Kavu nije najbolje piti odmah ujutro - ako se želite razbuditi

Po nedavnoj anketi Reutersa, više od 85 posto ljudi u Americi redovno konzumira kofein, pa nije nimalo čudno da ih jutra asociraju na miris svježe kave.

Ali nutricionisti kažu da rano jutro možda i nije najbolje vrijeme za kavu ako se želite osjećati budim i pribranim u ostatku dana. Kava odmah nakon buđenja vas može učiniti nervoznim i preaktivnim nedugo nakon što je popijete, ali i vrlo umornim svega nekoliko sati poslije.

- Definitivno treba ograničiti unos kave odmah nakon što otvorite oči - tvrdi nutricionistkinja Laura Cipullo.

Nakon buđenja organizam sam po sebi krene proizvoditi povišenu razinu kortizola, hormona stresa koji nas razbuđuje. Ako tome dodate kofein, koji čini isto, toliko koritizola odjednom jednostavno može biti previše.

Kad se nakon nekoliko sati takva dvostruka količina koritzola istroši, nastupa osjećaj velikog umora. Stoga je savjet da se prva jutarnja kava popije nekoliko sati nakon ustajanja.

- Popijte kavu kad vam tijelo proizvodi manje kortizola, tri do četiri sata nakon buđenja - kaže Cipullo.

Foto: Dreamstime

- Rekla bih da je sredina prijepodneva ili rano popodne najbolje vrijeme. Tada je razina kortizola najniža i tada je korist od kave najveća - dodaje nutricionistkinja Lisa Lisiewski.

Ipak, ne slažu se svi s tom teorijom. Neki nutricionisti smatraju da je od vremena ispijanja kave važnija njezina količina.

No svi se slažu da kavu ne treba piti kasno. Po jednoj studiji kava može poremetiti san i do šest sati poslije, iako je vrhunac njezina učinka oko pola sata do sat nakon konzumacije.

Pijte ovo umjesto kave i lakše ćete smršavjeti

Jutarnje ispijanje crnog čaja moglo bi biti optimalno piće koje će zadovoljiti potrebu za podizanjem energije ujutro i pozitivno djelovati na ljudsko tijelo, piše Reader's Digest.

Ne samo da crni čaj zadovoljava jutarnju potrebu za kofeinom, već također ima prilično nevjerojatan utjecaj na mršavljenje. Crni čaj može proizvesti zdravu bakteriju u crijevima i čak potaknuti bolji rad metabolizma, otkrili su istraživači sa Sveučilišta Kalifornija.

- Crni čaj pokrenuo je rad mikrobioma (mikroorganizama u metabolizmu), koji poboljšavaju zdravlje i smanjuju tjelesnu težinu. Za ljubitelje crnog čaja, ovo je samo još jedan razlog zašto trebaju nastaviti svoju dobru naviku - izjavila je dr. Zhaoping Li, voditeljica Centra za ljudsku prehranu na Sveučilištu Kalifornija.

- Molekule crnog čaja su veće i ostaju u crijevima umjesto da se apsorbiraju. Uslijed toga, one poboljšavaju rast korisnih bakterija i stvaraju mikrobne metabolite uključene u regulaciju metabolizma - izjavila je Susanne Henning, voditeljica istraživanja.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Dobre strane crnog čaja:

Povećava energije

Razbuđuje i pojačava koncentraciju

Prirodni je antioksidans

Djeluje preventivno kod nekih oblika raka

Smanjuje rizik od dijabetesa

Smanjuje kolesterol

Smanjuje rizik od Parkinsonove bolesti

Djeluje preventivno kod osteoporoze

Potiče brži rad metabolizma

Smanjuje rizik od srčanog udara.

Loše strane crnog čaja (ako se pije 3 ili više šalica dnevno):

Foto: 123RF