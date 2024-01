Kamo za vikend: Od maškara i izložbe finih vina do obilaska mističnog Paškog trokuta

Ako se pitate kako biste mogli provesti ovaj vikend, razmislite i o ovih sedam prijedloga među kojima se može pronaći ponešto za svakoga. Maškare u Bakarskom kraju oduševit će mališane dok će hedonističko uživanje u istarskoj supi, vinu i maslinovom ulju oraspoložiti starije.

Pokretanje videa ... snijeg plitvice | Video: 24sata/pixsell

Međunarodni sajam turizma u Zagrebu savršena je prilika za pronaći zgodna putovanja po akcijskim cijenama, ali i saznati ponešto o svijetu kroz brojna putopisna predavanja.

Vincekovo u Međimurju osvojit će ljubitelje šetnje, dobre kapljice i tamburaša. Paški trokut mjesto za ljude željne izvanzemaljskih iskustava. Naime, tamo je pronađena formacija koja izgleda kao da su je napravila bića iz drugih svjetova i već godinama golica maštu mnogih ufologa.

Tradicionalna folklorno-glazbena radionica i izložba narodnih nošnji diljem svijeta očekuju vas u subotu u Mađarskom kulturnom centru u Zagrebu, a ako ste blizu Dubrovnika, svakako iskoristite priliku za besplatnu vođenu šetnju gradom.

Maškare u Bakarskom kraju

Manifestacija Maškare u Bakarskom kraju počela je 13. siječnja, a traje do 13. veljače. Svaki vikend organizirane su zanimljive aktivnosti koje će posebno razveseliti vaše mališane.

- Bakarski kraj poznat je po raznim maškaranim događanjima i brojnim maškaranim udrugama koje vjerno njeguju tu tradiciju. Uskoro nam počinje najveselije doba u godini, peto godišnje doba! Pridružite nam se na nekom od brojnih maškaranih događanja u našem kraju - kažu u Turističkoj zajednici grada Bakra.

Foto: Richard Lewisohn

Ovaj vikend uživati možete na sljedećim lokacijama:

20.01. (subota) - ŠKRLJEVO

DJEČJA REDUTA uz animatore, ples, igre i oslikavanje lica u Domu kulture Škrljevo od 17.00 do 20.00 h

MAŠKARANI TANCI uz grupu Impuls u Domu kulture Škrljevo od 21.00 do 04.00 h

(broj za rezervacije stola: 091 927 8775)

21.01. (nedjelja) - BAKAR

DJEČJA REDUTA u maloj sali u Domu kulture „Matija Mažić“ od 17.00 do 19.00 h

Festival istarske supe i Antonja, Rovinjsko selo

U tamošnjem Domu kulture petak i subota su rezervirani za čak tri događanja - 33. Izložba vina Rovinjštine, 21. Izložba maslinovih ulja Rovinjštine i 10. Festival istarske supe.

- Očekuje nas i ove godine bogat program koji će se održati tijekom manifestacija u petak, 19. siječnja i u subotu 20. siječnja 2024. godine. Organizatori manifestacija su Udruga Agrorovinj i Mjesni odbor Rovinjsko Selo. Manifestacije u Rovinjskom Selu njeguju tradiciju poljoprivrednika, maslinara i vinara Rovinjštine te na taj način posebno naglašavaju važnost očuvanja i podizanja kvalitete plodova rada i truda s ovog područja. Manifestacije u Rovinjskom Selu prilika su da se proizvodi približe široj publici Rovinja i Istre te svim ljubiteljima tradicionalne gastronomije, ljubiteljima istarskih vina i maslinovih ulja - kažu u Udruzi Agrorovinj koja je organizator ovih događanja.

Foto: Dreamstime

- U petak će se održati Festival istarske supe s početkom u 18 sati. Posjetitelji će moći degustirati supe koje se pripremaju na licu mjesta. Kupnjom bukalete za degustaciju istarske supe, posjetitelji mogu tako ponijeti prigodni suvenir s manifestacije. U subotu se održava tradicionalna, najstarija vinska izložba u Hrvatskoj, 33. Antonja kao i 21. izložba maslinovog ulja. Ove je godine prijavljeno ukupno 43 uzoraka vina koji će se ocjenjivati u kategoriji profesionalnih proizvođača te u kategoriji proizvođača hobista dok je maslinovih ulja ukupno pristiglo 63 uzoraka. Zanimljivost je da je ova manifestacija i jedna od pionira u Hrvatskoj koja je uvela degustaciju i prezentaciju ekoloških i biodinamičkih vina koje će se moći degustirati i ove godine - pojasnili su.

- I petak i subotu, službeni program kroz degustacije istarskih supa, vina i maslinovih ulja kreće od 18 sati. U petak će se u 20:30 sati održati proglašenje pobjednika 10. Festivala istarske supe, a u subotu u 19 sati podijelit će se priznanja i nagrade za najbolja vina i maslinova ulja Rovinjštine. Zabavni program kreće uz glazbu i veselje od 22 sata , i to u petak s DJ Krizom i EL Duom Luka & Eleonora. U subotu su za zabavni dio programa zaduženi Lucky Band i Mauro Staraj & La Banda - dodaju.

Detaljan program pronaći ćete OVDJE

Međunarodni sajam turizma - Place2go, Zagreb

Volite li putovanja i sve vezano za njih, tad svakako posjetite ovaj sajam koji je počeo 18. siječnja u Areni Zagreb, a traje do 20. siječnja. Ulaz je besplatan. Sajam u subotu počinje u 10 sati, a traje do 19. Na sajmu će biti 720 izlagača iz 39 zemalja svijeta.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Da li ste već čuli da ćete na našem PLACE2GO sajmu koji će se održati od 18-20.1.2024. moći uplatiti svoje sljedeće putovanje po posebnim, sajamskim uvjetima. Da - za vas smo osmislili Travel Market, mjesto najbogatije ponude aktualnih turističkih aranžmana i smještaja. Upravo u Areni Zagreb predstavit će vam se najznačajnije hrvatske i inozemne agencije - kaže organizator.

Popis putopisnih predavanja pronaći ćete OVDJE

Vincekovo u Međimurju

Turistička Zajednica Općine Štrigova vas poziva 20. siječnja na Vincekovo po prekrasnim štrigovskim bregima. Početak je u 9:30 sati, uz pratnju tamburaškog sastava Podrumari. Također vas vozi Hop on Hop off autobus u 8:15 od autobusnog kolodvora u Čakovcu do Doma kulture u Štrigovi, kažu u Turističkoj zajednici Općine Štrigova.

- Bonovi u vrijednosti od 10 eura osiguravaju četiri bona za piće i jedan za hranu, a tombola dodatno obogaćuje doživljaj. Ove godine domaćini su Vina Vuković, OPG Zlatko Novak i Vina Cmrečnjak. Pozovite prijatelje i doživite savršene trenutke uz nezaboravne poglede i iskustva - dodaju.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Kažu da je ovogodišnja staza duga otprilike 11 km i umjereno je zahtjevna.

- Naši ovogodišnji punktovi su Vina Vuković, dobro znani član naše Međimurske vinske ceste. Nakon toga OPG Zlatko Novak, vrijedna obitelj koja se već dugi niz godina bavi i poljoprivredom i vinogradarstvom. Treći punkt su Vina Cmrečnjak, svima dobro znani domaćini Vincekovog. Četvrti punkt je točka iznenađenja, o kojoj ćete sve saznati na sam dan Vincekovog. Završavamo u Domu kulture Štrigova, gdje će biti osigurana hrana za sudionike - opisali su što sve tamo možete očekivati.

Paški trokut

Paški trokut je misterija koja se mnogima mota po glavi godinama. Radi se o neobičnoj pojavi, neobičnoj kamenoj formaciji u obliku trokuta koju povezuju s posjetom izvanzemaljaca. Pješačka staza duga je 3,6 kilometara pa osim uživanja u mističnom okruženju, imate priliku i dobro razgibati noge na svježem morskom zraku.

Foto: Filip Brala/24sata

- U svibnju 1999. godine, pukom slučajnošću, otkrivena je svojevrsna zagonetka u kategoriji UFO misterija – Paški trokut. Na istočnom dijelu otoka, podno Velebita, a iznad povijesnog naselja Caska geodetskim mjerenjem zapažena je neobična kamena trokutna formacija. Ustanovljeno je kako je riječ o jednakokračnom trokutu površine 500m2 koji se po boji i obliku razlikuje od okoline te je jasno vidljiv iz zraka. Zbog prilično nepristupačnog terena van cestovnih pravaca i uobičajenih putova stoljećima je ostao skriven od znatiželjnih očiju ljudi. No što ako je upravo ta značajka postala privlačna izvanzemaljskim bićima u jednom od posjeta našem planetu - kažu u Turističkoj zajednici grada Novalje.

Foto: Filip Brala/24sata

- Kamenje unutar trokuta okruglog je i valjkastog oblika što ukazuje na njegovu obradu. Dodatno, nakon izlaganja kamenja unutar trokuta ultraljubičastim zrakama isijava crvenu boju što upućuje da je termički obrađen po nekim teorijama prije 12,000 godina. Kamenje takvu boju isijava nakon izloženosti ekstremnim temperaturama kao primjerice kod vulkanskih aktivnosti kojih na Pagu nikad nije bilo - pojasnili su.

Kažu da je ovaj fenomen zainteresirao mnoge geologe i ufologe.

- Zbog nemogućnosti dokazivanja načina njegova nastanka niknule su brojne teorije. Tako neki smatraju da se nastanak Paškog trokuta može racionalno pripisati igrom prirode ili drevnim neolitskim lovcima i sakupljačima koji su ga koristili u obredne svrhe, dok drugi pak tvrde da predstavlja otisak izvanzemaljske letjelice, putokaz izvanzemaljskim letjelicama prema zviježđu Sirius ili presliku zviježđa Cefej - dodaju.

Institut Liszt slavi 10. obljetnicu, Zagreb

Mađarski kulturni centar Zagreb u subotu slavi 10. obljetnicu pa tom prigodom organizira zanimljiva događanja koja počinju u 10 sati u ulici Augusta Cesarca 10.

- U 10 sati djecu i roditelje očekujemo s već tradicionalnom folklornom-glazbenom radionicom u dvorani instituta. Tema: Poklade.

U 11 sati na Europskom trgu otvaramo izložbu Geofolk: Tradicionalne nošnje svijeta koja na 3000 fotografija prikazuje nošnje 60 zemalja. Ova monumentalna izložba nakon Mađarske najviše fotografija prikazuje baš iz Hrvatske: gotovo 200 hrvatskih narodnih nošnji - kažu u Mađarskom kulturnom centru.

- Izložbu ćete moći pogledati uz šalicu kuhanog vina, a djeca uz kakao, dok će nas zabavljati grupa Károly Horváth i njegovi prijatelji. Veselimo se Vašem dolasku - dodaju.

Vođeni obilazak Dubrovnika

Turistička zajednica grada Dubrovnika tradicionalno organizira 'Subotnje zimsko jutro u gradu' s ciljem poticanja turističkih posjeta tom gradu tijekom zimskih mjeseci. Osim vođenog razgledavanja, imat ćete priliku uživati u nastupu folklornog ansambla Linđo ispred crkve sv. Vlaha.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Tematski razgledi Grada će se odvijati svaku subotu s početkom u 9.30 sati, ispred TIC-a Pile, na engleskom jeziku i u 12.30 sati na hrvatskom jeziku, u izvedbi vodički, Lidije Begić i Vesne Barišić. Nakon tematskog razgleda grada sa stručnim vodičem, u 11.30 sati ispred crkve sv. Vlaha, Turistička zajednica grada Dubrovnika poklanja svim posjetiteljima i nastup Folklornog ansambla Linđo, koji se u slučaju lošeg vremena neće održati - kažu u Turističkoj zajednici Dubrovačko-neretvanske županije.

Sudjelovanje je besplatno.