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DIRLJIVA PRIČA S VOLOVČICE PLUS+

Kata već šest godina čuva posljednju želju svoje Marice i svaki cvijet zalijeva ljubavlju

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 5 min
Kata već šest godina čuva posljednju želju svoje Marice i svaki cvijet zalijeva ljubavlju
storyeditor/2026-06-12/PXL_050626_153097810.jpg | Foto: Neva ZganecPIXSELL

Nakon što je zbog teške bolesti izgubila i drugu kćer, Kata Ćaćić (74) nastavila je uređivati vrt koji je njena mlađa kći Marica započela saditi tri godine prije svoje smrti

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Postoje vrtovi koji uljepšavaju kvart, oni koji mame poglede prolaznika i oni u kojima cvijeće cvate samo zato što ga netko brižno zalijeva. A postoji i jedan mali vrt na zagrebačkoj Volovčici koji raste iz ljubavi, boli i obećanja koje majka nikada nije prekršila.

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