Kako spriječiti neugodan miris opreme za teretanu? Uz ove savjete torba će uvijek mirisati

Ipak, uz pravilnu njegu i higijenu bez problema možete zaštititi opremu za vježbanje od neugodnog mirisa. Najvažniji savjet stručnjaka i trik kojim ćete ostvariti uspjeh odnosi se na to da morate reagirati i poduzeti nešto prije nego što se miris pojavi.

Isperite odjeću za teretanu čim je skinete

Puno odjeće za teretanu ovih je dana izrađeno od sintetičkih tkanina jer pružaju rastezljivost ili upijaju znoj kako bi nam tijekom vježbanja bilo ugodno. Nedostatak je što se bakterije mogu uhvatiti za sintetička vlakna na način da ih je gotovo nemoguće isprati. Stoga je važno da uopće ne dopustimo rast njihovih kolonija. Bakterije o kojima je riječ one su koje probavljaju znoj i masnoću kože. Dakle, neugodan miris rezultat je mirisa znoja, ali i bakterija koje se razmnožavaju dok znojnu majicu držite u košari za rublje.

Riješite ovaj problem u korijenu ispiranjem znoja sa sintetike čim je skinete. Ručno isperite svaki odjevni predmet i objesite da se osuši na balkonu ili na sušilu u kupaonici. Ako se tuširate u teretani, operite i iscijedite odjeću te je zamotajte u ručnik dok ne dođete kući. Usput, pamučna odjeća nema taj problem. Ako nosite pamučne čarape ili majice kratkih rukava, možete ih prati u perilici kad god i kako god želite.

Što učiniti ako se pojavio neugodan miris

Možda nećete moći u potpunosti u samo jednom pranju ukloniti neugodan miris iz odjeće, ali imat ćete najviše sreće s deterdžentima koji sadrže enzime ili su ih proizvođači okarakterizirali kao dobre za pranje sportskog rublja.

Također, ne zaboravite prozračiti tenisice, štitnike za koljena i druge predmete koji se lako mogu oprati. Ovi predmeti najlakše upijaju neugodne mirise ako ostanu vlažni i topli. Ako želite da torba za teretanu lijepo miriše, ne ostavljajte u njoj stvari do sljedećeg dana. Odmah izvadite i operite odjeću, a tenisice i štitnike ostavite na zraku da se osuše.

Ako torba ima mrežasti pretinac za znojnu opremu, iskoristite ga. A ako možete vezati predmete na vanjsku stranu torbe, primjerice objesiti tenisice za vezice, i to će pomoći. No ne zaboravite da je važno odmah po povratku iz teretane otvoriti torbu i izvaditi stvari iz nje, piše Lifehacker.

Kako oprati predmete s neugodnim mirisom

Većinu stvari u torbi za vježbanje možete prati u perilici za rublje, no prije toga provjerite etiketu s uputama proizvođača. Primjerice, štitnike za koljena i laktove ili rukavice vjerojatno možete prati ručno sapunom ili deterdžentom, ali vrlo vjerojatno nisu prikladne za pranje u perilici rublja i sušenje u sušilici.

Iako se na internetu mogu pročitati razni savjeti o tome da odjeću i predmete za teretanu poprskate nekim tekućinama, to stvarno nije nužno. Prskanje octom nije učinkovito, alkohol uništava neke materijale, a prskanje votkom je nepotrebno skupo i vrijede ista pravila kao za prskanje alkoholom.

Još jedno učinkovito rješenje, ali ovisno o vremenskim prilikama, jest objesiti ili položiti svoje predmete na sunce i svježi zrak nekoliko sati. Sunčeva svjetlost će ubiti neke bakterije, a dobro provjetravanje nikad ne škodi.

Higijena boce za vodu ili shakera

I konačno, boca za vodu ili shaker predmeti su koje nosite na svaki trening. Ako ondje ostavite ostatke shakea, osobito onog na bazi mlijeka koji sadrži sirutku u prahu ili proteinski prah, neugodan miris koji će nastati može prodrijeti u plastične ili drvene dijelove boce i nikad ga nećete moći isprati.

Kako biste to spriječili, isperite shaker ili bocu odmah nakon korištenja, još u teretani. Nemojte se uvjeravati da ćete to učiniti kad dođete kući, jer svi znamo da nećete. Dakle, odmah nakon treninga isperite bocu. Ne trebate je potpuno oprati jer ćete to učiniti čim dođete kući, no na ovaj način ćete spriječiti moguće gomilanje bakterija. Koristite deterdžent za pranje posuđa i toplu vodu. Ako je potrebno, namočite bocu ili shaker i kratko ostavite stajati, a potom oribajte sve male kutove i pukotine, poput navoja na grlu boce za čep. Ostavite da se boca osuši.

Ako ste pak ostavili piće u boci ili shakeru i neugodan miris se već pojavio te ga niste uspjeli isprati ni ponovljenim ribanjem, nema vam druge nego baciti taj predmet i kupiti novi. I ovog puta, isperite nakon svakog korištenja.

