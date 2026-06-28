Kažu da Karina ima najseksi noge Instagrama, što vi mislite?

Samopouzdanje Karine Elle vidljivo je kroz način na koji se predstavlja pred kamerama i publikom. Držanje tijela, izraz lica i sigurnost u vlastiti izgled ostavljaju dojam osobe koja se osjeća ugodno u vlastitoj koži. Upravo ta sigurnost često privlači jednaku pažnju kao i njezina fizička forma. Kod publike stvara dojam osobe koja svjesno i bez zadrške nosi svoj imidž. | Foto: Instagram/karinaelle