Kamo za vikend: Od proslave Martinja i foto safarija po Neretvi do Festivala čokolade

Zaljubljenici u čokoladu ovog će vikenda pomisliti da su u raju ako se upute u Opatiju na festival posvećen ovoj poslastici. Tu su i proslave Martinja diljem zemlje, a mi smo izdvojili dvije lokacije na kojima biste se mogli dobro zabaviti - Požega i Vrsar. Osim puno zabave i fine domaće hrane, imat ćete priliku kušati mlado vino i saznati ponešto o običajima tih krajeva.

Ukoliko osjećate da vam treba opuštanje u prirodi, tada se uputite na vožnju lađom po Neretvi ili prošećite poučnom stazom Terezijana ide preko Velebita i pogodna je za ljude manje kondicije. S nje se pruža prekrasan pogled na more i prirodu. Dobra ideja je i upoznavanje Petrinje i okolice na quadu, a volite li čitati, svakako posjetite Zagrebački velesajam na kojemu je u tijeku Interliber, međunarodni sajam knjiga.

Festival čokolade, Opatija

Zaljubljenici u čokoladu ovog će vikenda imati priliku uživati u ovoj poslastici svim čulima. Festival čokolade u Opatiji okupit će čokolatijere i slastičara iz Hrvatske, ali i inozemstva. Osim što ćete imati priliku kušati razne poslastice, i veliki i mali će imati priliku crtati čokoladom, praviti skulpture od nje ili razbijati velike čokoladne table koje se kasnije degustiraju.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Od 10. do 12. studenoga Opatijom će zavladati čokoladna rapsodija i grad pretvoriti u središte ljubitelja "slatkih užitaka". 17. izdanje Festivala čokolade predstavit će najfinije čokoladne delicije vrhunskih domaćih i stranih čokolatijera i slastičara, ali i pregršt glazbenih, gastronomskih, zabavnih i kulturnih sadržaja za sve generacije - kažu u Turističkoj zajednici Kvarnera.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Tijekom tri najslađa dana u Opatiji, središte zbivanja bit će sajam "Čokoladna čarolija" u Centru Gervais, koji će predstaviti ekskluzivnu ponudu maštovitih čokoladnih specijaliteta. Ove godine festival dobiva i novu lokaciju. Umjetnički paviljon Juraj Šporer, kojeg gosti Opatije danas poznaju kao mjesto održavanja umjetničkih izložbi, koncerata i predstava, otputovat će u prošlost kada je bio slastičarnica. Naime, UP Juraj Šporer pretvorit će se u čokoladnu fantaziju, gdje će svoju ponudu čokoladnih delicija prezentirati svjetski poznati proizvođač čokolade iz Austrije - Zotter Chocolate, a posjetitelji će imati i jedinstvenu priliku kupiti specijalnu Zotter čokoladu u "opatijskom ruhu" - pojasnili su.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Opatija se ponosi i vlastitom proizvodnjom čokolade pa će najbolji uvod ovogodišnjem Festivalu čokolade dati Amadria Park hoteli sa svojom posebnom atrakcijom za ljubitelje čokolade i slastica, poznatom kao Milenij Choco svijet. Radi se o pravoj "tvornici" najzamamnijih delicija u kojoj se ručno stvaraju torte, kolači, keksi, praline s tridesetak vrsta punjenja i čokolade raznih okusa, a degustacije će se održavati od 10. studenoga pa sve do 31. prosinca - dodaju.

Program i sve ostale detalje pronaći ćete OVDJE

POGLEDAJTE VIDEO o Festivalu čokolade u Opatiji:

Pokretanje videa ... Festival čokolade u Opatiji | Video: Goran Kovačić/PIXSELL

Fešta sv. Martina, Vrsar

- Fešta Sv. Martina, zaštitnika Vrsara proslavit će se i ove godine u Vrsaru. Cjelodnevni program namijenjen je svim generacijama. Najmlađi će se zabaviti na radionici, dok će odrasli moći zaigrati briškulu ili pikado. Za bogat gastro program pobrinut će se vrsarske udruge i ugostitelji, a za sve posjetitelje koji se žele okušati u pripremi istarske supe, predviđena je nagrada za najbolju tradicionalnu i kreativnu supu. Dođite na pjacu u Vrsar i uz druženje proslavite feštu sv. Martina kažu u Turističkoj zajednici Istre.

Otkrili su što sve tamo možete očekivati:

PETAK 10.11.2023.

17.30 Koncert učenika Umjetničke Škole Poreč - PO Vrsar |Osnovna škola Vladimira Nazora Vrsar|

19.00 Turnir u briškuli |Caffe bar „Cool“, Sveti Martin 6, Vrsar |

SUBOTA 11.11.2023.

11.00 Sveta Misa u župnoj crkvi

Svečano otkrivanje "Stope sv. Martina" |nakon mise ispred župne crkve sv. Martina|

Sportski program

10.30 Rekreativna obiteljska biciklijada| autobusna stanica Vrsar, za sve sudionike osiguran ručak na Trgu Degrassi, sudjelovanje besplatno

11.00 Nordijsko hodanje - na parkingu kod groblja, za sve sudionike osiguran ručak na Trgu Degrassi, sudjelovanje besplatno

11.00 - 18.00 “3. Nagrada Skok racinga 2023” - Krono show, gradski parking Vrsar,

13.00 Međunarodni stolnoteniski turnir, Sportska dvorana Saline

19.00 Turnir u pikadu, DVD Vrsar

Foto: Dreamstime

Zabavni program

12.30 - 20.00 Glazbeni program na Trgu Degrassi - Ženski pjevački zbor Mendule, zbor Zajednice Talijana La Contrada, DV Tići - skupina Srakice, Vesna Nežić Ružić & Anelidi, Klapa Teranke, Paolo & Elita, Pop Gunz

13.00 Bogata gourmet ponuda,Trg Degrassi

14.30 Casanova Tour, besplatna interpretativna šetnja,Trg Degrassi

16:00 Natjecanje u pripremi istarske supe,Trg Degrassi

18.00 Pub kviz, Gradska vrata 2

Dječji program

11:00 -15:00 Kreativne radionice, Trg Degrassi

11.00 -15.00 Kutak društvenih igara, Trg Degrassi

11.00 – 13:00 Face painting, Trg Degrassi

11.30 Predstava za djecu Priče iz čarobne kutije|Teatar Naranča, Vidikovac Casanova |

13.00 Cirkusarije za velike i male, interaktivna predstava sa klaunom Marekom, Vidikovac Casanova

NEDJELJA 12.11.2023.

10.30 - 19.00 “3. Nagrada Skok racinga 2023” - natjecanje u kronometar vožnji, gradski parking Vrsar

Martinje & Okusi jeseni, Požega

Ako ste ovog vikenda u Slavoniji svakako 11. studenog svratite do Požege na dobru zabavu, domaću hranu i finu kapljicu.

- Kestenijada i Bučijada, objedinjene pod nazivom "Okusi jeseni" i Martinje okupe svake godine u šetališnoj zoni brojne Požežane i njihove goste koji ne mogu odoljeti bogatoj i raznolikoj ponudi domaćih eno i gastro proizvoda i rukotvorina. Svake se godine na manifestaciju i jesenski sajam prijavi četrdesetak izlagača iz cijele Slavonije s domaćim proizvodima, zimnicom, medom, sokovima, slasticama, suvenirima, rukotvorinama, prirodnim čajevima, suhomesnatim proizvodima - kažu u Turističkoj zajednici Požeško - slavonske županije.

Foto: Dusko Mirkovic-Pixsell

Manifestacije započinje, kažu, u jutarnjim satima i to prigodnim jesenskim sajmom. Nakon toga slijedi nastup mladog glazbenog sastava Paori i Folklornog ansambla Požega. Za mališane su pripremili razne jesenske radionice i igraonice u suradnji s osnovnim školama i Zabavno rekreativnim centrom "Meraki".

Središnji dio cijelog događanja je obred krštenja mošta u 11 sati uz vinskog kardinala Vladu Bauera i njegove ministrante.

Foto: Dusan Mirkovic/Pixsell

- U ovogodišnju organizaciju uključila se i Udruga vinogradara, vinara i voćara "Stjepan Koydl" koja će na svome štandu održati besplatnu degustaciju vina za sve posjetitelje - napomenuli su.

Uz sve to, organizirali su i izlet Požeškom gorom.

- Okupljanje u šetališnoj zoni u Požegi (Florijanova-Lermanova). U 8 sati polazak na "Martinjski izlet". Plan rute: Trg Sv. Trojstva, kapelica Sv. Vida, Sokolova, Trg. Sv. Trojstva. Obuću i odjeću prilagoditi vremenskim uvjetima. Hrana i piće iz ruksaka ili ponuda na štandovima. Predviđen povratak u pješačku zonu 10:45 sati. Ruta nije zahtjevna i prilagođena je svim uzrastima. Vodič izleta Dragan Davidović. Za sve planinare i izletnike osigurane kiflice i lepinje. Besplatna degustacija vina - opisali su kako će to otprilike izgledati.

Više informacija pronaći ćete OVDJE.

Interliber, Zagreb

Volite li čitati, tad svakako ovog vikenda posjetite Zagrebački velesajam i međunarodni sajam knjiga.

- Nacionalni književni događaj INTERLIBER, 45. međunarodni sajam knjige održat će se u svom tradicionalnom terminu od 7. do 12. studenog 2023. godine na veliko zadovoljstvo svih ljubitelja pisane riječi. Interliber je najveća književna manifestacija u Hrvatskoj, mjesto na kojem se slavi knjiga, mjesto gdje se susreću sve generacije čitatelja i gdje redovno svjedočimo stvaranju ljubavi prema knjizi kaže organizator.

POGLEDAJTE VIDEO o otvaranju ovogodišnjeg Interlibera:

Pokretanje videa ... Na Zagrebačkom velesajmu otvoren je Interliber | Video: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Nakladnici će na Zagrebačkom velesajmu predstaviti izuzetno bogat program novih izdanja s najrazličitijih područja, dokazujući da hrvatsko nakladništvo zna i pronalazi put do ljubitelja knjige... Paviljone 5, 6, 7 i 7a ispunit će više od 300 izlagača iz 13 zemalja (Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Francuska, Hrvatska, Italija, Nizozemska, Njemačka, SAD, Slovenija, Srbija, Švedska, Velika Britanija i Sjeverna Irska) na više od 13.000 m2 - dodali su.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Ulaz na sajam je besplatan. Također, parking za sve posjetitelje Interlibera oko Zagrebačkog velesajma je besplatan.

Program i sve druge detalje pronaći ćete OVDJE

Upoznavanje Petrinje i okolice na quadu

Ako ste željni pomalo adrenalinskog odmora u prirodi, krenite put Petrinje gdje možete unajmiti quad na par sati ili cijeli dan i uživati u vožnji gdje god vam se prohtije. Pa kad se umorite i ogladnite, stanete uz neku gostionicu i pojedete nešto domaće.

- Grad Petrinja nalazi se na 40-ak kilometara od Zagreba. Grad koji leži na rijeci Kupi, i kroz koji teče rječica Petrinjičica, prepun je prirodnih ljepota i povijesnih znamenitosti. Grad predivnih i gostoljubivih ljudi. Mali grad velikog srca. Svim ljubiteljima prirode, avanture i adrenalina, nudimo mogućnost upoznavanja Petrinje i okolice, te cijele Banovine vožnjom s quadovima, bilo u vlastitom ili u našem aranžmanu. Prava poslastica za istinske zaljubljenike u prirodu i avanturu - kaže organizator na stranici enjoypetrinja.com.

BANOVINA OPEN TOUR #VisitPetrinja #DiscoverPetrinja #EnjoyPetrinja 🏠 KONTAKT INFO: 📞 +385 99 400 6000 📧 hello@enjoypetrinja.com 💻 http://www.enjoypetrinja.com/ Objavljuje Enjoy Petrinja u Ponedjeljak, 24. travnja 2023.

Cijena najma ovisi hoće li se na quadu voziti jedan čovjek ili dvoje ljudi, te o tome koliko dugo se namjeravate zabavljati. Na primjer, ukoliko vas je dvoje i vozilo želite uzeti na cijeli dan (8 sati), cijena je 200 eura. Osim najma quada, u to je uključena i sva potrebna oprema.

- Cijene uključuju: najam quada, kaciga, rukavice, kišno odijelo i čizme (po potrebi). Posebno se naplaćuje gorivo (cijena po 1l benzina x 10 prijeđenih kilometara), te pranje vozila 15 eura - pojašnjavaju i dodaju da je moguće unajmiti i vodiča koji bi išao s vama.

Više detalja pronaći ćete OVDJE

Glamping Village, Terme Tuhelj

Foto safari na Neretvi

Radi se o vožnji tradicionalnom lađom neretvanskim kanalima do jezera Kuti.

- Tradicionalno neretvansko plovilo koje je u davnim vremenima značilo život. Lađa je u prošlosti, u vrijeme prije motorizacije bila jedino prijevozno sredstvo. U njoj se prevozio teret, poljoprivredni proizvodi, stoka, građevinski materijal, a bila i transportno sredstvo za ljude. Također, na lađama se vjenčavalo, rađalo i umiralo - kažu u Agro etno parku Žabac.

Pogledajte kako izgleda foto safari na Neretvi:

- Jezero Kuti je 2020. godine proglašeno zaštićenim područjem, kao posebni ornitološki rezervat. Ovo područje značajno je za očuvanje gnijezdeće populacije ptica močvarica i populacije ptica koje migriraju Jadranskim seobenim putem. Do samog jezera potrebno je proći kroz močvarni dio doline koju obavija šaš, trstika i ostalo močvarno raslinje. Ovdje ćete doživjeti najljepši prizor - cvjetanje lopoča, pjev ptica i kreketanje žaba - dodaju.

Foto: Dreamstime

U aranžman je uključen i ručak ili večera, a radi se o autohtonim domaćim jelima pripremljenima na tradicionalni način.

Za dodatne informacije o foto safariju i cijeni nazovite broj telefona koji ćete pronaći OVDJE

Šetnja starom austro-ugarskom cestom od Gospića do Karlobaga

Radi se o ugodnoj šetnji poučnom stazom Terezijana koja je nazvana po majci cara Josipa II. Staza je lagana i s nje se pruža predivan pogled na prirodu, more...

Foto: Dreamstime

- Staza obuhvaća tri kilometra stare austro-ugarske ceste Terezijane koja je preko Velebita povezivala tadašnje pukovnijsko središte Gospić sa lukom Karlobag. Terezijana je izgrađena 1786. godine po naputku cara Josipa II, a nazvana je po njegovoj majci, carici Mariji Tereziji - kažu u Turističkoj zajednici Ličko - senjske županije.

- Prolazeći cestom posjetitelj će moći uživati u životopisnom pogledu na oštarijski plato oivičen stjenovitima kukovima, a već sa Oštarijskih vrata divan je vidik na Jadransko more i otočje zadarskog i kvarnerskog arhipelaga. Spustivši se niže stazom otvaraju se vizure male ozelenjele krške depresije oivičene sivilom oštrih stijena Konjsko, u kojemu još i danas napasaju ovce i konji lokalnog življa što obitava u još nekoliko preostalih domaćinstava - dodaju.

Foto: Dreamstime

- Poučna staza počinje na Baškim Oštarijama (924 m/nv), te se spušta do vidikovca iznad sela Konjsko (655 m/nv) u dužini od 3 km. Ovo je duža tura i traje 2,5 do 3 sata - kažu u Parku prirode Velebit.

- Također je u ponudi i kraća pješačka tura od oko 1,5 sat gdje se prvu trećinu puta (do Oštarijskog Ždrila) slijedi Terezijanu, nakon čega slijedi lagani uspon na vrh Debela kosa (972 m/nv). Uspon nije zahtjevan i mogu ga proći i ljudi slabije kondicije. Nakon kraće šetnje hrptom Debele kose, odakle se pružaju prekrasni vidici na Jadransko more i otok Pag s jedne strane te dolinu Baških Oštarija s druge strane, stazom se spušta do prijevoja Oštarijska vrata. Ministarstvo kulture proglasilo je 2007. godine Terezijanu kulturnim dobrom - pojasnili su i napomenuli da je staza namijenjena samo pješacima.