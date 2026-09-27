Kakve žene! Zrelije manekenke pokorile Gucci reviju u Milanu

Guccijeva revija na Tjednu mode u Milanu privukla je pažnju i izborom modela. Uz mlađa poznata lica, pistom su prošetale i brojne zrelije žene, koje su svojim izgledom savršeno odgovarale estetici nove kolekcije.

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Kreativni direktor Guccija Demna predstavio je kolekciju za proljeće/ljeto 2027., a ženski dio revije donio je spoj aristokratske elegancije, glamura i prepoznatljive doze ekstravagancije. Posebno su se istaknule zrelije manekenke u raskošnim kaputima, balonerima, odijelima i velikim sunčanim naočalama.

Njihov nastup nije djelovao kao tek usputni detalj. Upravo su starije manekenke dale pojedinim kombinacijama dojam luksuza i samouvjerenosti, dok su se mlađa lica izmjenjivala s njima tijekom revije. Modni kritičari istaknuli su kako je upravo takav izbor modela bio važan dio Demnine vizije novog Guccija.

Zrelije manekenke u prvom planu

Posebno su upečatljive bile žene koje su pistom prolazile u klasičnim krojevima i komadima koji podsjećaju na garderobu bogatih talijanskih obitelji - od strukturiranih kaputa i balonera do elegantnog krojenja i raskošnih modnih dodataka.

Takav izbor dobro se uklopio u kolekciju kojom se Demna poigrao Guccijevom poviješću i estetikom viših društvenih slojeva. Harper's Bazaar piše kako su upravo stariji modeli nosili dio lookova inspiriranih „old money“ estetikom, dok je kolekcija kasnije prelazila u znatno glamuroznije i provokativnije kombinacije.

Među poznatijim imenima na reviji bila je i 45-godišnja Mariacarla Boscono, dok su pistom prošetale i mlađe zvijezde poput Rosie Huntington-Whiteley, Anok Yai i Alex Consani.

Foto: Claudia Greco

Gucci tako nije potpuno odustao od mladih modela, ali je pokazao da luksuzna moda može izgledati jednako uvjerljivo i na ženama koje više nisu u dvadesetima.

Moda više nije rezervirana samo za najmlađe

Pojava zrelijih modela na velikim pistama nije izoliran slučaj. Tijekom ovogodišnje sezone jesen/zima 2026. modeli u četrdesetima, pedesetima i šezdesetima sve su češće dobivali istaknute uloge na revijama velikih modnih kuća.

Guccijeva revija u Milanu zato je još jedan primjer promjene koja se posljednjih sezona sve jasnije vidi u modi. Umjesto da se na pisti gotovo isključivo izmjenjuju izrazito mlada lica, dizajneri sve češće uključuju žene različitih generacija.

A upravo su zrelije žene na Guccijevoj pisti pokazale koliko snažno mogu nositi luksuzne komade – bez potrebe da skrivaju godine ili se pokušavaju uklopiti u stereotip o tome kako bi manekenka trebala izgledati.









*Uz korištenje AI-ja