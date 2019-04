Kod nas je stanje jako dobro, u Srbiji i BiH panika zbog ospica

Stanje s ospicama je u Hrvatskoj jako dobro. Imali smo prije mjesec i pol jedan slučaj unesen iz Rusije i nije bilo daljnjeg širenja. Osim tog jednog zaraženog, ove godine još nismo imali slučajeve ospica u zemlji. Ne očekujemo ponovno razbuktavanje bolesti. U ovom trenutku epidemiju imaju u Bosni i Hercegovini te u Sjevernoj Makedoniji i u Srbiji, pa ipak ospice odatle nisu došle k nama. Stalno ih ima u zemljama s kojima graničimo, ali i u drugim zemljama u koje naši sugrađani putuju, pa vrlo rijetko dođe do prijenosa izvana, kazao je epidemiolog dr. Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

U Sloveniji su Sveučilišni klinički centar te Institut za javno zdravlje pozvali građane da se hitno jave ako su bili u kontaktu sa zaraženima, bilo u čekaonicama bilo da su članovi obitelji pacijenata. Naime, krajem prošlog tjedna u Ljubljani su dvojica državljana zatražila liječničku pomoć nakon povratka iz inozemstva.

Oboljeli su boravili u Njemačkoj i u Rusiji. Utvrdilo se da su zaraženi ospicama. Zato su zdravstvene vlasti reagirale kako bi spriječile epidemiju te su pozvali da im se jave ljudi koji su s njima bili u kontaktu. Sumnjaju da je riječ o više od 200 ljudi koji su u ovom trenutku u riziku od zaraze ako se nisu ranije cijepili ili već preboljeli ospice. U Sloveniji od 2010. godine bilježe rijetke slučajeve bolesti i to najčešće kod pacijenata koji su boravili u inozemstvu.

U Sjevernoj Makedoniji je situacija trenutačno alarmantna. Imaju više od 11.000 predškolske djece koja se nisu cijepila, a vlasti su prošlog tjedna proglasile nacionalnu epidemiju jer su od početka godine registrirali više od 900 oboljelih. Na sarajevskom području prošlog mjeseca imali su 144 zaražena, uključujući nekoliko novorođenčadi među kojima je bilo i smrtnih slučajeva. U Srbiji je oboljelo najmanje 4740 ljudi, a u Kliničkom centru u Nišu zbog komplikacija je nedavno umrla beba stara 11 mjeseci. Od početka epidemije u toj zemlji, preminula curica bila je 15. žrtva bolesti.

Broj oboljelih od ospica u svijetu porastao je u prva tri mjeseca 2019. za 300 posto u odnosu na isto razdoblje lani, objavila je nedavno Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). U 170 zemalja službe su prijavile 112.000 zaraženih, u odnosu na 28.000 koliko ih je bilo u prva tri mjeseca 2018. godine. Najveće zaraze bilježe Madagaskar (70.000), Ukrajina (49.000), Filipini (8.800) i Venezuela (5.700). No i nekoliko zemalja jugoistočne Europe - Albanija, Srbija i Crna Gora, spadaju među zemlje s najvećim zarazama, sa 300 do 470 oboljelih na 100.000 stanovnika.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo još nije objavio godišnje izvješće o provedbi cijepljenja za 2018., no u lanjskom takvom izvješću potvrdili su pad broja cijepljene djece. Tako su za primarno cijepljenje protiv ospica, rubeole i parotitisa tijekom 2017. godine očekivali 38.700 djece, a cijepilo ih se 34.430. Broj djece koja su se trebala docijepiti bio je 39.630, a cijepilo ih se 37.703.

- Ospice su vrlo zarazna virusna bolest, karakterizirana osipom, kašljem, curenjem iz nosa, iritacijom očiju i visokom tjelesnom temperaturom. Najčešće se javljaju u kasnu zimu i rano proljeće. Nakon prosječne inkubacije od 10 do 12 dana prvo se javlja povišena tjelesna temperatura, zatim curenje iz nosa, suhi kašalj te crvenilo i suzenje očiju. Također, pojavljuju se Koplikove pjege (sitna bijela zrnca) na sluznici usne šupljine s unutrašnje strane obraza. Nakon par dana javlja se specifičan osip po koži, najprije iza ušiju i po licu, koji se postupno širi od glave, preko trupa do ekstremiteta. Od zaražavanja do pojave osipa prođe najčešće 14 dana (od 7 do 21 dan). Osip traje 4-5 dana, a potom izblijedi. Ospice se prenose kapljičnim putem (virus se širi govorom, kašljanjem i kihanjem), odnosno izravnim kontaktom s bolesnikom tj. njegovim sekretima iz usta i nosa, ali i preko predmeta kontaminiranih kapljicama zaražene osobe. Izvor zaraze je bolesnik 4 dana prije i 4 dana nakon izbijanja osipa. Budući se virus vrlo lako prenosi s čovjeka na čovjeka, zarazit će se više od 90% osoba koje su bile u kontaktu s bolesnikom ako nisu cijepljene ili nisu preboljele ospice. Virus može preživjeti 2 sata na površinama i predmetima - objasnili su na stranicama Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko neretvanske županije.