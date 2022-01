Više od 400 aktivnosti i događanja održat će se u Harbinu povodom obilježavanja 38. međunarodnog festivala skulptura od leda i snijega.

POGLEDAJTE VIDEO:

Aktivnosti i događanja temelje se na turizmu leda i snijega, kulturi leda i snijega, modnoj kulturi na ledu i snijegu, te sportovi na ledu i snijegu. Harbin ledeni i snježni svijet je atrakcija koja se mora vidjeti zimi u Harbinu. To je najvažniji tematski park ledenog festivala. U parku posjetitelji mogu gledati predstave, filmove...i raditi puno zanimljivih aktivnosti na ledu i snijegu, poput klizanja na snijegu, biciklizma...

Harbin Ice and Snow Festival održava se svake godine od 1963. Proslave su zaustavljene na nekoliko godina tijekom Kulturne revolucije u Kini, ali su nastavljene 1983. godine. Danas je to najveći i najposjećeniji festival snijega i leda na svijetu koji godišnje privuče više od 18 milijuna posjetitelja.

Prvi sudionici festivala u početku su bili samo Kinezi, no to se ubrzo pretvorio u veliko međunarodno natjecanje u izradi ledenih i snježnih skulptura. Prosječna temperatura zimi u Harbinu kreće se oko - 25 Celzijevih stupnjeva. Harbin Ice and Snow Festival traje do kraja veljače.

Pogledajte kako je izgledao prošle godine: