Naše majke su rađale u ranim dvadesetima. Generacije iza njih počele su odgađati rađanje nakon diplome, a danas je veliki broj trudnica koje vodim s prvom trudnoćom već u 30-ima. Mnoge i u kasnim 30-ima, odnosno svaka treća ili četvrta prvorotkinja rađa u 40-ima. Kako se to vrijeme odgađa, a pubertet u djevojčica javlja se sve ranije, danas čak i sa 10 godina, tako je sve češća pojava da se pubertet i menopauza, dva zahtjevna razdoblja u životu djevojaka i žena, jave istodobno, iako ne previše česta, kaže dr. Darko Husar, ginekolog iz Zagreb.

Pubertet je zahtjevno doba za djecu i roditelje, a u slučaju da i žena prolazi promjene, može joj biti dodatno otežano nositi se s činjenicom da se dijete tada bori za veću dozu samostalnosti, pravo da samo donosi odluke i nerijetko vjeruje da roditelji ne znaju ništa o životu. To ne mora uvijek značiti 'rat' u kući, no važno je da majka koja je u toj fazi uzor djevojčici prepozna promjene i potrebe svoje kćeri i potrudi se pomoći joj da se s njima nosi, kao i da prepozna promjene koje se njoj samoj događaju, kako bi na vrijeme mogla potražiti pomoć ako je to potrebno, kaže liječnik.

Prva menstruacija kod djevojčica se prije 50-ak godina javljala u prosjeku s 13, danas se sve češće javlja već i s 10 godina. Pod naletom hormonskih promjena koje utječu i na mozak, rast prsa i dlačica oko spolovila, ne snalaze se u tome, jer se još osjećaju kao djevojčice, a počinju izgledati kao djevojke. U to vrijeme mogu biti vrlo zbunjene porukama medija o tome kako bi trebale izgledati i ponašati se da bi bile 'cool' i pridobile pažnju svojih vršnjaka, pa je vrlo važno pronaći način da im pomognete u tome.

Teško je dati univerzalan savjet, jer su životne situacije s kojima se susrećemo različite, no treba voditi računa o tome da pokažemo razumijevanje za potrebe djeteta u onim manje napetim situacijama i izgradimo dozu povjerenja, kako bi dijete znalo da se u slučaju većih problema može obratiti vama.

Potrebni i majka i otac, ali i edukacija u školi

- Majke koje rađaju u zrelijoj dobi često su jako zabrinute oko toga kako će proći trudnoća i porod, pa im u šali kažem: S tim neće biti problema, porod ćete riješiti lako i brzo zaboraviti, problem je ono što dolazi nakon toga, posebno pubertet. U mnogim situacijama možda se može primijeniti preporuka da se žena pokuša vratiti u vrijeme kad je sama odrastala, odnosno u vrijeme svoga puberteta. Ipak, čini mi se da je to nekada bilo manje traumatično vrijeme za djevojčicu i za roditelje. Danas smo kao društvo sve bogatiji, a djevojčice su sve izloženije medijskim porukama koje njihova psiha ne može slijediti jer nisu dovoljno zrele i dorasle onome što im se nudi, pa mogu biti vrlo zbunjene. To može zahtijevati puno takta i energije koju bi majka trebala posvetiti kćeri, što ženama koje su pritisnute obiteljskim i poslovnim obavezama, te financijskim brigama često nije lako. U takvoj situaciji može se roditi nerazumijevanje između njih, pa čak i neka vrsta klinča, koji podsjeća na rat – kaže sugovornik.

Dodaje kako je važno naglasiti da u toj dobi za dijete nije bitna samo uloga majke, nego oba roditelja, koji moraju podijeliti brigu o tome da djevojčici pomognu da se lakše nosi s promjenama.

- No, u ovoj fazi odrastanja jednako je važna i uloga škole. Sjećam se da sam osobno, zajedno s još nekoliko kolega u 5. razredu osnovne škole svojim kolegama na satu razredne zajednice održao predavanje o pubertetu, nakon kojega smo mogli razgovarati. Pomogao nam je otac jednoga kolege koji je bio ginekolog. Uz današnji liberalni odgoj, potpuno zanemarujemo ulogu škole u edukaciji oko takvih tema i pitam se održavaju li se takvi satovi i danas. Jer, određene informacije dijete mora dobiti kod kuće, no uloga škole u ovom segmentu edukacije je nezamjenjiva – kaže dr. Husar.

Dodaje kako ga majke koje dolaze kod njega na preglede često pitaju kad je vrijeme da kćer upute na pregled ginekologu, odnosno je li sama pojava znakova puberteta i menstruacije glavni razlog za to.

- To treba biti individualna odluka. Ako je djevojčica dobila menstruaciju koja je uredna i ako nema problema, onda za to nema velike potrebe i tu odluku treba prepustiti njoj. Ako želi doći na pregled, možemo ga obaviti, no ne treba ju siliti na to. S druge strane, svakako bi bilo dobro da obave pregled prije nego što će se upustiti u spolni život, te da redovito dolaze kad postanu spolno aktivne. No, majka možda i nije prva osoba kojoj će se povjeriti oko toga, pa je teško reći hoće li imati priliku potaknuti kći na to – kaže ginekolog.

Vrlo je važno osvijestiti da vaša kći odrasta te da joj na vrijeme pokušate usaditi osjećaj odgovornosti prema seksualnom zdravlju: Od toga da bude svjesna da se u odnose treba upustiti onda kad ona osjeti da je za to spremna, a ne radi društva, pa do toga da nauči voditi računa o zaštiti od spolno prenosivih bolesti i trudnoće. Također, važno je biti spreman na to da ih podržite ako se pojave problemi, pa i neželjena trudnoća, odnosno usaditi im osjećaj da vam se mogu obratiti, umjesto da rješenja traže putem Google platforme.

Ni dječacima nije lako

- Uz promjene u ponašanju i promjene glasa, kod dječaka se s pojavom puberteta javlja dlakavost ispod pazuha i na nogama. Dolazi do povećanja testisa i spolovila, a često i do intenzivnijeg znojenja, uslijed kojega se može javiti i intenzivniji miris znoja, ovisno o bakterijama – kaže pedijatar dr. Milivoj Jovančević o simptomima puberteta kod dječaka na koje roditelj mora obratiti pažnju.

Mogu se javiti i neki specifični problemi, primjerice bol i otok ispod bradavica zbog uvećanja mliječne žlijezde, no to je normalno i prolazi samo od sebe, s tim da si dječak može pomoći hladnim oblozima te popiti paracetamol po potrebi, dodaje.

- U toj je dobi dječacima uzor otac, pa je važno da on bude otvoren za komunikaciju te da dječaku može objasniti da su promjene koje mu se događaju normalan dio odrastanja. Važno je 'otvoriti vrata' prema djetetu i pokazati da ste spremni pomoći u rješavanju problema s kojima se može suočiti – dodaje. Kad je, pak, riječ o promjenama u ponašanju, odnosno buntovničkom stavu koji se kod mlade osobe može pojaviti, trebamo postati umjetnici i pronaći 'zlatnu sredinu'.

- Teško je dati univerzalan savjet, jer se sve svodi na to da ne bismo smjeli biti previše popustljivi, ali ni previše rigorozni. To je vrijeme kad trebamo pronaći način da dijete poučimo da preuzima odgovornost i suočava se s posljedicama svojih odluka, no uz dozu topline – kaže dr. Jovančević. U šali dodaje kako u tom emocionalno burnom razdoblju za dječake nekako trebamo 'apelirati na njihov razum'. To se, dodaje, posebno odnosi na prevenciju nekih socijalno neprihvatljivih ponašanja koja mogu biti štetna po zdravlje djeteta, poput prekomjerne konzumacije alkohola i konzumacije opojnih droga.

- Ključno je razgovarati s djetetom o tome i prije nego bude u prilici da su mu alkohol ili droge dostupni, objasniti mu koje posljedice se iz toga mogu razviti te naglasiti da je njegova odgovornost to hoće li se i do koje mjere upustiti u to – kaže dr. Jovančević. Na roditeljima je, s druge strane, da osvijeste činjenicu da ne mogu cijeli život, ili barem cijelu mladost, hodati na korak iza djeteta i braniti mu da popije.

- Uz to što ćete dijete upozoriti na moguće posljedice njegovih loših odluka, treba ga usmjeravati u aktivnosti koje smanjuju rizik za njih, primjerice u sportske aktivnosti, ili poticati da se bavi glazbom – dodaje.

Preporuke, naravno, podjednako vrijede i za djevojčice i za dječake, a u oba slučaja, ako se jave određene nesigurnosti tijekom razvoja – primjerice vezano uz razvoj tijela u odnosu na druge vršnjake, ili poruke kakve se djeci šalju kroz medije – imajte na umu da je izuzetno važno raditi na tome da djetetu objasnite da je najvažnije raditi na unutarnjem bogatstvu, emocionalnom razvoju i ljudskim kvalitetama. To su vrijednosti na kojima bi djevojčice s malim grudima, ili dječaci koji misle da imaju malo spolovilo, trebali prvenstveno graditi svoju samosvijest.

- Objasnite im da su varijacije u vrijeme razvoja normalne, da i kao odrasli možemo biti vrlo različiti, ali da na kvalitetu života i zadovoljstvo njime utječu neke druge stvari – ističe dr. Jovančević

Što kad svi 'polude' u isto vrijeme?

Kako žene rađaju sve kasnije, danas se vjerojatno sve češće može dogoditi da se u istoj kući nađu kći u pubertetu i majka u menopauzi. To može biti izazovna situacija. Naše majke i bake u to su vrijeme već polako odlazile u mirovinu, dok su žene danas u to vrijeme još itekako radno aktivne, a uz to ih čekaju i obaveze kod kuće i briga o mlađim, odnosno starijim članovima obitelji.

Jako je važno pronaći vremena za sebe i za odmor, uz neka prirodna rješenja koja mogu pomoći protiv blažih simptoma, dok u slučaju većih problema treba potražiti savjet ginekologa, koji može prepisati hormonsku nadomjesnu terapiju, kaže dr. Husar.

- Mnoge žene su pomalo zatvorene i izbjegavaju razgovor o tome. Nerijetko nisu dovoljno informirane i zaziru od toga, pa se uvijek trudim dati dovoljno informacija i potaknuti ih na taj izbor. I mnogo žena koje isprva nisu htjele tu vrstu terapije, kad se za godinu ili dvije ipak odluče na hormone, ljute su na sebe jer su se mučile bez potrebe. Hormonska nadomjesna terapija može značajno utjecati na kvalitetu života i na to da se žena lakše nosi sa izazovima – dodaje.

Nešto je 'lakša' situacija kada se u kući nađu dječak u pubertetu i muškarac u andropauzi, smatra dr. Jovančević.

- To nisu česte situacije i nemam puno iskustava s takvim obiteljima, no čini mi se da zrele godine kod muškarca nose i dozu smirenosti zbog svega što je čovjek postigao i možda nešto više sigurnosti u sebe, što može doprinijeti tome da su mirniji u rješavanju eventualnih sukoba sa djetetom – kaže.