Karma je prema budističkom i brahmanističkom nauku ono što nam se vraća, a na temelju postupaka iz prošlih života. Naš sadašnji život, sudbina i karakter utjelovljenje su naših dobrih i loših djela iz prošlosti, a temelj karme počiva na principima apsolutne pravde, nagrade ili kazne.

Karma za cilj ima čovjeka naučiti nešto iz prošlih postupaka i prihvatiti odgovornost za svoj život. Na primjer, ako ste u prošlom životu većinu vremena provodili sami, izolirani i osjećali ste se napušteno od svih. To je razlog zašto su vam u ovom životu odnosi jako važni i učinit ćete sve kako do raspada tih odnosa ne bi došlo - to može biti povezanost s obitelji, prijateljima ili kolegama na poslu, ali i romantična veza s nekime.

Ili, u prošlom životu ste radili stvari u koje ste vjerovali, ali nisu bili dobro osmišljeni pa rezultata nije bilo. Te vaše odluke su dovele u opasnost i vas i druge, financijski i fizički. To je rezultiralo gubitkom povjerenja u sebe tada pa ste to prenijeli i u sadašnji život.

U tom slučaju dobro je uzeti vremena i razmisliti dobro prije neke odluke te zabilježite sve uspješno i mudro što ste napravili u zadnje vrijeme. Također, nesigurni ljudi koji vuku svoju karmu iz prošlih života ne bi trebali previše se oslanjati na druge ljude očekujući stalno pomoć i savjete, već moraju naučiti samostalno i sigurno kročiti kroz život.

Ovisno o horoskopskom znaku neki ljudi su skloniji određenim karmama i važno je da to prepoznaju pa porade na sebi i svojim postupcima u ovom životu.

Ovan

Ljudima rođenima u ovom znaku dodijeljena je snažna energija koja zna graničiti s agresijom. No, Ovnovi to vole jer im je to svojevrstan bijeg od monotonije i dosadnog, samokritičnog života čega se užasavaju. Njihov zadatak tijekom života je pronalaženje ravnoteže unutar samoga sebe.

Ovnovima nije nimalo lako pronaći tu ravnotežu i spokoj za kojim žude jer ih razdiru unutarnja iskušenja jednako kao i vanjski izazovi. Za njih je važno naučiti i prihvatiti činjenicu da je život posut povremenim neuspjesima i kako bez žrtve nema ni uspjeha.

Moraju naučiti nositi se sa svakodnevicom i onda kad im ne cvjetaju ruže, krenuti dalje i nakon pada, a posebice oprostiti drugima i sebi samome bez žaljenja za onime što je bilo i ne može se popraviti.

Ovnovima je bitno naviknuti se gledati na razna životna iskustva kao na nešto iz čega se može naučiti dobra i korisna lekcija. Nije uvijek sve tako crno kako se možda čini na prvi pogled.

Bik

Ljudi rođeni u znaku Bika trebali bi poraditi na otvaranju vlastitog duha i pronalaženju boljeg puta prema mudrosti, fleksibilnosti i razumijevanju. Oni su rođenjem dobili samouvjerenost i sigurnost što bi im trebalo poslužiti za unutarnju, duhovnu, a time i karakternu nadogradnju.

To su pojedinci skloni eksplozivnim reakcijama i podređivanju drugih ljudi sebi, a korijen takvog ponašanja zapravo je strah da će im od gubitka ili poraza, ili kritika od ljudi do kojih im je jako stalo. Bikovu su skloni slušati, a ne čuti drugu stranu ili gledati nešto, a ne vidjeti, a sve zato što vjeruju kako su jedino njihova mišljenja i stavovi ispravni.

Za njih je važno naučiti boriti se protiv vlastite tvrdoglavosti i konzervatizma te zauzdati energiju kako bi fokus premjestili sa dostizanja ciljeva na emotivan život. Trebali bi više razmišljati o svemu čime bi si otvorili put prema duhovnosti.

Blizanci

Blizanci bi morali pronaći način kako da izbalansiraju svoju dvoličnu prirodu. Oni su živahni i znatiželjni što dobro utječe na njihov društveni život, ali problema imaju sa završavanjem poslova koji su započeli. Iako ih žele dovršiti, često im to nekako ne ide.

U njihovoj osobnosti postoji još jedan negativan detalj, a to je da su skloni druge okrivljavati za vlastite neuspjehe. Uz to znaju biti vrlo narcisoidni i ponašati se kao da se cijeli svijet vrti samo oko njih, ili barem to očekuju od okoline.

Vjeruju kako su bolji od drugih i da zaslužuju ti bolje - bolji posao, bolju poziciju na poslu, priznanja... Ali, nikako ne mogu shvatiti da tako nešto treba zaslužiti svojim postupcima, radom i trudom.

Blizance podjednako zanimaju i zemaljska i duhovna pitanja, no kako su vrlo površni, skloni promjenama raspoloženja i kontradiktorni, nerijetko u oba slučaja zaglave na površini bez ulaženja u dubinu i smisao. Za njih bi bilo dobro posvetiti se meditaciji, malo dubokoumnijem razmišljanju i samokritičnosti, jer to je jedini put prema pronalasku duševne ravnoteže.

Rak

Ljudi rođeni u znaku Raka morali bi poraditi na razvijanju svoje fizičke i materijalne prirode, jer su iz prethodne inkarnacije dobili dobro razvijenu duhovnu svijest koja im sad treba poslužiti kao temelj za izgradnju praktičnih životnih potreba. Po prirodi nisu borbeni ni agresivni tipovi pa često gube kada pokušavaju krenu braniti svoje stavove što pak rezultira snažnim udarcem na njihovo samopouzdanje.

Oni bi svakako trebali izbjegavati meditaciju i nekako se osloboditi te silne emotivnosti koja buja u njima. Ukoliko to ne naprave, stalno će biti u potrazi za dokazima ljubavi, pažnje i odanosti kao za nečime čime pokušavaju popuniti prazninu u sebi.

Također, dobro bi bilo da izbjegavaju konflikte, jer njihova nježna priroda nije se sposobna boriti sa ljudima svakakvih karaktera i morala, a i nema potrebe da troše energiju na takve situacije.

Smireno samopouzdanje koje se temelji ljudskim kvalitetama njihovo je najjače oružje, zato je važno sa idu u tom smjeru i jačaju sebe. Kada jednom shvate i postignu cjelovitost duha i tijela, tada će se sve ostalo posložiti kako treba.

Lav

Razvijena svijest o realnosti je nešto što Lavovi nose sa sobom iz prijašnjih života. Ljudi rođeni u ovom znaku znaju kako izbalansirati duhovno i materijalno te kako ugoditi i sebi, ali i ljudima kojima su okruženi. To je jedan od razloga zašto predstavnici ovog znaka nerijetko imaju sklonost i potrebu od drugih očekivati poštivanje njihovog autoriteta.

Ipak, pojedincima znaju 'popustiti kočnice' pa pretjeruju u egoizmu i ekscentričnosti, ali time sami sebi rade štetu jer to koči zdrav razvoj njihove osobnosti.

Oni bi svakako trebali shvatiti da je život raznolik, a takvim ga dobrim dijelom čine i raznoliki ljudi te da oni nisu važniji od drugih. Morali bi prestati procjenjivati životne vrijednosti samo prema vlastitim mjerilima i podcjenjivati ljude za koje misle da ih nisu dostojni.

Njihov karmički zadatak bilo bi učenje kako slušati druge otvorenog uma, a sa mišlju da se od svakoga nešto može naučiti jer nitko nije toliko pametan da ne može svako malo naučiti nešto novo i to od bilo koga - takvo razmišljanje je odlika velikih ljudi.

Lavovima je urođena sposobnost razlikovanja dobrog od lošeg, samo trebaju slijediti svoju intuiciju. Također, trebali bi imati na umu da iskrenost, otvorenost, jednostavnost i ljubaznost otvaraju mnoga vrata, pa čak i ona dobro zaključana.

Djevica

Ljudima koji su rođeni u ovom znaku karmički je dodijeljena samodisciplina koja se dobro odražava na njihove materijalne vrijednosti, rad i učenje.

To su pojedinci koji su uvjereni kako moraju skrivati osjećaje u ime nekih viših ciljeva, no time znaju od sebe odbijati dobre ljude koji teže toplijim odnosima. Takvim ljudima se Djevice znaju činiti hladnima i nedostupnima, a zapravo se radi o distanciranju zbog osjećaja straha i nesigurnosti.

Djevice bi trebale naučiti otvoreno izražavati ljubav i naklonost, a ne bježati stalno od toga i kloniti se kritiziranja te samoanaliziranja koje samo produbljuje nepotrebne strahove i sumnje.

Također, morale bi se potruditi pravilno raspoznavati vlastite osjećaje i češće se oslanjati na njih te graditi povjerenje u sebe, svoje odluke i svoje sposobnosti.

Vaga

Vagama se nešto teže odlučiti na bilo kakvu akciju jer stalno teže ravnoteži između duhovnog i materijalnog. Po prirodi su to ljudi blage, pomirljive naravi koji nisu skloni svađama, a konflikte izbjegavaju svim silama, čak i kad ne bi trebali. Naime, ignoriranje problema i konstantno kretanje lakšim putem zna samo zakomplicirati stvari i graditi lažni osjećaj sigurnosti.

Njihov karmički zadatak je izlazak iz zone udobnosti i prihvaćanje životnih rizika jer tek tako mogu uspjeti. Vage ponekad moraju pasti da bi naučile neku važnu životnu lekciju, no važno je da ustanu s poda i izvuku nešto dobro iz onog lošeg što se dogodilo.

Ovdje se radi o ljudima koji su zapravo vrlo nesigurni i osjećajni, i koji nerijetko sami sebe uvjeravaju da su dobro, iako to nisu. Morali bi poraditi na jačanju svoje hrabrosti i inicijative - nikako se ne bi smjeli pomiriti sa postojećim stanjem i mišlju da ne može biti bolje.

Škorpion

Po prirodi su hedonistički nastrojeni što ih često dovodi u središte zbivanja. Ljudi rođeni u ovom znaku puni su velike količine energije koju treba znati kontrolirati da ne bi postala razarajuća i destruktivna.

Trebali bi naučiti da sve ovisi o njima samima, a ne o ljudima kojima su okruženi, njihovim mišljenjima i stavovima. Ne bi se smjeli izvlačiti ni na okolnosti, jer sve je na njima, kao što je, na kraju krajeva, svatko krojač svoje sudbine, neovisno kojeg je znaka u horoskopu.

Ipak, Škorpionima treba malo vremena da to shvate. Oni su često u isto vrijeme motivirani željom za osvajanjem i uživanjem u ovozemaljskim stvarima te sa željom za osvajanjem duhovnih visina. Ponekad bi trebali stati na kočnicu i promisliti. Morali bi naučiti gubiti ili odustati dostojanstveno, shvatiti da ne mogu uvijek i iz svake situacije izaći kao pobjednici - to je odlika uspješnih ljudi.

Karmički zadatak Škorpiona je zauzdavanje prevelike strasti i razvijanje logičkog načina razmišljanja. Osim toga, ljude koje smatraju neprijateljima ili protivnicima ne bi trebali baš uvijek ignorirati, već bi bilo bolje pokušati riješiti konflikte, ako je moguće - to bi pomoglo njihovom samorazvoju.

Strijelac

U karmičkom smislu ovi ljudi su dosegli sazrijevanje, oni su postigli ravnotežu duhovnog i materijalnog. Nisu opterećeni nekim unutarnjim krizama i borbama te znaju svoje mjesto u svijetu. Kako su došli u fazu sazrijevanja, njima je dopušteno uživati u materijalnim stvarima i uspjehu više nego drugima, ali uz uvjet da ostanu velikodušni i otvoreni.

Njihov glavni zadatak u životu trebao bi biti pomaganje drugima, bilo kroz razgovor, suosjećanje i razumijevanje ili kroz konkretnu materijalnu i fizičku pomoć.

Smisao života trebali bi pronalaziti u zaštiti slabijih, nemoćnih i izgubljenih duša kao i u pronalaženju mudrosti. Strijelci izraženu svijest o vlastitim sposobnostima najbolje mogu iskoristiti radeći za opće dobro, to je za njih daleko bolji izbor od udovoljavanja zadovoljavanju svojih potreba.

Njihov karmički zadatak je građenje unutarnjeg mira te izbjegavanje bilo kakve sebičnosti i posesivnosti. Važno je da pravilno odrede ciljeve u životu kako ne bi bespotrebno trošili energiju na nebitne ili čak loše stvari.

Jarac

Ljudi rođeni u ovom znaku karmički je darovana sposobnost uzdizanja duha iznad materijalnih stvari. Oni čeznu za velikim znanjem i na putu do cilja često nailaze na razna iskušenja. Za okolinu znaju biti čudaci jer ih ljudi ponekad ne razumiju, ne prihvaćaju njihove ideje i stavove.

Iako se ne čini tako, Jarci su vrlo osjetljivi, grubim ponašanjem znaju to prikrivati i nisu skloni prilagođavanju - sa tim imaju problema. Ukoliko mogu birati, prije će izabrati kritiku nego razumijevanje, kao što će prije posegnuti za osvetom nego za oprostom i milosrđem. Ljudi rođeni u ovom znaku jako vole pobjeđivati pa čak i kada im to nosi više štete nego koristi.

Morali bi naučiti biti pozitivnije nastrojeni prema ljudima kojima su okruženi i suzdržati se od cinizma. Također, trebali bi se svakako suzdržati u pokušajima intelektualne nadmoći nad drugima. Bolja opcija je srdačnost, toplina i zahvalnost, iako Jarci imaju problema sa iskazivanjem takvih emocija, iako ih bez problema primaju od drugih.

Pojedini pripadnici ovog znaka znaju toliko 'zaglibiti' u požrtvovnost i odricanje da to počinje graničiti sa fanatizmom i okolini je neugodno. Jarci bi svakako trebali izbjegavati izoliranost i tišinu jer to nije za njih, društveni kontakti pune ih pozitivnom energijom.

Vodenjak

Ljudi rođeni u ovom znaku karmički imaju poteškoća sa rješavanjem sukoba iz prošlosti. Moguće da se tu radi o previše strogom odgoju, poremećenim pojmom moralnosti i jakim strahom od autoriteta, a što ih ograničava u slobodnom izražavanju, djelovanju i sretnijem životu. Njihovo prirodno slobodan i neopterećen duh može postati pretjerano razuman i oprezan što ih koči u tome da polete širom raširenih krila i postignu svoj maksimum.

Vodenjaci si često dopuštaju da postanu žrtve tuđih nametnutih stavova, vjerovanja, kompromisa, obveza, odgovornosti... što im na kraju služi za opravdavanje vlastitih neuspjeha i nedostatka hrabrosti za slijediti vlastitu intuiciju i vlastito srce. Oni kao da su nesvjesni mogućnosti i izbora koje imaju u životu, i toga da je njihova sreća zapravo u njihovim vlastitim rukama.

Vodenjaci bi se svakako trebali uhvatiti u koštac sa vlastitom unutarnjom dvoličnošću te preuzeti odgovornost za svoje odluke i postupke. Iako su to velikodušni pojedinci koji vole ljude, oni su u konstantnom strahu od kritika i reakcija drugih, boje se da će ih netko izdati i ostaviti ako budu ono što jesu, a to je pogrešno.

Morali bi se prestati zamarati onime što netko o njima misli i skrivati strahove iza tzv. viših ciljeva kojih zapravo nema. Izgovor višim ciljevima samo je prikrivanje straha od vlastitog djelovanja. Vodenjaci se moraju naučiti nositi sa rizicima jer jedino tako mogu istinski biti sretni.

Ribe

Ribe su često previše opterećene pritiscima drugih i zbunjene reakcijama okoline, iako im je karmički dodijeljena izuzetna sposobnost intuitivnog načina razmišljanja i djelovanja.

Ljudi rođeni u ovom znaku imaju problema sa osjećajem potrebe konstantnog udovoljavanja drugima, čak i kada to rade na vlastitu štetu. I što je najgore, teško se mogu riješiti te loše i destruktivne navike.

Morali bi naučiti misliti više na vlastitu dobrobit i oslanjati se na vlastitu intuiciju, a ne na razum i mišljenja drugih ljudi. Ono što im njihova nutrina poručuje, to je uglavnom ono što je dobro za njih i njihovu sreću. Sve što trebaju napraviti je biti iskreni sami sa sobom i ne boriti se sa vlastitim instinktima.

Njihov karmički zadatak je pronalaženje vlastitog puta i izbjegavanje bilo kakve sile u postizanju ciljeva. Kada počnu slijediti svoju intuiciju, sve će se odvijati glatko i voditi ih u pravom smjeru. Svakako moraju biti vrlo odlučno u izbjegavanju svih nametnutih situacija u kojima bi trebali raditi nešto što im ne odgovara.

*neke detalje o ovom zanimljivom horoskopu pronašli smo u knjizi 'Horoskopi svijeta' autorice Silvije Čolić.