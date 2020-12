Ovan

Ovan pod utjecajem alkohola postaje brutalno iskren, čine se kako ga baš briga za sve, iznimno je glasan i zabavlja se svojim "provalama". Zabavan je dok je pijan, a ima tendenciju i zavoditi nekoga koga je procijenio kao zanimljivog - čitaj "fizički atraktivnog".

Bik

Na početku večeri su obično tihi i neprimjetni, no sa svakom čašicom ili čašom više su sve glasniji. Bik je taj koji se u pijanom društvu najglasnije smije, sve mu je zabavno, a utjecaj alkohola se lako uočava jer postaje sve nespretniji - ruši stvari, spotiče se. Alkohol mu obično potiče i želju za jelom, no mora paziti da ne pomiješa puno svega.

Blizanci

Pijani pripadnici ovog znaka zapravo se ne ponašaju ništa puno drugačije nego kad su trijezni, eventualno su samo malo brži - brzo piju, brzo pričaju, prebacuju se s teme na temu, s čovjeka na čovjeka... Nemaju puno koncentracije, a ako im nešto smeta mogu biti i drski. Ipak, mozak im i dalje radi u pijanstvu, pa su im opaske i komentari na druge urnebesni.

Rak

Pripadnici ovog znaka doslovno piju kao spužve, poznati su kao oni koji zaista nemaju mjere u alkoholu. Kad počnu s pićem oni ne znaju stati, a pritom i nagovaraju sve oko sebe da slijede njihov primjer. Postaju glasni, trude se održati situaciju zabavnom i odlazak kući ili raspuštanje društva zvuči im kao smrtna kazna. Pijani počinju i flertovati i to poprilično očito. Na kraju večeri obično završe nekako tugaljivi.

Lav

Pripadnici ovog znaka za sebe vole misliti da nisu pijani iako su već dobrano pod utjecajem. To progovara njihova samokontrola i želja za ostavljanjem najboljeg dojma. Alkohol ih poprilično opušta te se ponašaju poprilično slobodno, baš onako kako im dođe. Zbog toga mogu raditi poprilično lude stvari. Još jedna stvar zanimljiva kod njih je da im alkohol daje nevjerojatan dar govora, barem dok im se oči ne počnu sklapati i jedva drže glavu iznad stola.

Djevica

Pripadnici ovog znaka rijetko se ozbiljno napiju, za njih se može reći da se oni "nacvrču". Pod utjecajem alkohola sve im postaje smiješno i ne miču osmijeh s usana, a svi su im ljudi nekako zanimljivi i nemaju problem pronaći zajedničku temu. Skloni su i pretjerivati dok pričaju, pa i lagati. Znak da ih je alkohol primio je mrmljanje i govor im postaje nerazgovijetan. Ako im netko nešto krivo kaže, namjere se na njega i ubijaju ga "spikom" dok ne dokažu svoje.

Vaga

Pijani pripadnici ovog znaka nerijetko postaju vrlo kritični i napadački nastrojeni, krivo tumače što im ljudi govore i prozivaju ih za to, mogu naređivati i tjerati sve da rade ono što oni žele - no to sve rade na toliko komičan način da im se ljudi najčešće smiju. Oni su centar zbivanja i nema drugoga. Poput Raka, oni nagovaraju sve druge da piju, doista su duša zabave. Sutra im je neugodno dok im se prepričava što su radili.

Škorpion

Umjerenost nije u vokabularu prosječnog Škorpiona. Oni su ili u alkoholnoj potrazi za totalnim uništenjem ili će popiti samo čašicu i otići ranije doma. Pod utjecajem su vrlo duhoviti, mozak im radi brzo. Počinju puno psovati, zafrkavaju sve oko sebe, a djeluju i jako zavodnički. Često im se događa da do kraja večeri imaju nove obožavatelje. Često im se događa da im samokontrola popusti, pa otvaraju svoje srce, pa i misli lakše. Fizički, ako popiju previše - oči im se izokrenu.

Strijelac

Kad se Strijelac napije, postaje hiperaktivan i super spontan - sve ideje za dobar provod su dobrodošle kod njih. Postaju vrlo zabavni, ali i netaktični te čak i brutalno iskreni. Zbog toga ih je lako uvesti u svađu, a pametnije je da alkohol troše kroz kretanje, primjerice ples. Ponašaju se kao da su pušteni s lanca, bez problema će se popeti na stol ili skinuti, sve samo da je za dobru zabavu. Glasni su pijanci i nemoguće ih je ne primijetiti.

Jarac

Pripadnici ovog znaka u potpunosti su svjesni svojih granica, važno im je da ih poštuju, no ipak ih se može nagovoriti da popiju više nego što bi trebali. Što su pijaniji, to su zabavniji, prepričavaju one najbolje priče iz prošlosti koje će nasmijati sve, a fantastični su i u šalama na svoj račun. U plesu će koristiti lude pokrete, imat će stand up šou komičnog oponašanja drugih ljudi... Nemojte im reći da su popili previše - pokušat će vam dokazati suprotno.

Vodenjak

Pripadnici ovog znaka pod utjecajem alkohola postaju pravi pametnjakovići, iz usta im samo izlazi "slušaj ti mene". Pretjeruju u stvarima koje govore, imaju ideju i savjet za svakog kako bi što trebao napraviti. Ipak, nisu samo naporni u pametovanjima, imaju i svoju luckastu stranu koja izlazi na vidjelo - njihove ideje i šale su zbilja uvrnute i nasmijavaju ljude oko njih do suza. Sposobni su pošteno se uništiti, još držeći čašu dok si svi drugi otišli doma.

Ribe

Pijani pripadnici ovog znaka često pričaju nepovezano, njihove se misli ne mogu uhvatiti ni za glavu ni za rep, a tome doprinosi i petljanje jezika. Imaju dobru toleranciju, no to im ne znači nešto puno jer alkohol na njih djeluje tako da im intenzivira emocije - sposobni su plakati u jednom trenutku, a u drugom se već smijati. Često im se događaju da izgube "film" prošle večeri, pa je dobro da imaju nekog tko pazi na njih dok piju.