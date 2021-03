Ljubav je osjećaj bez kojeg se ne može živjeti, a svatko ima drugačiji pogled na ovu emociju. Što vi mislite o ljubavi? Možda se to nikada niste zapitali, ali ovaj test vam može pomoći da otkrijete kakvi ste u vezama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sve što morate učiniti je odabrati jednu od četiri ponuđene karte. Ona koja vam je privukla pažnju govori o načinu na koji doživljavate ljubav, a pomoći će vam i da se bolje nosite s vezom u kojoj ste trenutno ili onima koje ćete u budućnosti imati, piše Atma.

1. Intenzivna ljubav

Za vas je ljubav najmoćnija sila na svijetu za koju se treba boriti. Bezuvjetno vjerujete u nju. Kada se zaljubite - dajete sve od sebe i potpuno se povjeravate. No, to uključuje i rizike. Često ostanete slomljena srca.

Ipak, vi toliko vjerujete u ljubav da, kad nađete novog partnera, ponašate se na isti ili sličan način. To nije loše i niste naivni jer - za ljubav treba riskirati.

2. Zaljubljeni u ljubav

Vi ste zaljubljeni u ideju ljubavi i teško vam se zaljubiti u drugu osobu, no to je vrlo opasno. Živite u idealnom svijetu pa vas partner može lako razočarati jer to ne odgovara vašoj ideji o ljubavi.

Može se dogoditi da pronađete pravu osobu i izgubite je jer imate pogrešan pogled na ljubav. Zapamtite - ljubav je blizu i nemojte gledati predaleko.

3. Racionalna ljubav

Suprotni ste broju dva. U ljubavi ste racionalni, a ako pronađete pravu osobu, trudite se da veza funkcionira.

Strasti su važne za vas, ali ne i temeljne. Fokusirate se na zajedničke točke za koje znate da su čvrsti temelji za zajedničku budućnost. Kad pronađete onog pravog, nećete ga pustiti i trudit ćete se da veza uspije.

4. Nestalna ljubav

Zanos strasti vas brzo obuzme, ali vaše veze su kratkog vijeka. Pronalazite razlike između vas i partnera i brzo se 'ohladite' jer vas zanosi strast osjetila prije nego što stvarno upoznate drugu osobu.

Trebali biste pronaći nekoga tko se suprotstavlja vašoj strasti i koji donosi više balansa u vezu. Tako će vaša želja za ljubavlju i pažnjom biti ispunjena i nećete morati tražiti novu ljubav.