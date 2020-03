Klinci s Tik Toka opsjednuti su lažnjacima velikih brendova

Mlađoj digitalnoj publici sviđaju se fejkovi, što znači da znaju koji su vodeći svjetski brendovi, no smatraju da naprosto nema smisla izdvajati puno love za outfit. Jedan od primjera je video koji je Holly Yazdi stavila na Tik Tok, u kojemu se pohvalila svojim lažnjakom Cartierovog zlatnog prstena. U originalu ovaj ukras košta 1650 američkih dolara, no ona je sličan našla na Amazonu za samo 20 dolara.

Pronašla je i kopiju Gucci čizama za 89 dolara, koje inače koštaju oko 1200 dolara. Njezin je post dobio više od 230.000 lajkova, zajedno s komentarima kako je cool to što ima, kao i novim prijedlozima raznih fejk modnih dodataka. 18-godišnjakinja iz Alabame tek je tada shvatila kako je ovo scena za sebe.

Na Tik Toku postoji masa obožavatelja kreacija koje izuzetno podsjećaju na neke statement dodatke i detalje. Oni posjećuju sajtove kao što su DH Gate i AliExpress na kojima se znaju naći razne kopije.

Društvena mreža ima i masu videa na kojima klinci sami stvaraju stvari koje su čista kopija originalnih i skupih kreacija. DIY ruši svijet luksuza, jer oni su mladi i kreativni.

Radi se o publici koja ne želi davati puno novaca za dizajn, no sviđa im se pripadnost brendovima, iako kod njih nema dileme – nije ih sram reći da je to što nose fejk i da im ne pada na pamet kupiti original.

Na Tik Toku je masa pripadnika Generacije Z (rođeni od 1996. do 2010.) i upravo zato marketinški stručnjaci sve više promatraju razvoj te mreže, ali i načine ponašanja njezinih aktera.

- Ta je generacija odrastala u vrijeme recesije i vidjeli su roditelje kako se bore s novcem. Sada, kad ulaze u teen godine ili su već u njima, ne vide smisao u trošenju mnogo sredstava za stvari. Pažljivi su s novcem, to im je normalno. Upravo zato istraživanja pokazuju da ih zanimaju second hand stvari, održivost i ekologija - istaknuo je Jason Dorsey, predsjednik Center for Generational Kinetics u Texasu.

Generacija Z je najfotografiranija generacija ikad, što također utječe na njihovu želju da imaju više odjeće u kojoj će se fotkati, ali pritom na to ne žele potrošiti puno love.

- Stoga, naklonjeni su samostalnim promjenama odjeće i za njih je cool da sami mijenjaju izgled nekog odjevnog predmeta, bez obzira tko ga je prvi potpisao – istaknuo je Dorsey.

Samantha Pama, 19-godišnjakinja iz Californije, objavila je video u kojemu objašnjava kako brendirati majicu koju je kupila u Walmartu za par dolara.

- Mislim da su DIY postovi velika stvar na Tik Toku, stvarno možeš biti kreativan, a i ljudi to jako vole – komentirala je Pama.

Student modnog dizajna Max Reiter na Tik Toku je pokazao kako napraviti fejk Balenciaginu majicu s fotografijom glumačke postave serije Friends i za to dobio čak 2.7 milijuna lajkova.

- Klinci nemaju novaca za originale, kreativni su i ne smatraju da je skupa roba ujedno i posebna. Upravo zato vole te DIY projekte, fejkove i općenito svu tu igru s modnim dizajnom – zaključio je Reiter.

