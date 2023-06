Kako zadržati visoku hidriranost kože lica tijekom vrućih dana: Hijaluronska plus aloe vera

Tijekom vrućih dana koža se dubinski brže isušuje, što se itekako vidi i osjeti na kraju dana, ali i ljeta. Kako biste smanjili mogućnost preuranjenog nastanka bora, proučite savjete koje je lako pratiti i kod kuće, bez odlaska u salon.

Sunce volimo, no ono nije sklono održavaju mladolikosti kože, stoga je najbolje da koristite SPF i pripazite u vrijeme kad je ono najjače - od 10 do 16 sati. Naravno da se ponekad ne možemo suzdržati od 'upijanja' sunca, no na umu valja imati da u tom slučaju treba u svakodnevne rituale uvrstiti kreme i serume koji imaju dodatnu količinu sastojaka za vlagu.

Hijaluronska kiselina i prirodni sastojci poput aloe vere su top savjet kad je riječ o dubinski isušenoj koži.

Hijaluronska djeluje tako što privlači vlagu iz okoline i zadržava je na površini kože, čime se povećava hidratacija i stvara efekt mekoće i punoće kože.

Aloe vera je biljka koja se često koristi u kozmetičkim proizvodima. Gel iz listova ima mnoge benefite i često se koristi zbog hidratantnih, umirujućih i regenerativnih svojstava, a utječe i na bržu regeneraciju kože.

Kada se aloe vera koristi u kremama, ona pomaže hidratizirati kožu jer sadrži visok postotak vode. Također može pomoći u smirivanju upalnih stanja kože, poput akni ili iritacija, zbog protuupalnih svojstava. Ujedno ima antioksidativna svojstva koja mogu pomoći u zaštiti kože od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima.

Ključno je nanositi ove formule ujutro i navečer, a možda i danju - neki brendovi imaju sprejeve s hijaluronom, koji idu i na šminku.

Općenito su posljednjih godina hit mnogih beauty kolekcija postale razne formule u spreju, koje se lako nanose na lice i u hodu, tijekom dana. Njihova ključna uloga je zapravo dubinska hidratacija kože te su savršeni za svaki dan, lako stanu u torbicu.

Osim dnevne, tu je i večernja te jutarnja njega kremama i serumima koji će kožu pripremiti za razne dnevne izazove.

Serum ide na čistu kožu, prvi je na listi. Radi se o formuli koja ima visoku koncentraciju sastojaka te time postaje obavezan kad je riječ o anti-age njezi lica.

Što se tiče krema, one idu nakon seruma, kad se upije. Nude ih brojni brendovi, dnevna je krema koja vlaži kožu često jedna od osnova svake skincare kolekcije. No, biramo je prema tipu kože - ako je ona masna, krema je u više gel varijanti, dok su one masnije super za dubinski suhu kožu. Naime, bez obzira na sebum i masnoću lica, hidratacija je osnova.

Ako imate masnu kožu koja se pojačava tijekom ljeta, koristite također blaga sredstva za čišćenje koja će ukloniti višak masnoće i nečistoća, ali istovremeno neće isušiti kožu. Izaberite proizvode bez alkohola i s blagim sastojcima.

I ne zaboravite očistiti lice prije spavanja kako biste dopustili koži da se obnovi tijekom noći. Nakon čišćenja, nanesite hidratantnu kremu koja će njegovati kožu.

Općenito, način života ima veliki utjecaj na izgled kože. Jedite uravnoteženu prehranu bogatu voćem i povrćem, vježbajte redovito i izbjegavajte stres koliko je to moguće. Sve to može pomoći u održavanju zdrave kože lica tijekom ljeta i cijele godine.

Važno je svake sezone prilagoditi njegu kože vlastitim potrebama i tipu kože, jer ona se mijenja ovisno o dobu. Ako imate posebne dermatološke probleme ili pitanja, uvijek je najbolje konzultirati dermatologa.