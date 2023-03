'Kao influencer sam zarađivao oko 90.000 eura godišnje, ali sam mrzio što to nisam pravi ja'

Kanal Aleksandra Suchkova (25) prikupio je 300.000 pretplatnika, proizvodeći online sadržaj. Ali odlučio je prestati to raditi jer je mrzio živjeti 'lažnim' načinom života.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mnogi su njegovi videozapisi privukli više od 2 milijuna pregleda na svom vrhuncu 2015. Iako ga je to dovelo do zarade tisuća i tisuća eura mjesečno, što je bila ogromna svota za tada 15-godišnjaka, Aleksandr je ipak odlučio da to nije za njega.

Svaki put kad bi zatvorio kameru, rekao je da bi se osjećao vrlo potišteno i depresivno i pitao se je li to ono što doista želi činiti sa svojim životom.

- Sve emocije u mojim videima bile su lažne i smatrao sam da mi je to razaralo dušu unatoč tome što je moj kanal rastao iz mjeseca u mjesec. Jednog dana jednostavno više nisam mogao. Spremio sam sve kako bi imao priliku pogledati u budućnosti i izbrisao kanal - kaže Aleksandr, koji je odrastao u Sibiru u Rusiji, a sada putuje i živi diljem svijeta, između Dubaija i Europe.

Bio je ljubitelj videoigara i govorio je o tome na svom kanalu od svoje dvanaeste godine.

Njegovi snimci, u kojima je testirao nove igre s drugim blogerima i snimao njihove reakcije, pokazali su se velikim hitom među gledateljima. Ali nakon godinu dana produciranja sličnih, dosadilo mu je raditi istu stvar 12 sati dnevno, šest dana u tjednu, prenosi Daily Star.

- Probao sam različite formate, ali mojoj se publici nije svidjelo. Htjeli su me samo gledati kako igram različite video igre i izražavam razne emocije. Kad god sam radio sadržaj koji nije povezan s igricama, publici se nije sviđalo i samo su u komentarima tražili da igram stotine različitih igrica. Zato sam posljednje dvije godine nastavio raditi sadržaje tog tipa i nabacivati ​​lažni osmijeh, ali uopće nisam uživao. Na svakom sam snimanju morao izraziti emocije koje zapravo nisam osjećao. Na kraju sam se osjećao kao klaun u cirkusu - priča, te dodaje kako se morao histerično smijati vicevima koji mu nisu bili smiješni, i morao je igrati igre koje su bile zanimljive njegovoj publici, ali ne i njemu.

To je uzimalo danak njegovom mentalnom zdravlju, ističe, sve dok više nije mogao nastaviti sa svim tim lažima.

Od brisanja kanala, 25-godišnjak je stvorio dvije marketinške agencije, čime zarađuje dovoljno da radi kada i gdje želi. Kaže da njegov sadašnji život nije čak ni usporediv s onim što je osjećao kao kada je zarađivao novac kao influencer.

No, tada se osjećao 'zarobljenim' u jednom scenariju koji je morao slijediti te se bojao ako prestane da će sve za što je naporno radio jednostavno nestati. Također je rekao da bi drugi budući influenceri trebali paziti što žele.

- Mnogi su mislili da sam potpuno lud i nisu mogli razumjeti zašto želim odbaciti sav taj težak posao. Proveo sam tri godine svog tinejdžerskog života, kada sam mogao izlaziti i zabavljati se, na svom kanalu - priznaje.

A kad mu se sve počelo isplaćivati, mislio je da će biti na vrhu svijeta.

- To me natjeralo me da shvatim koliko su društveni mediji i utjecajni ljudi prazni i lažni. Postoji taj stalni pritisak da izgledaš nevjerojatno i da radiš zabavne i avanturističke stvari. To vam ne ostavlja puno vremena, ako ga uopće ima, što nam je svima potrebno - istaknuo je.

Aleksandr se također osjećao kao da cijelo vrijeme vrti lažnu priču koja mu je 'uništavala' život.

- Mogao sam nastaviti zarađivati ​​hrpu novca, ali to me nije činilo sretnim, a za mene je to važnije od bogatstva. Također sam ostao bez vremena za uživanje u svom teško zarađenom novcu, što je cijelu stvar učinilo pomalo besmislenom - iskren je Aleksandr.

