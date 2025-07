Klinac koji 'čudno' pleše i prekrasno pjeva je osvojio svijet

Obiteljski band Jackson 5, koji je lansirao Michaela Jacksona, u prvim danima nastupao je u talent showovima i klubovima na Chitlin’ Circuitu, sve dok krajem 1967. nisu potpisali ugovor s diskografskom kućom Steeltown Records, pod kojom su objavljena njihova prva dva singla. Velika prekretnica u karijeri dogodila se na današnji dan 1968. godine, kad je bend nastupio na koncertu koji je bio audicija za Motown Records. Tad devetogodišnji Michael, koji je bio glavni pjevač, izvodeći simpatične plesne pokrete, oduševio je izvodeći pjesmu Jamesa Browna “I Got The Feelin’”. Izdavačka kuća odmah im je ponudila ugovor, koji je potpisan tri dana kasnije. Grupa je tad zapravo bila The Jackson 6, no uskoro će ih napustiti jedan rođak.

