više iskoristivog proizvoda, manje troškova i vidljiv doprinos zaštiti okoliša.

Mjerenje učinka i transparentnost

Bez jasnih mjernih pokazatelja nema stvarnog napretka. Organizacije koje sustavno prate udio otpada po proizvodnoj liniji, potrošnju energije po toni proizvoda, postotak reciklirane ili reciklabilne ambalaže te stopu povrata neispravnih serija brže uočavaju uska grla i optimiziraju procese. Transparentno izvještavanje i usklađenost s relevantnim standardima sigurnosti hrane grade kredibilitet, a interni ciljevi – poput “nula otpada na odlagalištu” ili “100% reciklabilna ambalaža” – usmjeravaju ulaganja prema najvećem utjecaju.

Što dobiva potrošač

Kada se otpad smanji, rezultat je vidljiv na tanjuru i na računu. Proizvodi su svježiji, stabilnije kvalitete i sigurni za upotrebu, a opskrbni lanac otporniji na poremećaje. Smrznuti i pravilno porcionirani morski plodovi primjer su kako se kvalitetna prehrana i održiva potrošnja mogu susresti: dulji rok uporabe smanjuje bacanje, a precizna doza olakšava planiranje obroka i troškova. Za one koji žele odgovorno birati, jasne informacije o podrijetlu, načinu obrade i savjetima čuvanja dodatno smanjuju rizik od nepotrebnog otpada u kućanstvu ili kuhinji.

Budućnost smanjenja otpada u industriji hrane

Sljedeći val promjena stiže kroz dublju digitalizaciju, od digitalnih blizanaca proizvodnih linija do napredne analitike koja u realnom vremenu povezuje potražnju, zalihe i distribuciju. Inovacije u biopakiranjima, monomaterijalima i mogućnostima recikliranja dodatno će ubrzati tranziciju prema kružnoj ekonomiji. Brendovi koji već danas, poput Marikomerca, sustavno ugrađuju smanjenje otpada u svaki korak – od nabave preko proizvodnje do isporuke – stvaraju otpornije, učinkovitije i održivije lance vrijednosti koji odgovaraju stvarnim potrebama tržišta i okoliša.