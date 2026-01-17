Prvog dana školskih praznika 1964. godine nije bilo ni previše hladno pa je na svim brežuljcima u Zagrebu bilo vrlo živo. Kako je Večernji pisao: 'sve saonice stavljene su istodobno u pogon'
Klinci su uživali u sanjkanju na uzbrdici uz Borongajsku cestu
Prvog dana školskih praznika na svim, pa i najmanjim, brežuljcima bilo je vrlo živo. Sve saonice stavljene su istodobno u pogon, piše Večernjak na današnji dan 1964. godine.
