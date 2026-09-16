Kako umjetna inteligencija pomaže gradovima u borbi protiv nevidljivog zagađenja

U gradovima se razina zagađena zraka može znatno razlikovati od ulice do druge. Dim se može zadržavati između visokih zgrada, skupljati u prometnim čvorištima ili otplutati do ulaza u školu. Međutim, gradovima često nedostaju potrebne detaljne procjene da bi se djelovalo prije nego što razina zagađenja postane opasna.

Profesorica Soledad Le Clainche, znanstvenica u primijenjenoj matematici na Tehničkom sveučilištu u Madridu i voditeljica istraživačke skupine ModelFLOWs smatra da bolje razumijevanje načina na koji zrak struji kroz gradove može doprinijeti rješavanju jednog od najvećih izazova čistom okolišu u Europi.

U sklopu istraživačkog projekta financiranog sredstvima EU-a pod nazivom MODELAIR, Le Clainche surađuje s istraživačima iz Belgije, Nizozemske, Švedske i Ujedinjene Kraljevine kako bi gradovima pomogla kartirati nevidljive, lokalne obrasce zagađenja gradova.

„Mnogi ljudi razvijaju alate za praćenje zagađenja zraka, ali mi smo prvi koji u stvarnom vremenu izračunavamo zagađenje u 3D okruženju urbanih područja koja proučavamo”, rekla je.

Virtualni gradovi koji se temelje na umjetnoj inteligenciji

Na temelju umjetne inteligencije istraživači u projektu MODELAIR razvijaju 3D „digitalne dvojnike” gradova. Kombiniranjem računalnih simulacija, senzorskih podataka i 3D modela dobiva se slika kvalitete zraka u gradovima na razini pojedine ulice i u stvarnom vremenu.

Cilj je pomoći gradskim vlastima da donose bolje informirane odluke o planiranju prometa, lokalnom nadzoru i o tome gdje primijeniti mjere kontrole zagađenja. Istraživanjem se dopunjuje Misija EU-a za klimatski neutralne i pametne gradove, koja europskim gradovima pomaže smanjiti emisije i unaprijediti kvalitetu života u njima.

Alati se testiraju u Bruxellesu, Madridu i Bristolu. Gradovi razmatraju različite primjene, od razumijevanja učinaka urbanog prostornog planiranja do boljeg lokalnog nadzora i testiranja praktičnih rješenja.

Većina ljudi u europskim gradovima izložena je razini zagađenja zraka koje premašuju razine koje Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) smatra sigurnima. Zagađeni zrak povećava rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i raznih vrsta raka te pogoršava astmu i infekcije dišnog sustava. Iako je problem često nevidljiv, daleko od toga da je nevažan.

Europska agencija za okoliš procijenila je da se smanjenjem zagađenja zraka na dopuštenu razinu koju propisuje Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u 2023. godini moglo spriječiti 182 000 smrtnih slučajeva od sitnih čestica, 63 000 od izloženosti ozonskom onečišćenju i 34 000 od dušikovog dioksida u svih 27 država članica EU-a.

Novi dokazi također ukazuju na zagađenje zraka kao mogući uzrok demencije, priopćio je SZO, a zemlje istočne i jugoistočne Europe trpe najveće zdravstvene posljedice zagađenja.

Iako se zagađenje zraka u Europi općenito smanjilo, neprestano se pojavljuju iznenađujući novi nalazi o njegovoj štetnosti. U studiji iz 2025. utvrđeno je da je izloženost sitnim česticama i dušikovim oksidima u zraku tijekom prvih 18 godina života povezana s lošijim kardiovaskularnim zdravljem, posebno višim krvnim tlakom kod mlađih odraslih osoba.

Spuštanje na razinu ulice

Le Clainche i njezini kolege usmjeravaju se na dijelove gradova umjesto na ukupnu zagađenost pojedinog grada.

Tim upotrebljava „agente” umjetne inteligencije, softverske asistente koji kontinuirano objedinjuju informacije iz senzora, vremenskih prognoza i računalnih modela za pripremu lokalnih prognoza.

Neke od metoda projekta već su dostupne putem platformi otvorenog koda ModelFLOWs-App. Dostupni modeli mogu nam pružiti korisne informacije, ali o gradovima ne daju uvijek detaljnu sliku potrebnu za djelovanje. Izazov je objediniti različite informacije koje imamo, iz postaja za praćenje kvalitete zraka i drugih djelomičnih izvora podataka s vrlo detaljnim simulacijama strujanja zraka kroz grad.

„Upravo to MODELAIR radi, omogućujući nam da napravimo znatno točnija predviđanja o tome kako se onečišćujuće tvari kreću kroz urbana područja”, kaže Alessandro Parente, stručnjak za strujanje zraka i umjetnu inteligenciju za digitalne dvojnike sa sveučilišta Université Libre de Bruxelles u Belgiji i član tima MODELAIR.

„Gradovima je teško donositi odluke o zagađenju zraka”, dodaje.

Inicijativa pokrenuta 2023. objedinjuje računalne replike 3D gradova sa simulacijama strujanja vjetra kroz njih kako bi se ispitala i poboljšala predviđanja.

Reagiranje u stvarnom vremenu

Razumijevanje načina na koji se zagađujuće čestice i plinovi ponašaju komplicirano je zbog složenog trodimenzionalnog okruženja gradova, u kojem se varijable kao što su tlak, vjetar i toplina mogu promijeniti svaki sat i utjecati na razinu zagađenja.

Parente kaže da njegov tim želi uspostaviti suradnju između znanstvenika i agenata umjetne inteligencije kako bi dobili informacije koje nedostaju i predvidjeli što se događa na određenom uglu ulice ili raskrižju.

„Agenti umjetne inteligencije objedinjuju eksperimentalne podatke, pripremaju predviđanja i predlažu moguće odgovore”, izjavio je Parente. „No važno je naglasiti da umjetna inteligencija može samo davati prijedloge. Znanstvenici i dalje trebaju procijeniti te prijedloge, a na oblikovateljima politika leži odluka hoće li i kako postupiti u skladu s njima.”

Podatci u stvarnom vremenu mogu pomoći gradskim vlastima da razmotre opcije poput promjene prometnih tokova ili gdje smjestiti lokalnu industriju.

„Mogli biste preusmjeriti promet da se izbjegnu prometne gužve ili smanjiti učinak toplinskog otoka određenim načinom gradnje i planiranja novih kvartova u gradu”, kaže Le Clainche.

Urbani toplinski otoci nastaju jer asfalt, beton i zgrade zadržavaju toplinu, potiču stvaranje ozona i zadržavaju onečišćujuće tvari na ulicama.

Urbanizam i preusmjeravanje prometa

Primjerice, agenti umjetne inteligencije mogu predložiti sadnju stabala na određenim lokacijama kako bi smanjili temperaturu, apsorbirali neke onečišćujuće tvari i stvorili hlad. Naposljetku, znanstvenici i oblikovatelji politika mogu koristiti detaljne informacije na razini pojedine ulice koje generira digitalni blizanac kako bi odlučili gdje točno intervenirati.

„Digitalni blizanac alat je koji oponaša manji dio grada i pruža nam informacije o tome kako je obrazac strujanja zraka povezan s visokim razinama zagađenja zraka”, kaže Le Clainche. „Stvaramo alate koji doista mogu biti korisni općinama. Madrid je već vrlo zainteresiran za njihovu primjenu.”

Nakon što su kombinirali vrlo ažurne simulacije sa stvarnim podatcima, istraživači se pripremaju testirati alat za donošenje odluka u stvarnom vremenu u briselskoj općini Ixelles. U Madridu će koristiti modele za procjenu preusmjeravanja prometa.

Jedan od partnera na projektu, belgijska inženjerska tvrtka BuildWind, razvija digitalne modele gradova za ispitivanje protoka vjetra na razini pojedine ulice, mikroklime i kvalitete zraka. U okviru postojeće BrusAir platforme kartira se zagađenje zraka u Bruxellesu, među ostalim u blizini osjetljivih lokacija kao što su škole.

„Te se informacije osiguravaju kako bi urbanistima i gradskoj upravi pomogle da točno shvate gdje se onečišćujuće tvari koncentriraju”, izjavio je glavni izvršni direktor poduzeća BuildWind, Alessandro Gambale.

BuildWind surađuje sa znanstvenicima poput Parentea na problemima zagađenog zraka i nada se da će nova istraživanja dodatno ojačati BrusAir. Rezultati istraživanja MODELAIR bit će dostupni krajem ove godine.

Ako pristup uspije kako je planirano, mogao bi gradovima osigurati detaljniji uvid u zrak koji ljudi udišu na svojim ulicama, čime se doprinosi odlukama kada i gdje je potrebno poduzeti mjere prije nego što se zagađenje poveća.

Autor: Anthony King

Članak je izvorno objavljen u časopisu Horizon, posvećenom istraživanjima i inovacijama u EU-u. Istraživanja navedena u ovom članku djelomično su financirana iz programa Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

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