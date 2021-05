Dragi Mevludine,

samohrana sam majka, imam dijete od 11 godina. Imala je dvije teške operacije srca pa me zanima njezino zdravlje i sreća u budućnosti. Veliki problem imam s bratom s kojim dijelim ulaz jer svakodnevno maltretira i mene i dijete. Policija i sud ništa ne čine jer nemam dokaz. Dijete ga se jako boji i to je postalo neizdrživo, mala se trese kad ga vidi. Od sveg srca želim novi dom za nas dvoje, no hoće li se to dogoditi i kada? Kuću koju imam ne mogu prodati jer nemam papire. A i godinama sam sama, hoću li napokon upoznati dobrog muškarca? Najljepša hvala na vašem odgovoru i sve najbolje vam želim od srca.

šifra: kalimero

Odgovor:

Gospođo, vi ste poprilično požrtvovna, stabilna, kreativna, duhovita i borbena žena, no život vam nije bio lagan. Imate vrlo intuitivnu i osjetljivu kći, a operacije na srcu su dobro prošle. No ne brinite, ona je mlada, sve će to prebroditi i vidim da će u budućnosti biti uspješna i samostalna. Vi ste mnogo propatili u životu, ali ne brinite dalje, jer vidim da vas očekuje poboljšanje. Kći vam je sad zdravstveno u mnogo boljem stanju, no i dalje biste s njom trebali ići na kontrole i raditi analize. Brat je problem jer nažalost dijelite isti ulaz, a on se ponaša poput luđaka. Policija ništa ne može napraviti, no vidim da ćete se u budućnosti osamostaliti. A to i jest najbolje rješenje, jer on će vam i dalje raditi probleme. Bez obzira na trenutno situaciju, ja vam ipak vidim dobru budućnost i bolju perspektivnu te život. Vidim vam i pozitivnog gospodina kraj vas koji će vas podržati u svemu. Očekuje vas zajednički život i dobra budućnost. U iduće dvije i pol godine trebali biste preskočiti mnoge prepreke i riješiti većinu problema. Ne vidim vam ništa loše, no nazovite me kad pročitate odgovor. Sretno.