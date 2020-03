Klub muškaraca malih penisa: 'Nije svim ženama veće bolje'

Početkom ovog tjedna s radom je počela prva agencija za upoznavanje namijenjena muškarcima s malim penisom 'Dinky One', a do danas već ima 27.762 članova. 'Dinky One', kako kažu njeni začetnici, ženama želi predstaviti muškarce koji imaju male penise jer se, tvrde, mnogim ženama upravo takvi i sviđaju.

Inače, stranica ima i jedno pravilo - da se prijaviti mogu oni kojima je penis manji od 14 cm.

'Nikad mi se nijedna žena nije žalila, dapače'

Vojni veteran Michael Harris (31) koji trenutno živi na Novom Zelandu kaže kako misli da bi mnoge žene radije izlazile s muškarcima s manjim penisom jer su takvi tipovi - poput njega - puno bolji u krevetu, jer više planiraju i inventivniji su.

- Mislim da žene nije toliko briga koliki je. Nikada nisam imao 'lošu kritiku', baš suprotno - kaže Michael koji smatra i da bi dečki trebali biti svjesni kako je seks puno više od 'unutra - van'.

Za sebe kaže da je 'poput Jedi ratnika' s brojnim vještinama, a za druge tipove kako uglavnom previše brinu o svomu tijelu.

- Odrastajući sam i ja stalno razmišljao o veličini penisa, ali kad sam negdje u kasnim tinejdžerskim godinama počeo izlaziti s djevojkama, shvatio sam da apsolutno nemam razloga za brigu - priča on i dodaje kako je on dokaz da je u seksu tehnika puno važnija od veličine.

U vojsci su me dečki znali zadirkivati 'Nešto mi je među zubima, daš mi svoju čačkalicu?' i tome slično. Ili su me zvali 'tip sa mikro penisom'. Ali ja sam 'veliki' tip u super formi i ništa me ne plaši - ispričao je Michael i dodao:

- Pogotovo ne u seksu jer je penetracija ionako samo finale.

'Nisam se seksao do svoje 21. godine jer mi je bilo neugodno'

Autor Ant Smith (53) iz istočnog Londona o novoj agenciji za one sa malim penisom Dinky One kaže kako ne vidi ništa loše u tome jer su agencije za upoznavanje, pogotovo u današnjem modernom svijetu, postale jako bitne.

- Nekim je ženama veličina bitna, naravno, no isto toliko žena više voli muškarce s malim penisima, jer su često bolji u krevetu - rekao je Ant za The Sun. a dodaje i da 'za neke žene seks sa tipom s velikim penisom često može biti bolan i neugodan'.

Žene, misli on, najviše cijene kad je muškarac iskren i otvoren, a gdje se uopće može upoznati iskrenijeg tipa nego na stranici na kojoj on sam priznaje da mu je mali.

-Takvi će vjerojatnije biti i iskreni i oko drugih stvari - smatra Ant, što je po njemu puno važnije od anatomije.

On je inače već nekoliko godina sretno oženjen, no dok je odrastao, veličina penisa (oko 13 cm) predstavljala mu je, priznaje, velik problem.

- Gledao sam dečke u svlačionici i brinuo o tome koliko mi je manji od njihovog - sjeća se, a oni su ga zadirkivali. Najgore je, smatra zato Ant, vrijeme puberteta, jer je to vrijeme kad se po ničemu ne želiš razlikovati od drugih dečkiju.

- Veličina penisa, sasvim pogrešno, često 'govori' i koliki je netko muškarac - rekao je.

Zbog takvog je iskustva Ant napisao i knjigu na temu malog penisa, no danas temi prilazi s humorom premda zna da kako ozbiljno pitanje veličine nekom može biti.

- Zbog svega toga se nadam da nitko neće zloupotrijebiti činjenicu da postoji web stranica kao što je 'Dinky One' jer bi ona trebala promicati otvorenost i iskrenost i pomoći dečkima kojima veličina penisa predstavlja vjerojatno najveći problem u životu, što će se brzo promijeniti - zaključio je Ant.

