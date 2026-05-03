Kako uštedjeti? 20 kradljivaca energije koje morate eliminirati

Domovi su danas energetski učinkovitiji nego ikad prije. Također su prepuni predmeta koji troše energiju više nego ikad prije. Možda ne razmišljate puno o tome da ostavite hladnjak otvoren dok pravite sendvič ili provedete dodatnih pet minuta pod tušem, ali zajedno se energija koju rasipate stvarno zbraja
Želite li smanjiti račune za struju, grijanje i vodu, ovo su savjeti koji biste se trebali pridržavati.
1. Predugo ključanje: Krenimo s klasikom - kuhanjem više vode nego što je potrebno. Ako kuhate litru vode svaki dan kako biste dobili jednu šalicu čaja od 200 ml, tada kuhate 292 litre vode više nego što vam je potrebno svake godine. To je dovoljno da napunite oko četiri kade. Ako kuhate vodu na plinskom štednjaku, uštedjet ćete novac, samo pazite da ga isključite čim zakipi
2. Vrata hladnjaka: Ostavljanje vrata hladnjaka otvorenih dulje nego što je potrebno još je jedan uobičajeni način na koji trošimo energiju. Možda se ne čini velikim problemom ostaviti ga otvorenim dok uzimate zdjelu žitarica ili pravite sendvič, ali za svaku sekundu dok su ta vrata otvorena, vaš hladnjak je prisiljen raditi više (i nepotrebno troši energiju).
3. Prekomjerna upotreba pećnice: Mikrovalna pećnica je puno učinkovitija za podgrijavanje hrane od vaše pećnice. Kada koristite pećnicu, izbjegavajte otvaranje vrata kako biste provjerili kako vam je hrana – pećnice brzo gube toplinu i moraju koristiti više energije da bi se vratile na željenu temperaturu.
4. Razmaci i pukotine: Sitni razmaci oko rubova vrata ili između dna zavjesa i prozorske daske doprinijet će rasipanju energije. Tijekom zime ove probleme možete ispraviti uz pomoć brtve protiv propuha ili hrpe ručnika. Alternativno, pokušajte popraviti razmake (ili uložiti u nove prozore ili vrata).
5. Pranje na previsokoj temperaturi: Većina rublja će se jednako dobro prati na 30°C kao i na 40°C. To će također produžiti vijek trajanja vaše odjeće. Odvojite pranje rublja kako biste se s najtežim mrljama mogli nositi na višim temperaturama.
6. Pranje premale količine rublja: Što više odjeće možete oprati istovremeno, to ćete manje puta morati pokretati perilicu i manje ćete trošiti. Naravno, postoji gornja granica ove mudrosti - morat ćete osigurati prostor za pravilno otjecanje vode, a odjeći prostor za pomicanje.
7. Premalo punjenja perilice posuđa: Ista logika vrijedi i za perilicu posuđa - osim što se zapravo ne morate brinuti o prepunjenosti perilice posuđa. Napunite perilicu posuđa do kraja i koristite najučinkovitiju postavku.
8. Sušenje: Prirodno sušenje odjeće vješanjem na vješalice za rublje ili u vrtu na žici uštedjet će znatnu količinu novca u odnosu na korištenje sušilice rublja. Vaš izbor sušilice također će utjecati na novac koji trošite. Što sugerira da sušilica s oznakom C troši više nego ona s oznakom A.
9. Kupanje: Kupke su skupe - točka. Zamijenite samo jednu kupku tjedno tuširanjem od pet minuta i mogli biste uštedjeti na računima za vodu i grijanje.
10. Dugo tuširanje: Može vas može opustiti, ali cijena neće. Samo 5 minuta stoji oko 40 centi. Udvostručite to vrijeme, a za kućanstvo od dvije osobe još više, i dobit ćete do 1,60 eura dnevno ili 584 godišnje!
11. Neučinkoviti tuševi: Moderni tuševi mogu stvoriti iluziju da koriste više vode nego što zapravo troše. Ako možete, prilagodite tuš da osigura mlaz pod tlakom koji ne troši puno vode.
12. Upaljena svjetla: Kada izlazite iz sobe u kojoj nema nikoga, ugasite svjetla. Jednostavno.
13. Žarulje: Tradicionalne halogene žarulje su na izlasku iz upotrebe. Moderne LED žarulje su mnogo učinkovitije - i razlika će sigurno nastaviti rasti. Zapravo, stopa poboljšanja je dovoljna da se ne preporučuje gomilanje rezervnih žarulja!
14. Neisključivanje televizora: Mnogi od nas vole završiti dan opuštajući se na kauču uz čašu ili dvije vina i maraton televizije. Međutim, nećete puno uživati u svojim omiljenim emisijama nakon što zaspite - stoga svakako isključite televizor i idite u krevet prije nego što zaspite.
15. Ostavljanje slavine otvorene: Ovo je potpuno nepotrebno. Prosječna slavina može ispustiti šest litara vode u minuti, što je više od osam tisuća litara po osobi koja pere zube svake godine. Samo je zatvorite.
16. Ignoriranje pokvarene slavine: To kapanje možda se ne čini vrijednim brige, ali kao što smo vidjeli, male količine rasipanja mogu se zbrojiti. Ta slavina će curiti 24 sata dnevno. Popravite je.
17. Neprogramiranje termostata: Ako ste uložili u termostat, onda ćete ga htjeti i programirati. Nevjerojatno je jednostavno i moglo bi vam pomoći da uštedite. Na taj način možete biti sigurni da ne trošite energiju kada niste kod kuće.
18. Izložen bojler: Izolacijom ove naprave ćete uštedjeti. Poboljšanje traje nekoliko sekundi, a trebat ćete to učiniti samo jednom.
19. Stari bojler: Kad im prođe vrijeme obično su izrazito neučinkoviti. Budući da grijanje predstavlja oko 60% prosječnih troškova kućanstva, nadogradnja na moderni bojler s oznakom A može napraviti značajnu razliku.
20. Parne posude: Ako ćete na pari kuhati brokulu, šparoge, krumpir i mrkvu, je li stvarno potrebno kuhati četiri odvojene tave? Naravno da ne – investirajte u set parnih posuda složenih jedna na drugu, stavite poklopac na vrh i kuhajte četiri stvari koristeći istu energiju potrebnu za zagrijavanje jedne tave.