'Kao kopirani': Fotografijama su otkrili nevjerojatnu snagu gena

Ponekad dijete sliči više na oca, ponekad na majku, a geni se znaju i poigrati pa unuka bude kopirana verzija svoje bake. Ove fotografije to i dokazuju, jer koliko god da smo svi pojedinci, toliko je moć gena neupitna

<p>Dio onoga što genetiku čini toliko zanimljivom je da mnogo njenih učinka nije vidljivo, no one jasne karakteristike nasljeđivanja fizičkih, pa i psihičkih osobina su neupitne. Postoji puno stvari koje možemo naučiti o sebi samo promatranjem vlastitih predaka, a jedna koja je to uvidjela je 23-godišnja Shelby Contra, koja je nedavno objavila tweet s fotografijama sebe i svoje bake uz opis 'bakini su geni očito samo stisnuli copy i paste'. </p><p>Nakon nje javili su se i drugi sa sličnim fotografijama, dokazujući kako su sličnosti koje zahvaljujemo genima ponekad doista nevjerojatne, piše <a href="https://www.boredpanda.com/people-shares-copy-paste-genes/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BPFacebook">Bored Panda.</a></p><p>'Moja mama i ja, ona na dan svog vjenčanja, ja na dan maturalne zabave'.</p><p>'Iste' - napisala je jedna djevojka podijelivši fotografiju svoje majke u mlađim danima i sebe sada.</p><p>Jedna je komentatorica demonstrirala sličnost tako da je prepolovila lice svoje majke i sebe te ih spojila u jedno.</p><p>Majka ove djevojčice podijelila je fotografiju koja pokazuje kako je beba naslijedila iste udubine na čelu od svog oca.</p><p>Nekad se sličnosti vide kasnije, a nekad odmah pri rođenju, kao što je slučaj s ovom bebom rođenom sa sijedim pramenom, identičnim kao što ima majka.</p><p>Jedna djevojka kaže kako izgleda kao blizanka svog oca u mlađim danima.</p><p>Ponekad sličnosti u izgledu preskoče generaciju, a ova komentatorica kaže da ne samo izgleda kao svoja baka, već i sjedi te govori baš poput nje.</p><p>Moć genetike je čudesna ne samo u izgledu, nego i u nekim banalnim sposobnostima, poput presavijanja jezika, a to dokazuje fotografija tri generacije.</p><p>Još jedna djevojka koja izuzetno sliči svojoj majci.</p><p>Javio se i mladić otkrivši nevjerojatnu sličnost sa svojim djedom.</p><p>Ova djevojka kaže kako je 'ukrala' 75 posto očeva lica.</p><p>Ne nasljeđuje se samo ukus, već očito i modni stil.</p><p>Djevojka kaže kako ima nasljednu rupu u obrvama, a otkrila je sliku svog šukundjeda pokazujući kako to obilježje seže daleko.<br/> </p>