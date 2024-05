Kako urediti blagavaonicu u vrtu: Savjeti za pravo uživanje

Prije vrućih ljetnih dana kuhinju je idealno preseliti u vrt, ali vodite brigu o čvrstoći i kvaliteti stola, ravnoj podlozi i mnogo hladovine. Sada je idealno vrijeme da pretvorite svoj trijem, ili neki kutak dvorišta ili vrta, u mjesto za blagovanje, gdje ćete vikendom ručati i provoditi poslijepodneva s obitelji i prijateljima, a tijekom tjedna možete uživati u večerama u prirodi.

Štoviše, ako se iz boravka u dvorište izlazi kroz velika francuska vrata, a pored stola postavite dva kuhinjska elementa i police na kojima ćete držati sitnice koje vam trebaju vani, veliki stol i udobni stolci na dvorištu tijekom proljeća i ljeta mogu postati produženi dio vaše kuhinje.

Pritom je mudro urediti dva prostora - s jedne strane veliki stol uz koji može sjesti i objedovati barem deset ljudi te kutak za uživanje uz kavu ili piće. Dobro će vam doći i barem ležaljka za poslijepodnevno drijemanje, a uz obližnje drvo privežite i mrežu kako bi i ukućani imali mjesta za uživanje. Stol mora biti čvrst i izdržljiv, pa je dobro izabrati čvrsto drvo. Smjestite ga uza zid kuće kako bi bio zaštićen od vjetra i zaklonite tendom ili suncobranom.

Da biste ga zaštitili od vlage, masnih mrlja i kiše, prekrijte ga plastičnim stolnjakom. Također, vodite računa da je stol na ravnom, najbolje betoniranom postolju, a ako je plastičan, nekako mu učvrstite noge da ga vjetar ne može pomaknuti. Uz klupu za sjedenje i dva čvrsta stolca, osigurajte još nekoliko sklopivih stolaca, koje možete vaditi ovisno o broju gostiju. Kutak za uživanje smjestite u najljepši dio vrta – ispod drveta, u kutu gdje je živica najgušća, odnosno preko puta cvjetnjaka, tako da uživate u pogledu.

Dobro je birati laganiji namještaj koji za nevremena možete skloniti, odnosno ako birate onaj teži, vodite računa o održavanju. Ovdje naglasak treba biti na udobnosti, pa osigurajte što više mekanih jastuka i ugodnih deka za prohladne večeri.

Čarobna atmosfera

Da bi večeri u vašem vanjskom boravku bile što ugodnije, dodajte mu dašak glamura i stila. Obojite svu drvenariju u bijelo i postavite bijele stolce i stol, uz nekoliko detalja u bojama prirode. Dok biste iznad stola za objedovanje svakako morali imati barem jednu do dvije žarulje s nekim zanimljivim sjenilom, u kutku za sjedenje postavite više svijeća ili – petrolejku.

To će pridonijeti tome da ugodna večer završi čarolijom. Kad iz vašeg dvorišta puca prekrasan pogled na okolnu prirodu, more ili selo, iskoristite to i napravite svoj mali vidikovac. Postavite što neutralniji, odnosno što prirodniji namještaj na mjesto s kojeg puca najljepši pogled. Neka mjesto za sjedenje bude “u sredini” najljepše fotografije koju biste na tome mjestu snimili.

Zaštitite se od sunca i vrućine

Da biste se zaštitili od izravnog sunčeva svjetla, postavite improvizirani stol i stolce oko drveta ili iskoristite verandu kao klupu za sjedenje te sagradite paviljon kojim ćete se zakloniti od direktnog sunca za stolom.

Stol što više udaljite od izvora topline

Ako volite roštiljati na otvorenom, razmislite i o kaminu, koji će vašim druženjima dodati ugodnu toplinu. Vodite računa da je dovoljno udaljen od stola da možete slobodno prolaziti te da uz njega ima dovoljno mjesta za pripremu i odlaganje hrane. Uvijek je korisno imati neki pomoćni stolić sa strane ili kolica za posluživanje.