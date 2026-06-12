Drugi vikend u lipnju donosi miris ranog ljeta i savršenu priliku za bijeg od svakodnevice. Dok će se mnogi možda posvetiti sportskim događanjima, Hrvatska nudi pregršt alternativa koje slave umjetnost, kulturu, glazbu i prirodu
Kamo za vikend? Izleti, festivali i manifestacije idealne za ekipe prijatelja, samce, obitelji...
Od oslikanih tijela na sunčanom Hvaru do ulične čarolije u Istri i kulturnog vrenja u Zagrebu, vikend pred nama idealan je za stvaranje novih uspomena. Donosimo 10 raznolikih prijedloga za izlet, bilo da putujete sami, s prijateljima ili obitelji.
Hvar Bodypainting Festival, Hvar
Jedan od najoriginalnijih događaja ovog vikenda zasigurno je Hvar Bodypainting Festival, koji će 13. i 14. lipnja pretvoriti Hvar i Paklene otoke u živopisnu pozornicu na otvorenom. U subotu, 13. lipnja, na otoku Jerolimu od 10 do 20 sati održava se glavno natjecanje na temu "Priče iz zemlje čudesa", gdje možete pratiti kako renomirani umjetnici stvaraju remek-djela na živim platnima. Večernji program seli se u Veli Đardin u Hvaru, uz dodjelu nagrada i zabavni program za djecu. Nedjelja je rezervirana za "Bodypainting Jam Session" u Palmižani te veliko finale u 21:30 u Carpe Diem Town Hvar, gdje nastupa svjetski poznati umjetnik Johannes Stötter sa svojim spektakularnim "Live Illusion Showom".
Svjetski festival animiranog filma Animafest, Zagreb
Za ljubitelje filma, subota, 13. lipnja, posljednji je dan za uživanje u Animafestu, jednom od najvažnijih svjetskih festivala animiranog filma koji u Zagrebu nudi bogat program projekcija za sve uzraste. Iskoristite priliku i pogledajte vrhunska animirana ostvarenja iz cijeloga svijeta.
Međunarodni sajam umjetnosti Nesvrstani, Zagreb
Lauba - Kuća za ljude i umjetnost ovog je vikenda domaćin devetom izdanju međunarodnog sajma umjetnosti Nesvrstani. Posjetitelji će moći razgledati više od 300 umjetničkih radova i dobiti priliku za izravnu komunikaciju s umjetnicima koji stoje iza njih.
Europski dani arheologije, Zagreb
Za sve koje zanima povijest, diljem Zagreba održavaju se Europski dani arheologije. Brojni besplatni programi, radionice i vođene ture nude jedinstveno putovanje u prošlost i priliku da se upoznate sa skrivenom arheološkom baštinom metropole.
Baš Naš Sunset, Zagreb
Baš Naš Sunset ponovno pretvorio jedan od najljepših gradskih vidikovaca u mjesto na kojem se ostaje duže nego što je planirano. Već prve večeri bilo je jasno da će i ovo izdanje omiljenog zagrebačkog festivala na platou Gradec obilježiti odlična atmosfera. Otvorenje je proteklo u znaku najvećih hitova 2000-tih i 2010-ih godina, uz koje su brojni posjetitelji zaplesali pod otvorenim nebom i još jednom potvrdili zašto je upravo Baš Naš nezaobilazna gradska destinacija tijekom toplijih mjeseci. Dobra glazba, pogled na Zagreb i opuštena atmosfera pokazali su se kao provjerena kombinacija za početak još jedne festivalske sezone. Prva večer bila je tek uvod u bogat program koji će plato Gradec ispunjavati sve do 5. srpnja. Tijekom 25 dana posjetitelje očekuju svakodnevni DJ nastupi i tematski partyji poput ABBA x Mamma Mia, Reggaeton & Latino Night te omiljenog Taking The Trash Out programa.
Zagreb Wind and Brass Festival, Zagreb
Ljubitelji puhačkih orkestara doći će na svoje u subotu, kada će Zagrebački orkestar ZET-a upriličiti deveti Zagreb Wind and Brass Festival. Uživajte u moćnim zvucima limenih i drvenih puhačkih instrumenata na koncertu na otvorenom.
Otvorenje "Kostrenskog leta", Kostrena
Na Kvarneru, u Kostreni, u subotu, 13. lipnja, započinje manifestacija "Kostrensko leto". Početak ljetne sezone obilježit će se ekološkom akcijom čišćenja podmorja i Kupom Hrvatske u daljinskom plivanju, spajajući brigu o okolišu sa sportom i zabavom.
Ribarska fešta, Funtana
Ljubitelji morskih delicija ne smiju propustiti tradicionalnu ribarsku feštu u Funtani. Tijekom cijelog vikenda moći ćete uživati u mirisima i okusima svježe ribe s gradela, domaćim vinima i glazbi uživo u autentičnom ambijentu istarskog ribarskog mjesta.
Ulični festival "Čarobni Novigrad", Novigrad
Za obitelji s djecom, istarski Novigrad se 14. i 15. lipnja pretvara u čarobni grad. Ulični festival "Čarobni Novigrad" donosi nastupe mađioničara, žonglera, hodača na štulama i brojne kreativne radionice koje će oduševiti najmlađe posjetitelje i njihove roditelje.
Zov prirode: Bijeg izvan gradske vreve
Za one koji vikend ipak žele provesti u miru i tišini, lipanj je idealan za bijeg u prirodu. Vrijeme je ugodno, a gužve manje nego u srcu sezone. Gorski kotar nudi svježinu, a mjesta poput Fužina savršena su za opuštanje uz jezera. Nacionalni parkovi poput Plitvičkih jezera ili Risnjaka u lipnju su u punom zelenilu. Slikovite Rastoke kod Slunja idealna su destinacija za kraći izlet, a ako preferirate more bez vreve, otoci poput Raba ili Cresa uvijek su odličan izbor.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+