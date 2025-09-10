Kako urediti sobu za tinejdžera: Cure vole baldahin, a dečkima predložite motive iz igrica

Među najzahtjevnijim prostorijama za uređenje u domu svakako je soba za tinejdžere. Ukusi i interesi djeteta u toj dobi se vrlo brzo mijenjaju pa je teško odrediti neki konstantan motiv. Također, potreba je više. Dok klasična spavaća soba funkcionira kao mjesto za relaksaciju i odmor, ova prostorija je to, uz mjesto za učenje, rad, zabavu... Osim toga, kako se osobnost u tinejdžerskoj dobi konstantno formira i mijenja, mladi žele da ta prostorija sadrži njihov "potpis". U tu sobu dolazit će i njihovi prijatelji pa će ih htjeti i impresionirati izgledom te prostorije. Kako je funkcija mnogo, vrlo je teško osmisliti tinejdžersku sobu da odgovara svim očekivanjima roditelja, a ponajviše djeteta koje će u toj prostoriji odrastati i graditi svoj identitet.

