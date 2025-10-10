Ketamin je sve češća droga: Može ozbiljno ugroziti mentalno zdravlje, oštećuje jetru, mjehur

U klubovima diljem Europe, od Zagreba do Berlina, među stroboskopskim svjetlima i elektronskom glazbom, sve je više mladih koji posežu za novom 'zvijezdom' party scene, ketaminom, disocijativnim anestetikom koji se koristi u medicini zbog sposobnosti da dovede konzumenta u stanje odvojenosti svijesti od tijela, odnosno zbog djelovanja koje se može usporediti s poznatim drogama, upozoravaju inozemni mediji. Iako mnogi misle da je riječ o relativno novoj drogi na tržištu, u pitanju je samo novi val ketamina na tržištu, jer se još početkom 2000.-ih godina pisalo o tome da se pojavio kao alternativa kokainu.

Riječ je o lijeku koji je nekad bio rezerviran za veterinarske ambulante (koristio se u liječenju konja) i bolničke anestezije, a danas sve češće završava u nosnicama mladih, umjesto kokaina, jer je dostupniji i jeftiniji. Sad već postoje procjene da neki narkokarteli danas bolje zarađuju na ketaminu, nego na kokainu te da je njegova rasprostranjenost u Europi već zabrinjavajuća.

Na temelju podataka iz analize otpadnih voda, metode kojom se iz kanalizacijskih uzoraka procjenjuje razina konzumacije droga, procjenjuje se da je u Velikoj Britaniji korištenje ketamina poraslo za 85 posto u razdoblju između 2023. i 2024. godine. Droga se navodno legalno izvozi iz Indije kao lijek, zatim ulazi u Njemačku, gdje se legalno koristi u medicinskoj industriji (pri čemu postoje procjene da je samo 35 posto ketamina koji se unese u Njemačku zaista potrebno u proizvodnji lijekova), potom putuje kroz Nizozemsku i Belgiju te završava u Velikoj Britaniji.

Prema posljednjim podacima europskog EMCDDA centra, ketamin se u posljednje tri godine pojavio kao droga izbora među mlađim 'partijanerima', čak potiskujući MDMA i kokain u nekim krugovima. Kad je riječ o Zagrebu, podaci zasad nisu možda toliko alarmantni, kaže neuropsihijatar primarijus. dr. sc. Slavko Sakoman, profesor psihijatrije i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zagrebu, naš najveći autoritet u području liječenja ovisnosti, koji je zaslužan za to što je i u Hrvatskoj svojedobno uvedeno mjerenje prisutnosti droga u kanalizacijskim vodama.

- Činjenica je da se ketamin u mnogim zemljama sve više ilegalno proizvodi, postaje sve dostupniji i sve se više zloupotrebljava kao ilegala droga osebujnog djelovanja. Kao disocijativni anestetik i analgetik, ta droga će osobito biti tražena od osoba koje teže udaljavanju od realiteta i promjeni doživljavanja samih sebe. Analgetski i sedativni učinak ju čini pogodnom za visoko anksiozne, depresivne i osobe, opterećene doživljavanjem psihogene boli. To su mahom konzumenti, inače skloni halucinogenima i MDMA. Pod djelovanjem ketamina, osobe su u riziku stradanja u prometu, a radi poremećene svijesti, insuficijentni su po pitanju samozaštitnih mehanizama. Analizom otpadnih voda, ustanovljeno je da je ta droga prisutna na ilegalnom tržištu u Zagrebu, ali je za sada, brojnost konzumenata na sreću vrlo niska - odgovara Sakoman na pitanje o stanju u Hrvatskoj. Radi se o disocijativnom anestetiku, sredstvu koje uzrokuje kvalitativni poremećaj svijesti, dodaje.

- Osoba je budna, povišenog raspoloženja, a ovisno o dozi, može posve izgubiti orijentaciju o vremenu, mjestu gdje se nalazi i uvid o „sebi samom“. Dakako da osoba u takvom stanju lako postaje žrtva „zlih“ osoba u okruženju, lako može biti na razne načine manipulirana. Kod osoba koje imaju psihičke poremećaje, isti će se radi zlouporabe te droge pogoršati. To se osobito odnosi na one koje imaju gensku dispoziciju za shizofreniju ili bipolarni poremećaj - upozorava prim. dr. sc. Sakoman. Nema ni najmanje sumnje u to izaziva li ovisnost, dodaje.

- Ketamin se ne bi nalazio na listi kontroliranih psihoaktivnih sredstava ako ne bi imao adiktivni potencijal. Dugotrajna konzumacija i osobito viših doza te droge, uz pogoršanje psihičkog statusa, ozbiljne ugroze mentalnog zdravlja, lošeg socijalnog funkcioniranja, može trpjeti i organska oštećenja jetre, mokraćnog mjehura, uzrokovati mučninu i niz drugih simptoma - pojašnjava sugovornik. Kaže kako ne može komentirati informacije o brzini njegovog širenja.

- Ne samo u Hrvatskoj, nego i u brojnim zemljama bogatog Zapada, kokain je droga na kojoj se najviše zarađuje, droga koju kupuju bogati egocentrični hedonisti, ali i mnogobrojni konzumenti drugih vrsta droga, povremeno će se tim bijelim prahom počastiti. Ketamin je svakako jeftinija droga i za očekivati je porast broja onih kojima će to biti primarna droga, a mnogim konzumentima kanabisa, amfetamina, ecstasy-a bit će sredstvo koje će uzeti osobito u kasnim noćnim klupskim zabavama - kaže poznati borac protiv ovisnosti o drogama. Ukratko, ketamin svakako ima 'potencijala' za to da bude vrlo tražena roba, a onda i prilika narkokartelima da osiguraju veliku zaradu.

Roditelji mladih osoba koje izlaze na mjesta gdje postoji opasnost od konzumacija droga, trebaju obratiti pažnju na nagle i čudne promjene mentalnog stanja i ponašanja, pri čemu ne treba puno oklijevati: Pokrenite razgovor uz konstataciju „s tobom nešto ozbiljno nije u redu“ ili "što se tobom događa", pitanjem "što su uzeo (uzela)" i odmah započnite s pružanjem što više informacija o potencijalnoj štetnosti ketamina po zdravlje i činjenici da izazva ovisnost, savjetuje stručnjak.

- Roditelji znaju prepoznati da je član obitelji pijan, alkoholiziran, „napušen“ marihuane… Ali pod višom dozom ketamina, ne prepoznaje se osobnost osobe. Može se pomisliti da se radi o psihozi, što je prvi znak koji roditelju može biti 'alarm' i poticaj da pokuša razgovarati s djetetom o svemu - dodaje.

Mediji sugeriraju da se što prije počne govoriti o novim oblicima ovisnoti te da su potrebne i nove zakonodavne mjere koje će pratiti online distribuciju i tzv. dark web trgovinu, gdje se ketamin prodaje bez ikakve kontrole. Pritom treba imati na umu da se niti jedna vrsta droga ne širi tržištem 'bez veze', već je simptom dubljih problema: potrage za bijegom i činjenice da su opijati lako dostupni, a društvo nespremno razgovarati o mentalnom zdravlju mladih.

- Inače, povijest ketamina počinje 1956. godine, kad je sintetizirana molekula fenciklidin. To se sredstvo koristi u veterinarskoj medicini kao disocijativni anestetik kod izvođenje operativnih zahvata na životinjama. Calvin Stevens je modifikacijom fenciklidina 1962. sintetizirao njegov analog, ketamin. Prva anestezija kod ljudi bilježi se u SAD 1964. Službeno, FDA taj lijek (Ketalar) odobrava 1970. godine i od tada se to sredstvo se sve više koristi, osobito u hitnim medicinskim intervencijama, kada je potrebno anestezirati (ublažiti bol i sedirati) bolesnika i time ga pripremiti za izvršenje potrebnih (npr. kirurških) zahvata - ističe prim. dr. sc. Sakoman.

Kaže kako je to izrazito moćan sedacijski agens s jedinstvenim načinom djelovanja: Smatra se da se ketaminom postiže disocijacija središnjeg živčanog sustava od vanjskih podražaja (npr boli, zvukova, slika), a pacijent nije “uspavan”, već je senzorički izoliran- budan s očuvanim spontanim disanjem i refleksima nužnim za održavanje dišnog puta i održane hemodinamike, ali ne registrira niti reagira na vanjske podražaje.

- Ova specifična vrsta sedacije, koja kombinira disocijaciju, analgeziju i amneziju, predstavlja izrazito pogodan modalitet za provođenje izrazito bolnih i neugodnih postupaka bez značajne nelagode za bolesnika. Obzirom na specifičan način djelovanja, tradicionalne definicije poput “umjerene” ili “duboke” sedacije se ne mogu primijeniti na djelovanje tog sredstva, stoga je predloženo da se isto tretira kao zaseban klinički entitet nazvan disocijativna sedacija, a opisan kao kataleptično stanje nalik transu obilježeno dubokom analgezijom i amnezijom s očuvanjem zaštitnih refleksa dišnog puta, spontanog disanja i kardio-pulmonalne stabilnosti. Zahvaljujući izuzetno brzom uspostavljanju navedene disocijativne sedacije, ketamin se koristi i za smirenje akutno agitiranih bolesnika opasnih za okolinu u bolničkoj hitnoj službi - pojašnjava.

Medicina poznaje i Esketamin (aktivni enantiomer ketamina), što je disocijativna halucinogena droga koja se koristi kao opći anestetik (od 1970.) i kao antidepresiv (2019.). Djeluje antagonistički na NMDA receptore i vrlo je potentan lijek. Posebno se koristi od 2019. kao terapija za veliki depresivni poremećaj s visokim suicidalnim rizikom, koji je otporan na liječenje uobičajenim antidepresivima. Daje se u obliku nazalnog spreja pod izravnim liječničkim nadzorom, za liječenje depresije - pojašnjava prim. dr. sc. Sakoman. Mediciji, pak, ističu kako je upravo ova tvar sve popularnija u liječenju rezistentne depresije. Tako i Elon Musk, kao najbogatiji čovjek na planeti, otvoreno govori o “mikrodoziranju” ketamina za sebe.

Liječenje depresije na taj način osobito je popularno u Americi, no s obzirom na upitne puteve nabave, može imati i dobre i loše strane, jer - ako lijek ne uzimate pod kontrolom psihijatra - upitno je tko je taj koji može odrediti što je mikro doza te tko jamči za kvalitetu robe. Osim toga, pitanje je što vam može biti podvaljeno i jeste li uopće u skupini koja taj lijek smije uzimati radi kontraindikacija, upozoravaju stručnjaci. Zato taj lijek nipošto ne bi trebalo uzimati na svoju ruku, niti nabavljati bez preporuke i uputnice psihijatra.