Knjiga o fenomenu 'Prijatelja' koji još uvijek ruše TV rekorde

Knjiga "Prijatelji – Ona o seriji Friends" autorice Kelsey Miller istražuje zašto je serija postala popularna i zašto je bila najgledanija serija u SAD-u tijekom karantene

<p>Kada su se 1994. "Prijatelji" pojavili na malim ekranima, nitko nije očekivao da će serija postati glavna uzdanica NBC-a, a kamoli globalni fenomen. U godinama koje su uslijedile, "Prijatelji" su zacementirali svoje mjesto, prošavši put od hita u udarnom terminu do kultnog klasika.</p><p>"Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey i Phoebe udomaćili su se diljem svijeta; njihove živote, ljubavne zgode i nezgode pratili su - i još uvijek prate - milijuni ljudi, a slavne epizode prepričavaju se i danas, 16 godina od posljednje emitirane. O još slavnijim poštapalicama i najvažnijoj frizuri '90-ih da ne govorimo", stoji u najavi.</p><p>Knjiga "Prijatelji – Ona o seriji Friends" autorice<strong> Kelsey Miller</strong> istražuje zašto je serija postala popularna i daje odgovor na još važnije pitanje – zašto je još uvijek popularna: prema podacima američkog CableTV.com, "Prijatelji" su bili najgledanija serija u SAD-u tijekom karantene za vrijeme pandemije koronavirusa.</p><p>U knjizi autorica na 180 stranica prati nastanak serije, donosi uvid u zbivanja ispred kamera, brojne anegdote iza njih, priča o pravom prijateljstvu i zajedništvu glumačke postave, analizira zašto su "Prijatelji" povremeno bili problematični, te koje su sve kulturološke trendove pokrenuli i inspirirali.</p><p>"Autorica ne samo da donosi cijelu fascinantnu pozadinu priče kako se ta popularna serija probila na male ekrane, nego i daje odgovor na pitanje koje me prati godinama: kako to da je i dalje tako popularna? Ovo nije samo knjiga o 'Prijateljima' – ovo je knjiga i onoj posebnoj praznini koju su 'Prijatelji' popunili u svakodnevnom životu mnogih" (BuzzFeed).</p><p>Glazbena knjižara Rockmark dosad je objavila autobiografiju pjevača Iron Maidena Brucea Dickinsona "Čemu služi ovaj gumb?", biografiju frontmana grupe Queen "Freddie Mercury - život, smrt i nasljeđe", biografiju Davea Grohla "Nirvana, Foo Fighters i druge (ne)zgode", knjigu "Woodstock - kako napraviti najveći festival na svijetu" organizatora Woodstocka Michaela Langa, autobiografiju frontmana Motörheada Lemmyja Kilmistera "White Line Fever", slikovnicu "Abeceda grupe Metallica", te prvo vlastito izdanje, "Enciklopediju hrvatskog milenijskog rocka".</p>