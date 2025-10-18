Kakva ste vjenčana kuma prema vašem znaku Zodijaka

Biti zamoljeni da budete kuma na vjenčanju uzbudljivo je, ali i velika obaveza. Ako se odjednom izgubite u dogovorima, tafeti i ludim rekvizitima za zabavu, ne brinite. AstroTwins vam otkrivaju što trebate znati i kako se izboriti s kumskim stresom
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
OVAN Vi ste pravi vizionar i dat ćete sve od sebe da vjenčanje izgleda besprijekorno. Ideje su vam hrabre, no strpljenje za detalje vam brzo ponestaje. Pokušajte kontrolirati izraze lica kad netko pokaže „teži“ karakter. Najbolje ćete se snaći ako zadatke podijelite drugima. Tako možete pomoći mladenki u odabiru haljine i savršenog mjesta za slavlje.
| Foto: Fotolia
BIK Planiranje vam je u krvi, a tradicija i obitelj su vam važni. Imate izniman osjećaj za stil i volite praktičan luksuz. Pomoći ćete mladenki da ostane u okviru budžeta, ali i da sve izgleda elegantno. Brinete da se poštuju običaji i da svaki detalj bude promišljen. Vaš mir i ukus čine vas idealnom desnom rukom u svadbenom planiranju.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI Vama je teško fokusirati se na jedan zadatak, pogotovo uz pritisak rokova. Volite raznolikost i lako se izgubite u istraživanju svake sitnice. Ipak, vaša komunikativnost i pozitivna energija drže sve raspoloženima. Bit ćete najbolja podrška kad mladenka posumnja u sebe. Vaša spontanost donijet će svježinu i zabavu u cijeli proces.
| Foto: Fotolia
RAK Prirodno ste brižni i suosjećajni, pa ovu ulogu shvaćate srcem. Želite biti uz mladenku u svakom trenutku i proživljavate emocije zajedno s njom. Vaša toplina stvara osjećaj sigurnosti u cijeloj grupi. Ipak, pripazite da vas emocije ne preplave. Potrebno je i malo praktičnosti kako bi sve teklo po planu.
| Foto: Fotolia
LAV Volite sjaj, ceremoniju i važnu ulogu – ovo je vaša pozornica. Entuzijastični ste i puni ideja, no lako možete zasjeniti mladenku. Pokušajte se prisjetiti da je ovo njezin dan, a ne vaš. Umjesto da namećete mišljenja, postavljajte pitanja i nudite prijedloge. Vaša energija može učiniti svadbu nezaboravnom, ako je mudro usmjerite.
| Foto: Fotolia
DJEVICA U ovoj ulozi osjećate odgovornost i želju da sve bude savršeno. Precizni ste, organizirani i ništa vam ne promiče. No, ne morate sve kontrolirati – dopustite malo spontanosti. Mladenka će cijeniti vaš red i jasnoću, ali i toplinu ako je pokažete. Savršeno balansirate između profesionalizma i pažnje prema detaljima.
| Foto: Fotolia
VAGA Obožavate ljubav i lijepe događaje, pa vam je ova uloga prirodna. Ipak, sve odluke i planiranje mogu vas lako preopteretiti. Nastojte ograničiti broj izbora i ne analizirati svaku sitnicu. Mladenki ste najvažniji kao emocionalna podrška i osoba od povjerenja. Vaš smisao za sklad i diplomaciju pomoći će da sve protekne glatko.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION Vi vjerujete u pravu, duboku ljubav i svadbu doživljavate vrlo ozbiljno. Posvećeni ste i želite da sve bude savršeno, možda čak više od mladenke. Pokušajte ne biti previše intenzivni ako se neki vaši prijedlozi ne prihvate. Vaša intuicija i osjećaj za detalj donijet će posebnu čar svakom trenutku. Ljudi će vas pamtiti po vašoj predanosti i iskrenoj podršci.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC Slobodni ste duh i ideja velikog vjenčanja možda vas pomalo plaši. Ipak, kad se uključite, unosite humor i dobru energiju. Najbolje funkcionirate kad se sve odvija opušteno i s dozom avanture. Ako postoji mogućnost putovanja, vi ste prvi za to. Vaš pozitivan pogled i spontanost pomoći će mladenki da uživa u cijelom procesu.
| Foto: Fotolia
JARAC Odgovornost i ozbiljnost su vaša snaga – ovu ulogu shvaćate vrlo predano. Pazite da sve bude po pravilima i bez propusta. U stresnim situacijama ostajete mirni i racionalni, što drugima ulijeva povjerenje. Ipak, ne zaboravite pokazati i topliju stranu. Dopustite si trenutke emocija i uživanja – ovo je i za vas poseban dan.
| Foto: Fotolia
VODENJAK S vama kao kumom, vjenčanje sigurno neće biti dosadno. Inovativni ste, kreativni i volite originalne ideje. Odlično organizirate, ali nemate puno strpljenja za „klasične“ detalje. Neka drugi biraju boje i tkanine, a vi se pobrinite za zabavu i dobru atmosferu. Vaš smisao za humor i spontanost učinit će sve nezaboravnim.
| Foto: Fotolia
RIBE Osjećajni ste, maštoviti i puni razumijevanja za tuđe potrebe. Najbolji ste u pružanju emocionalne podrške i stvaranju posebnog ugođaja. No, realni detalji i obveze vas mogu iscrpiti. Dobro je ako neke zadatke podijelite s praktičnijim znakom. Vaša nježnost i mašta unijet će bajkovitu notu u cijelo vjenčanje.
| Foto: Fotolia