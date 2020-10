Kćeri dali ime po tvrtki kako bi 18 godina imali besplatan Wi-Fi

U zamjenu za 18 godina besplatnog interneta anonimni roditelji dali su svojoj rođenoj kćerkici ime Twifia po pružatelju internetskih usluga. Dok neki njihov potez osuđuju, drugima je ime fora, a roditelji 'snalažljivi'

<p>Dvoje novopečenih roditelja prihvatili su ponudu internetskog pružatelja besplatnog WiFi-a u vremenu od 18 godina u zamjenu za davanje imena svojoj bebi u čast tvrtke.</p><p>Švicarski internetski pružatelj Twifi trenutno oglašava ponudu na svojoj web stranici, navodeći da će roditelji koji imenuju svoje mališane Twifius ili Twifia besplatno surfati webom dok njihovo dijete ne postane punoljetno.</p><p>Oglas glasi: 'Jednostavno prenesite fotografiju rodnog lista svog djeteta. Nakon provjere, Twifi će vam dati 18 godina besplatnog interneta.'</p><p>A jedan 30 godišnji par, koji je odlučio ostati anoniman, navodno je prihvatio ponudu Twifi-a te je imenovao svoju djevojčicu <strong>Twifia</strong>.</p><p>Roditelji, koji su svojoj djevojčici dali ime Twifia kao srednje ime, kažu da će novac koji bi inače potrošili na WiFi staviti na štedni račun svoje kćeri, nadajući se da će joj kupiti automobil kad bude navršavala 18 godina, javlja Kidspot.</p><p>Tata je rekao: 'Što sam duže razmišljao o tome, to je ime postajalo sve bolje i tada je dobilo svoj šarm.' Iako je njegova supruga u početku oklijevala priznala je da što češće kaže to ime sve više joj je ljepše.</p><p>Par je ime stavilo na rodni list svoje kćeri, iza dva druga imena.</p><p>'Želimo ostati anonimni za one oko sebe jer se ne želimo opravdavati', rekli su. 'Jer optužba da smo prodali ime našeg djeteta jako nas pogađa. I nas je pomalo sram.'</p><p>Šef Twifija <strong>Philippe Fotsch </strong>obvezao se platiti njihov internet čak i ako njegova tvrtka propadne. Dodao je da je Twifijeva ponuda i dalje otvorena za druge nove roditelje, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/family/parents-name-baby-after-internet-22855090" target="_blank">Mirror.</a></p>