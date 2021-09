Ovan

Muškarci

Pripadnici ovog znaka su prirodni vođe i vole osjećati da su glavni. Iako bi ih ženin prvi potez zainteresirao i uzbudio, oni su ti koji moraju dominirati u svemu.

Znači, žene, ako vam se sviđa muškarac u tom znaku i već ste se načekale, a on nikako da napravi prvi korak, moguće je da mu se ne sviđate toliko koliko se on sviđa vama, jednostavno nema interesa. Naime, Ovnovi su, od svih znakova, najskloniji prvi inicirati sve, od romantičnih odnosa, poznanstava do poslovnih poteza.

POGLEDAJTE VIDEO:

Žene

Žene rođene u ovom znaku su vrlo feministički nastrojene pa ne vide smisao u čekanju da muškarac napravi prvi potez kad to mogu i one. Ovnicama nije nikakav problem prići muškarcu i pokazati interes. Vole flertovati gotovo besramno i otvoreno reći što žele.

One su itekako svjesne da su se vremena promijenila i više ne živimo u prošlosti kad je bilo nezamislivo da žena kojoj je stalo do reputacije prva priđe muškarcu. Ovnice su dovoljno smjele i sigurne u sebe da u mnogim životnim situacijama rade prvi korak.

Bik

Muškarci

Iako pripadnici ovog znaka imaju jaku osobnost, nisu skloni raditi prve poteze, već radije čekaju što će druga strana poduzeti. I ne rade to zato što u nesigurni u sebe ili im je nelagodno prići ženi, već zato što se vole osjećati željeno. Oni se kreću polako i postojano, kod njih nikad nema žurbe.

Bikovi, umjesto da ženi odmah priđu i pozovu je van, pokušavaju suptilnim gestama i kontaktom očima pokazati zainteresiranost, sve dok se žena ne nasmije i počne koketirati. Muškarci rođeni u ovom znaku su pomalo rezervirani po prirodi i ne zaljubljuju se olako. Ali, jednom kad se zagriju za neku ženu, tad su spremni na mnogo fizičkog kontakta i jako su dobri, velikodušni ljubavnici.

Žene

Žene rođene u ovom znaku koriste fizički kontakt za koketiranje. Smiju se njegovim šalama, svako malo se uključuju u razgovor, i rade to često, a sve kako bi određenom muškarcu dale do znanja da im se sviđa. Sklone su čekati da momci naprave prvi potez, ali znaju i one prve krenuti u napad, ali samo nakon određene količine udvaranja.

Pripadnice ovog znaka su po prirodi strpljive, imaju snažnu osobnost i nemaju problema uzeti što žele. Ali, ako je muškarac dominantniji od njih, one će mu prepustiti prvi potez. Međutim, kad im se sviđa pomalo sramežljiv muškarac, bez puno razmišljanja će mu prići i pozvati ga van.

Blizanci

Muškarci

Oni su izuzetno komunikativni i nametljivi, posebno kad se nađu u blizini žene koja im se sviđa - tad će napraviti sve da privuku njezinu pažnju. Blizanci znaju privući suprotni spol riječima, bile one iskrene ili ne, zatim humorom i ponekad inteligencijom.

Po prirodi su znatiželjni, pomalo zaneseni i skloni igrati igrice 'zavođenja'. Najprije ženu obasipaju pažnjom tako da se osjeća kao jedina na svijetu, a potom rade prvi potez i pozivaju je na, recimo, večeru.

Žene

Baš kao i muškarci, i pripadnice ovog znaka su dobre u komunikaciji, nametljive u privlačenju pažnje i rado iniciraju flert, no one vole da muškarac napravi prvi potez.

Blizanke ne podnose dosadu u životu i teško im je dugo usmjeravati pažnju na nešto. Muškarac mora biti izuzetno zanimljiv da bi za njega bile zainteresirane duže vrijeme. Kad im takav primjerak privuče pažnju, tad iz njih izvire sva ona koketna priroda po kojoj su poznate.

Rak

Muškarci

Pripadnici ovog znaka svoju želju za dominacijom pokazuju suptilno. Iako su po prirodi nježni i misaoni tipovi, prići će polako ženi koja im se sviđa, pokazati interes i slušati je satima. Oni znaju sa ženama kao niti jedan drugi znak i žene ih zato vole. U njihovom društvu se osjećaju sigurno i kao da ih poznaju cijeli život.

Na kraju druženja Rakovi će pomalo sramežljivo reći ženi da bi je voljeli ponovno vidjeti, i to toliko nenametljivo da ona čak neće biti posve sigurna u njegove namjere, ali važno je takvim muškarcima se prepustiti, i sve će biti super.

Žene

One su pomalo rezervirane po prirodi, znaju djelovati sramežljivo, no ipak vole koketirati i privlačiti pažnju suprotnog spola, ali vrlo suptilno što ih ponekad zna iznervirati jer imaju dojam da druga strana ne shvaća signale koje šalju.

Iako su mirne i nenametljive, vole imati kontrolu nad svojim romantičnim životom, ali nemaju dovoljno hrabrosti pozvati prve muškarca van.

Lav

Muškarci

Momci rođeni u ovom znaku su vječni optimisti koji nekako vjeruju da se svijet okreće oko njih. U tom kontekstu gledaju i na žene, odnosno uvjereni su da im niti jedna žena ne može odoljeti. Za njih je čak pitanje časti i osjećaj dužnosti - napraviti prvi korak.

Ali, ako ih žena preduhitri u tome, osjećat će se polaskano, ali njihova muževnost bi mogla biti malo poljuljana. Lavovi vole biti lovci, a ne lovine. On želi biti kralj džungle, a žena je njegova kraljica.

Žena

Lavice imaju visoko mišljenje o sebi i očekuju da ih muškarci gledaju kao božice, posebno oni s kojima izlaze. Za njih predstavlja izazov muškarac koji je pomalo rezerviran.

Tad se trudi na sve načine privući njegovu pažnju, ali ipak želi da on bude taj koji će napraviti prvi potez i dati joj do znanja otvoreno da mu se sviđa.

Djevica

Muškarci

Pripadnici ovog znaka su pomalo rezervirani i sramežljivi, i ne vole biti u centru pažnje. Diskretni su i pomalo zajedljivi, što zna odbiti neke žene.

No, iako muškarci Djevice nisu macho muškarci u pravom smislu te riječi, znaju se zauzeti za sebe bez puno filozofiranja, iako su dobri u komunikaciji s drugima. Interes za ženu koja mu se sviđa neće pokazati direktno, već će čekati u prikrajku, slati suptilne signale, gledati, smješkati se umjereno i priželjkivati da mu se ona približi, kad za to dođe pravi trenutak.

Žene

One su sramežljive, povučene i skromne i nisu sklone napraviti prvi korak kad im se neki muškarac svidi. Djevice su žene kojima je najjednostavnije prići od svih znakova Zodijaka. S njima je lako i ugodno razgovarati, ali nekako znaju srušiti muškarčev ego bez da se posebno trude oko toga.

Djevice su zemljani znak pa znaju kako iskoristiti tijelo za fino, nenametljivo privlačenje pozornosti momaka, kako u njima pobuditi strast. Sklone su i zadirkivati muškarca koji im se sviđa tako da na kraju nema puno izbora osim napraviti prvi korak i pozvati Djevicu van.

Vaga

Muškarci

Momci rođeni u ovom znaku više vole da žene love njih, nego obrnuto i pritom ne mare za neke tradicionalne muško ženske odnose, pretpostavke i očekivanja, što nekim ženama smeta.

Prvi potez će napraviti samo ako je sve savršeno romantično i pomno isplanirano uz što manje rizika da ispadne budala i gubitnik. Ali, kad je siguran da je žena zainteresirana za njega, tad je opušteniji i skloniji predlagati zajednička druženja.

Žene

One su vrlo šarmantne i znaju kako 'zapaliti' sve muškarce u prostoriji u kojoj se nalaze. Društvene su, vrlo koketne i vrlo ženstvene. Ponekad su toliko koketne, često nesvjesno, da muškarcima šalju krive poruke, što opet nije dobro.

Muškarcima zbog toga može biti teško znati koje su im prave namjere i koliko im se sviđaju pa je često najbolje da oni naprave prvi korak, priđu ženi Vagi i pozovu je na večeru.

Škorpion

Muškarci

Momci rođeni u ovom znaku imaju vrlo snažnu energiju kojom zrače i teško ih je ne primijetiti. Pomalo su tajanstveni, pomalo mračni, a oči kao da im prodiru u dubinu nečije duše.

Žene u njihovom društvu znaju imati osjećaj kao da ih čitaju, kao da pred njima ne mogu ništa sakriti. Škorpioni nemaju problema napraviti prvi korak, no to ovisi o tome koliko im se neka žena jako sviđa.

Žene

I one su mračne i tajanstvene, kao i muški Škorpioni. Muškarcima su uglavnom vrlo privlačne jer ih je teško ne primijetiti. Kada im neki momak 'zapne za oko', razgovarat će s njim, ali bez otkrivanja privatnih detalja o sebi. Ali, zato će iz muškarca malo pomalo izvući neke privatne stvari zbog čega se on može početi osjećati pomalo ranjivo.

Žene rođene u ovom znaku znaju kako zavesti muškarca, kako mu pomutiti razum, tako da se niti ne snađe, a već ih je pozvao da se vide negdje nasamo.

Strijelac

Muškarci

Vrlo su otvoreno, kako prema svemu u životu, tako i prema ženama. Vole upoznavati raznolike ljude kao da žele provjeriti što im sve Svemir nudi i kakve imaju mogućnosti. Po prirodi su vedri i optimistični, a u skladu s tim ženu će najprije pozvati na neku zabavu ili druženje s prijateljima.

Napravit će to samo da bi prvo bili sigurni jeste li kompatibilni, odnosno jeste li na istoj valnoj dužini. Žene koje privlače njihovu pažnju su one koje ih mentalno i kreativno stimuliraju.

Žene

Pripadnice ovog znaka su baš uvijek spremne na zabavu. One uzimaju sve što život nudi i ništa ne prepuštaju slučaju. Kad im se neki muškarac svidi, brzo će mu prići i otvoreno to pokazati.

Ne oklijevaju s prvim korakom jer žele odmah znati je li taj muškarac dobar za njih ili ne, je li dovoljno zabavan ili ipak pomalo dosadan.

Jarac

Muškarci

Oni imaju osjećaj za dostojanstvo i moć, i ponosni su na to s kolikom lakoćom vladaju bilo kakvom situacijom. Iako se ponekad ponašaju kao da su sramežljivi, oni to zapravo nisu. Ipak da bi prišli nekoj ženi, najprije moraju vidjeti neki signal s njezine strane, a tad bez imalo straha i dvojbe kreću 'u napad'.

Jarci su vrlo zaokupirani poslom pa ne vole otezanja i igrice kad su zavođenje i izlasci u pitanju. Najviše im odgovaraju direktne žene koje će im jasno dati do znanja što žele.

Žene

Žene rođene u ovom znaku su vrlo ambiciozne i nisu sklone igranju igrica. Po prirodi su vrlo zrele pa često traže starije muškarce. Rođeni su vođe i ponekad djeluju hladno, no iznutra mogu gorjeti, posebno kad je ljubav u pitanju.

Ako im se neki muškarac sviđa, jasno će mu to dati do znanja. Nije im problem krenuti s prvim potezom, ali ipak više vole kad to napravi muškarac jer su pomalo tradicionalne.

Vodenjak

Muškarci

Oni su sve samo ne postojani i stabilni pa ako želite miran odnos, muškarac Vodenjak nije za vas. Oni su pomalo revolucionarni, skloni neočekivanim promjenama, ima ih posvuda i nikad ne govore što će iduće napraviti.

Za njih su idealne romantične veze one koje proizađu iz prijateljskog odnosa jer tako imaju dovoljno vremena i prilika vidjeti odgovara li im neka žena. Ako je ona ta, ona prava, tad će bez problema napraviti prvi potez da taj odnos pređe iz prijateljstva u nešto više.

Žene

Kao i muškarci, i žene Vodenjaci su jedinstvene duše. Vrlo objektivno gledaju na svijet oko sebe i katkad imaju problema dobro razumjeti tuđe osjećaje.

Njima nije nikakav problem pozvati muškarca koji im se sviđa na večeru, ali to često znaju napraviti pomalo hirovito, nesvjesne svojih pravih osjećaja prema njemu.

Ribe

Muškarci

Iako na prvu znaju djelovati ozbiljno i oštro, muškarci rođeni u ovom znaku su vrlo meki, jedan od najnježnijih znakova u Zodijaku, iako će to teško priznati. Oni nikako ne vole donositi odluke, ver radite to prepuštaju drugima. Prilagodljivi su svemu i svakome.

Ako im se neka žena sviđa, znaju koketirati i obasipati ih romantičnim gestama, komplimentima... Ali, ipak će na kraju na ženama biti zadatak da naprave prvi korak i pozovu ih van.

Žene

Pripadnice ovog znaka se više vide u ulozi sljedbenika nego lidera i sklone su čekati da muškarac napravi prvi korak, a ako to izostane, jednostavno si to protumače: 'Ah, nije nam suđeno', i krenu dalje. One sanjaju o princu na bijelom konju koji će ih spasiti.

Žene Ribe vjeruju u tradicionalne muško ženske uloge, vrlo su ženstvene, a muškarce često s nogu obaraju prirodnom ljepotom i nježnom osobnošću, prenosi Atma.