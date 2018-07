'Kći i zet imaju problematičan brak, na djeci vidim posljedice'

Poštovani Mevludine,

šaljem vam fotografiju svoje kćeri s obitelji. Već dugo ima problema u braku i bojim se da to ne ide na dobro. Bojim se da će to ostaviti posljedice na unuke. Već sad primjećujem neke promjene. Ima li njihov brak šansu za opstanak? Kako će sve to djelovati na djecu? Hvala

šifra: zabrinuta baka

Draga gospođo, vaša kći je požrtvovna, direktna i otvorena. Radoholičar je i precizna, ali na svoju ruku i tvrdoglava. Ona bi željela da bude sve po njenom. Ovdje vidim napetost i svađe između njih, a djeca to sve gledaju.

Zet je vrlo kompliciran, uvijek nezadovoljan. Puno toga bi htio, ali se ne trudi, no vaša kći je znala tko je i kakav je.

Nažalost, djeca u takvim obiteljima najviše trpe i pate. Oboje trebaju ići kod savjetnika u Centar za obitelj i djecu. Kompromisom se sve rješava.

Oboje su nepopustljivi, ali vidim da oni mogu mnogo više. Iskreno, niti on niti ona neće naći ništa bolje, zato trebaju razgovarati, otići u savjetovalište i svladati probleme. Samo tako će pomoći sebi i djeci.

Ovdje će trebati dosta truda i upornosti. Djeca za sada nisu loše, no ako se ovakva situacija nastavi, bit će sve više ispada i trauma. Sretno.

