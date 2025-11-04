Obavijesti

SKRIVENI NEPRIJATELJI

Kardiolozi preporučuju da se klonite popularne vrste soli

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Kardiolozi preporučuju da se klonite popularne vrste soli
Foto: BUPPHA WUTTIFERY

Kardiolozi upozoravaju da popularna himalajska ružičasta sol, iako često promovirana kao zdravija alternativa, može biti opasna za srce zbog visokog sadržaja natrija

Tržište gourmet soli — poput himalajske ružičaste, Celtic morske ili grube kristalne – oduševljava ljubitelje kuhinje i „fine‑food“ estetike. No, dva vodeća kardiologa iz SAD‑a tvrde da ti trendovski proizvodi mogu biti skriveni neprijatelj vašeg srca i krvnog tlaka.

POGLEDAJ VIDEO: Salt Bae

Pokretanje videa...

Salt Bae 00:58
Salt Bae | Video: KanalRi

Krupna sol

Kardiologinja Susan Cheng upozorava da veći kristali krupne soli dovode do pretjeranog unosa natrija:

- Tekstura je hrskavija, daje osjećaj da koristite malo soli — a zapravo konzumirate puno više.

S druge strane, Evan Levine ističe da su mnoge od 'gourmet soli' u suštini običan NaCl.

- Celtic morska sol? To je natrij‑klorid, poput one vaše kuhinjske soli. Tragovi kalija ili kalcija ničemu ne služe - kaže Levine.

ZA DOBAR OSJEĆAJ Morska sol i himalajska lampa u dom će unijeti bolju energiju
Morska sol i himalajska lampa u dom će unijeti bolju energiju

Problem s preporučenim dnevnim unosom

Većina odraslih prema preporukama ne bi trebala unositi više od 2300 mg natrija dnevno, a idealno je držati se oko 1500 mg radi zdravlja srca. No prosjek je otprilike 3400 mg po danu.

Krupnu sol često se posipa “od oka”, pri čemu korisnik misli da koristi malu količinu — ali krupniji kristali znače veći volumen i više natrija po „šaki“.

Obična stolna sol ima fini, ujednačeni granulometar, što olakšava kontrolu količine. Uz to — često je jodirana, dok te „gourmet“ verzije često jod nemaju.

IZNIMNO JE ZDRAVA Najstarija solana u Europi: Kila cvijeta stonske soli stoji 160 €!
Najstarija solana u Europi: Kila cvijeta stonske soli stoji 160 €!

Što to znači za vas?

Ako volite “ručno” posipati sol po jelu, posebno onu koja „izgleda dobro“ (ružičasta, krupna, morska) — razmislite dva puta. Ovaj savjet vrijedi i za one koji imaju povišen krvni tlak, srčane probleme ili žele prevenirati takve. Kardiolozi savjetuju da se umjesto „fensi“ soli koristi standardna stolna sol – ali u manjoj količini – i da se više pažnje posveti smanjenju ukupnog unosa natrija.

Praktični savjeti za zdraviji unos soli

  • Provjeravajte etikete, čak i „nezdrava“ hrana često skriva visoke količine natrija.
  • Posegnite za začinima, biljem, limunom ili octom kako biste smanjili potrebu za dodatnom soli.
  • Ako koristite „gourmet“ sol, budite naročito pažljivi – jer vizualni efekt često vara.
  • Osobama s hipertenzijom ili srčanim stanjima preporučuje se najniži mogući unos natrija – po mogućnosti ispod 1500 mg dnevno.

Iako je sol nezaobilazan dio prehrane — pogotovo za ravnotežu tekućina i funkciju živčanog sustava — nije svaka sol jednaka kada je u pitanju srčano zdravlje. 

IMA LI TO SMISLA? Jeste li ikada posolili lubenicu? Mnogi tvrde da je tako još finija
Jeste li ikada posolili lubenicu? Mnogi tvrde da je tako još finija

