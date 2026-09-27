Kakvog supruga traže žene po Zodijaku? Evo kojoj treba zaštitnik, a kojoj zabavljač

Svaka žena ima svoju predodžbu o idealnom mužu, a horoskopski znak navodno može otkriti kakav joj muškarac najviše odgovara. Neke traže stabilnost i sigurnost, dok su drugima najvažniji kemija, humor ili sloboda
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U nastavku pogledajte idealni tip muža za svaki znak.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte idealni tip muža za svaki znak. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte idealni tip muža za svaki znak.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
OVAN Žena u znaku Ovna traži muža koji je samouvjeren, sposoban i jak, ali ne dominantan do mjere da je guši. Mora imati svoj život, biti aktivan i znati preuzeti inicijativu.
„Budi muškarac, ali nemoj mi govoriti što da radim.”
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BIK Ona želi stabilnog, pouzdanog i senzualnog muškarca. Netko tko zna s novcem, drži riječ i voli uživati u životu. Ne treba joj drama ni neizvjesnost.
„Želim znati da si tu i da mogu računati na tebe.”
| Foto: Fotolia
BLIZANCI Treba joj muž koji joj je prije svega zanimljiv sugovornik i najbolji prijatelj. Inteligencija, humor, spontanost i komunikacija su ogroman plus. Ako joj postane dosadno – problem.
„Nemoj mi biti samo muž, budi mi najzabavnija osoba.”
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RAK Traži obiteljskog, nježnog i emocionalno dostupnog muškarca. Važno joj je da želi dom, obitelj i osjećaj pripadnosti.
„Želim muškarca uz kojeg mogu spustiti gard.”
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LAV Želi muža na kojeg može biti ponosna – karizmatičnog, sposobnog, velikodušnog i samouvjerenog. Mora je obožavati, ali i sam imati „ono nešto”.
„Želim kralja koji će mene tretirati kao kraljicu.”
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DJEVICA Traži ozbiljnog, odgovornog i funkcionalnog muškarca. Netko tko zna što radi sa životom, drži do sebe i nije kaotičan. Veliki plus je inteligencija.
„Ne trebam projekt koji moram popravljati.”
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VAGA Želi šarmantnog, kulturnog i romantičnog muža koji zna komunicirati i ponašati se. Važna joj je estetika, društveni status i sklad u vezi.
„Želim partnera s kojim sve izgleda lijepo i lako.”
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ŠKORPION Traži intenzivnog, odanog i snažnog muškarca. Mora postojati ogromna kemija, ali i povjerenje. Ne podnosi površnost ni emocionalno mlake muškarce.
„Ili si stvarno moj ili nemoj ni počinjati.”
| Foto: Fotolia
STRIJELAC Želi muža koji je slobodan duhom, avanturistički i samostalan. Brak joj ne smije izgledati kao zatvor. Treba joj partner s kojim će putovati, smijati se i nešto doživljavati.
„Budi moj partner, ne moj nadzornik.”
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JARAC Traži ambicioznog, stabilnog i ozbiljnog muškarca. Netko tko ima cilj, karijeru, karakter i zna graditi budućnost.
„Ne pričaj mi što ćeš napraviti – pokaži mi.”
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VODENJAK Treba joj drugačiji, inteligentan i nekonvencionalan muž. Mora joj biti zanimljiv kao osoba i poštovati njezinu slobodu. Ne želi posesivnost.
„Budi mi partner, ali nemoj me posjedovati.”
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RIBE Traže romantičnog, nježnog, empatičnog i zaštitničkog muškarca. Važna joj je emocionalna povezanost i osjećaj da među njima postoji nešto posebno.
„Želim ljubav koju mogu osjetiti.”
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