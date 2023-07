Karlovac se našao u pjesmi 'Earth Song' Michaela Jacksona

Karlovac je nastao 13. srpnja 1579. godine. Po naredbi Karla II. Štajerskog, osnovan je kao tvrđava koja je trebala braniti naselje od turskih osvajanja, u ravnici na utoku Korane u Kupu, podno stare gradine Dubovac. Ime je dobio po osnivaču, austrijskom nadvojvodi Karlu. Građen je po zamisli idealnog renesansnoga grada u obliku šesterokrake zvijezde sa središnjim trgom i ulicama koje se sijeku pod pravim kutom. Slobodnim kraljevskim gradom postaje 1776. godine. Tijekom 18. i 19. stoljeća, ponajviše zahvaljujući procvatu trgovine i lađarstva Kupom, Karlovac je bio smatran jednim od najbogatijih i najrazvijenijih hrvatskih gradova. U tom je razdoblju po industriji i izdavačkoj djelatnosti Karlovac bio među najznačajnijim gradovima u Hrvatskoj. I danas Karlovac ima svoje ljepote i zanimljivosti vrijedne spomena. Na primjer, u Karlovcu je živio i školovao se Nikola Tesla, jedan od najvećih izumitelja u povijesti čovječanstva. Zanimljivo je i da se upravo ovaj gradić s populacijom od samo 41.869 stanovnika pojavio u spotu pjesme "Earth Song" Michaela Jacksona.

Na današnji dan, 13. srpnja 1985. godine, održan je dobrotvorni koncert Live Aid istovremeno na stadionu Wembley u Londonu i stadionu JFK u Philadelphiji. Događaj koji su organizirali Bob Geldof i Midge Ure privukao je oko 1,5 milijardi televizijskih gledatelja te prikupio milijune dolara za pomoć u borbi protiv gladi koja je vladala u Etiopiji. Na koncertu su nastupali 75 izvođača, od kojih su najpoznatiji Elton John, Queen, Madonna, Bryan Adams, The Beach Boys, Mick Jagger, David Bowie, Duran Duran, U2, The Who, Tom Petty, Neil Young i Eric Clapton.

Dana 13. srpnja 1930. godine održano je prvo Svjetsko prvenstvo u nogometu. Plasiralo se 16 reprezentacija, ali Japan i Siam (današnji Tajland) odustali su zbog predugog puta i ekonomske krize, dok je Egipat zakasnio na brod zbog nevremena u Sredozemnome moru pa nije stigao na SP, dakle samo je 13 reprezentacija sudjelovalo. Igralo se u Urugvaju, u Montevideu, a nastupali su i hrvatski nogometaši u sklopu Kraljevine Jugoslavije. Čak 93.000 gledatelja je gledalo kako je Urugvaj pobijedio Argentinu 4-2. Tom pobjedom postaje prvi svjetski prvak u povijesti Svjetskog prvenstva u nogometu. Urugvaj je osvojio svoje drugo Svjetsko prvenstvo 1950. godine pobjedom 2-1 nad Brazilom u Rio de Janeiru.

