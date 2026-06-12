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Kamo za vikend? Izleti, festivali i manifestacije idealne za ekipe prijatelja, samce, obitelji...

Piše Bruno Serdar,
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Kamo za vikend? Izleti, festivali i manifestacije idealne za ekipe prijatelja, samce, obitelji...
Foto: MatijaSkalic

Drugi vikend u lipnju donosi miris ranog ljeta i savršenu priliku za bijeg od svakodnevice. Dok će se mnogi možda posvetiti sportskim događanjima, Hrvatska nudi pregršt alternativa koje slave umjetnost, kulturu, glazbu i prirodu

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Od oslikanih tijela na sunčanom Hvaru do ulične čarolije u Istri i kulturnog vrenja u Zagrebu, vikend pred nama idealan je za stvaranje novih uspomena. Donosimo 10 raznolikih prijedloga za izlet, bilo da putujete sami, s prijateljima ili obitelji.

Hvar Bodypainting Festival, Hvar

Jedan od najoriginalnijih događaja ovog vikenda zasigurno je Hvar Bodypainting Festival, koji će 13. i 14. lipnja pretvoriti Hvar i Paklene otoke u živopisnu pozornicu na otvorenom. U subotu, 13. lipnja, na otoku Jerolimu od 10 do 20 sati održava se glavno natjecanje na temu "Priče iz zemlje čudesa", gdje možete pratiti kako renomirani umjetnici stvaraju remek-djela na živim platnima. Večernji program seli se u Veli Đardin u Hvaru, uz dodjelu nagrada i zabavni program za djecu. Nedjelja je rezervirana za "Bodypainting Jam Session" u Palmižani te veliko finale u 21:30 u Carpe Diem Town Hvar, gdje nastupa svjetski poznati umjetnik Johannes Stötter sa svojim spektakularnim "Live Illusion Showom".

Svjetski festival animiranog filma Animafest, Zagreb

Foto: PROMO

Za ljubitelje filma, subota, 13. lipnja, posljednji je dan za uživanje u Animafestu, jednom od najvažnijih svjetskih festivala animiranog filma koji u Zagrebu nudi bogat program projekcija za sve uzraste. Iskoristite priliku i pogledajte vrhunska animirana ostvarenja iz cijeloga svijeta.

Međunarodni sajam umjetnosti Nesvrstani, Zagreb

Lauba - Kuća za ljude i umjetnost ovog je vikenda domaćin devetom izdanju međunarodnog sajma umjetnosti Nesvrstani. Posjetitelji će moći razgledati više od 300 umjetničkih radova i dobiti priliku za izravnu komunikaciju s umjetnicima koji stoje iza njih.

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Europski dani arheologije, Zagreb

Za sve koje zanima povijest, diljem Zagreba održavaju se Europski dani arheologije. Brojni besplatni programi, radionice i vođene ture nude jedinstveno putovanje u prošlost i priliku da se upoznate sa skrivenom arheološkom baštinom metropole.

Baš Naš Sunset, Zagreb

Foto: MatijaSkalic

Baš Naš Sunset ponovno pretvorio jedan od najljepših gradskih vidikovaca u mjesto na kojem se ostaje duže nego što je planirano. Već prve večeri bilo je jasno da će i ovo izdanje omiljenog zagrebačkog festivala na platou Gradec obilježiti odlična atmosfera. Otvorenje je proteklo u znaku najvećih hitova 2000-tih i 2010-ih godina, uz koje su brojni posjetitelji zaplesali pod otvorenim nebom i još jednom potvrdili zašto je upravo Baš Naš nezaobilazna gradska destinacija tijekom toplijih mjeseci. Dobra glazba, pogled na Zagreb i opuštena atmosfera pokazali su se kao provjerena kombinacija za početak još jedne festivalske sezone. Prva večer bila je tek uvod u bogat program koji će plato Gradec ispunjavati sve do 5. srpnja. Tijekom 25 dana posjetitelje očekuju svakodnevni DJ nastupi i tematski partyji poput ABBA x Mamma Mia, Reggaeton & Latino Night te omiljenog Taking The Trash Out programa. 

Zagreb Wind and Brass Festival, Zagreb

Ljubitelji puhačkih orkestara doći će na svoje u subotu, kada će Zagrebački orkestar ZET-a upriličiti deveti Zagreb Wind and Brass Festival. Uživajte u moćnim zvucima limenih i drvenih puhačkih instrumenata na koncertu na otvorenom.

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Otvorenje "Kostrenskog leta", Kostrena

Na Kvarneru, u Kostreni, u subotu, 13. lipnja, započinje manifestacija "Kostrensko leto". Početak ljetne sezone obilježit će se ekološkom akcijom čišćenja podmorja i Kupom Hrvatske u daljinskom plivanju, spajajući brigu o okolišu sa sportom i zabavom.

Ribarska fešta, Funtana

Vabriga: Fešta od pedoći okupila mnoge ljubitelje ribljih specijaliteta
Vabriga: Fešta od pedoći okupila mnoge ljubitelje ribljih specijaliteta | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Ljubitelji morskih delicija ne smiju propustiti tradicionalnu ribarsku feštu u Funtani. Tijekom cijelog vikenda moći ćete uživati u mirisima i okusima svježe ribe s gradela, domaćim vinima i glazbi uživo u autentičnom ambijentu istarskog ribarskog mjesta.

Ulični festival "Čarobni Novigrad", Novigrad

Za obitelji s djecom, istarski Novigrad se 14. i 15. lipnja pretvara u čarobni grad. Ulični festival "Čarobni Novigrad" donosi nastupe mađioničara, žonglera, hodača na štulama i brojne kreativne radionice koje će oduševiti najmlađe posjetitelje i njihove roditelje.

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Zov prirode: Bijeg izvan gradske vreve

Turisti na Plitvicama
Turisti na Plitvicama | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)

Za one koji vikend ipak žele provesti u miru i tišini, lipanj je idealan za bijeg u prirodu. Vrijeme je ugodno, a gužve manje nego u srcu sezone. Gorski kotar nudi svježinu, a mjesta poput Fužina savršena su za opuštanje uz jezera. Nacionalni parkovi poput Plitvičkih jezera ili Risnjaka u lipnju su u punom zelenilu. Slikovite Rastoke kod Slunja idealna su destinacija za kraći izlet, a ako preferirate more bez vreve, otoci poput Raba ili Cresa uvijek su odličan izbor.
 

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