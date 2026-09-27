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U ZVJEZDAMA JE

Kakvog supruga traže žene po Zodijaku? Evo kojoj treba zaštitnik, a kojoj zabavljač

Svaka žena ima svoju predodžbu o idealnom mužu, a horoskopski znak navodno može otkriti kakav joj muškarac najviše odgovara. Neke traže stabilnost i sigurnost, dok su drugima najvažniji kemija, humor ili sloboda
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woman in black dress and handsome man in white shirt kissing isolated on black
U nastavku pogledajte idealni tip muža za svaki znak. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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U nastavku pogledajte idealni tip muža za svaki znak. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 0

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