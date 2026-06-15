Nakon što je zbog teške bolesti izgubila i drugu kćer, Kata Ćaćić (74) nastavila je uređivati vrt koji je njena mlađa kći Marica započela saditi tri godine prije svoje smrti
DIRLJIVA PRIČA S VOLOVČICE PLUS+
Kata već šest godina čuva posljednju želju svoje Marice i svaki cvijet zalijeva ljubavlju
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Postoje vrtovi koji uljepšavaju kvart, oni koji mame poglede prolaznika i oni u kojima cvijeće cvate samo zato što ga netko brižno zalijeva. A postoji i jedan mali vrt na zagrebačkoj Volovčici koji raste iz ljubavi, boli i obećanja koje majka nikada nije prekršila.
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